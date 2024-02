La fibra ottica di Iliad è stata premiata come la fibra più veloce in Italia , confermando l'ottimo lavoro svolto dall'operatore per garantire un accesso a Internet ad alta velocità a tutti i suoi clienti. Il riconoscimento arriva dalla nuova indagine nPerf che ha confermato le ottime prestazioni della rete FTTH di Iliad, in grado di superare le concorrenti sia per velocità in download/upload che per tempo di latenza.

Iliad si conferma, sempre di più, un punto di riferimento del settore della telefonia in Italia: come certificato dalla nuova indagine di nPerf, infatti, la fibra Iliad è la più veloce in Italia, sulla base di oltre 650 mila test condotti nel corso del 2023.

Si tratta di un importante riconoscimento per l’operatore che ha ottenuto un punteggio sensibilmente superiore rispetto ai diretti concorrenti. I risultati ottenuti nei test pongono Iliad al primo posto della classifica degli operatori più veloci in Italia per quanto riguarda le connessioni Internet di rete fissa.

La fibra Iliad è la più veloce in Italia

L’analisi di nPerf è stata condotta su oltre 650 mila test eseguiti in tutta Italia nel corso del 2023 e ha preso in considerazione le reti FTTH dei principali operatori italiani (TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Iliad). Le prestazioni della rete in fibra ottica di Iliad sono state le migliori tra quelle registrate dall’indagine.

La fibra Iliad ha ottenuto i seguenti valori medi:

388 Mb/s per la velocità in download

per la velocità in 264 Mb/s per la velocità in upload

per la velocità in 18 ms per il tempo di latenza

Per quanto riguarda la rete FTTH, inoltre, Iliad ha ottenuto la migliore performance (578,16 Mb/s in download e 400,88 Mb/s in upload) conquistando il titolo di fibra più veloce in Italia.

Benedetto Levi, AD di iliad Italia commenta: “Essere riconosciuti da nPerf come la fibra più veloce d’Italia è la prova tangibile della qualità dei nostri servizi. iliad ha sempre fatto dell’innovazione e della trasparenza il fulcro della propria missione e siamo orgogliosi di offrire una connessione in fibra ultra veloce a un prezzo chiaro e accessibile, contribuendo così ad accelerare la transizione del Paese verso una vera e propria connettività a banda ultralarga ed una società digitale pienamente inclusiva”.

I dati raccolti dall’indagine sono stati poi elaborati per la definizione del parametro nPerf Score che tiene conto delle prestazioni in download e in upload oltre che del tempo di latenza della rete in fibra ottica degli operatori analizzati. Ecco la classifica finale:

POSIZIONE OPERATORE FIBRA RISULTATI 1° posto Iliad 🥇 172.983 2° posto Fastweb 144.480 3° posto TIM 144.457 4° posto WINDTRE 143.370 5° posto Vodafone 141.327

Fibra Iliad a meno di 20 euro al mese con l’offerta di febbraio 2024

Uno dei “segreti” del successo di Iliad nel settore delle offerte fibra, oltre alle ottime prestazioni, sono i costi. L’operatore propone un abbonamento a prezzo accessibile oltre che bloccato per sempre.

Per i nuovi clienti che scelgono l’operatore, infatti, è possibile attivare un abbonamento con un canone di 24,99 euro al mese che viene ridotto a 19,99 euro al mese per i clienti Iliad mobile con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese (con pagamento automatico su carta di credito o conto corrente). La promozione prevede un costo iniziale di 39,99 euro una tantum. L’abbonamento per la fibra ottica con Iliad include:

la linea telefonica con chiamate illimitate verso tutti in Italia e verso più di 60 Paesi al mondo

verso tutti in Italia e verso più di 60 Paesi al mondo una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 5 Gigabit in download (suddivisi tra Wi-Fi e porte ethernet: fino a 2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet, fino a 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet, e fino a 1 Gbit/s in Wi-Fi)

Per accedere all’offerta è sufficiente completare la verifica della copertura tramite il sito dell’operatore:

Per ottenere lo sconto di 5 euro e attivare la fibra Iliad a 19,99 euro al mese, invece, è possibile attivare la tariffa Giga 150 che include:

minuti e SMS illimitati

150 GB anche in 4G e 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre con un costo iniziale di 9,99 euro. L’offerta consente anche l’accesso alla eSIM, in sostituzione della SIM card tradizionale.

