Offerte in evidenza Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 833,25 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

L’isolamento termico (o cappottatura) di un edificio è l’operazione che consente all’immobile stesso di ridurre le infiltrazioni d’aria, bloccare la dispersione di calore e aumentare, quindi, la propria efficienza energetica.

Secondo quanto riferisce ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico, sul proprio sito internet “eseguendo interventi di isolamento termico si può ridurre fino al 40% il consumo di combustibile”. Il risultato? Una drastica riduzione degli sprechi, l’abbattimento dei consumi e, di conseguenza, il taglio delle bollette del metano.

Proprio per i benefici che comporta in termini di efficienza energetica, l’isolamento termico è un intervento sempre più al centro delle priorità delle famiglie ma anche oggetto, in misura crescente, di detrazioni fiscali che ne agevolano la messa in posa. Di seguito gli esperti di SOStariffe.it accendono i riflettori sui bonus edilizi che incoraggiano interventi di miglioramento dell’isolamento termico delle abitazioni.

Se la coibentazione termica della propria casa è una soluzione a lungo termine per alleggerire le bollette, una strategia a più breve termine è quella di affidarsi ai fornitori energetici del Mercato Libero, le cui offerte luce e gas assicurano un prezzo più contenuto della materia prima rispetto al prezzo stabilito da ARERA nel Mercato Tutelato.

Per individuare la soluzione per illuminare o riscaldare casa che sia in linea con il proprio consumo annuo, è possibile utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile cliccando sul pulsante verde di seguito:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Isolamento termico: che cos’è e come funziona a Maggio 2023

LE DOMANDE DEI CONSUMATORI LE RISPOSTE DEL TEAM DI SOSTARIFFE.IT Cos’è l’isolamento termico? È la messa in opera di sistemi volti a ridurre le infiltrazioni d’aria, azzerare la dispersione di calore e tagliare gli sprechi di metano Quali sono i benefici della coibentazione termica? Essa favorisce la riduzione fino al 40% del consumo di combustibile, con effetti positivi sulle bollette e sull’ambiente Quali sono i principali sistemi di isolamento termico? Isolamento delle pareti esterne

Isolamento delle coperture

Isolamento di solai su locali non riscaldati

Secondo la definizione che ne dà ancora l’ENEA sul suo sito web, l’isolamento termico, comunemente detto “a cappotto”, “consiste nell’applicazione di materiale isolante sull’intero involucro dell’edificio, cioè su tutte quelle superfici che ne delimitano il volume riscaldato: sulle pareti verticali esterne, sui solai di copertura (tetto, sottotetto, terrazza), sui solai che poggiano a terra o che confinano con locali non riscaldati (porticati, cantine, garage)”.

L’applicazione di materiali isolanti, spiegano ancora da ENEA, non solo “consente di ridurre le perdite di calore nella stagione invernale, ma è anche un intervento di risanamento degli ambienti perché elimina la formazione di umidità, muffe o condense, favorendo al contempo un clima più fresco in estate”.

I principali sistemi di isolamento termico riguardano:

l’isolamento delle pareti esterne che può essere realizzato dall’interno, dall’esterno o nell’intercapedine. La scelta della tipologia di intervento dipende dallo stato di degrado dell’edificio e dalla somma massima che si è disposti a spendere;

che può essere realizzato dall’interno, dall’esterno o nell’intercapedine. La scelta della tipologia di intervento dipende dallo stato di degrado dell’edificio e dalla somma massima che si è disposti a spendere; l’isolamento delle coperture: in questo caso, si procede con l’isolamento del tetto che è l’elemento che disperde più calore in inverno e si surriscalda d’estate;

in questo caso, si procede con l’isolamento del tetto che è l’elemento che disperde più calore in inverno e si surriscalda d’estate; l’isolamento di solai su locali non riscaldati: si procede con l’isolamento del soffitto dei locali non riscaldati, come cantine e garage o gli appartamenti costruiti sopra i porticati.

I bonus edilizi che agevolano interventi di isolamento termico a Maggio 2023

I BONUS EDILIZI PER LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO 1 Ecobonus 2 Superbonus 90% 3 Bonus Ristrutturazioni

Gli interventi di isolamento termico beneficiano delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Ecco quali sono a maggio 2023:

Ecobonus;

Superbonus 90%;

Bonus Ristrutturazione.

L’Ecobonus prevede una detrazione fiscale IRPEF fino al 65% riconosciuta a coloro che decidano di effettuare interventi per migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione, abbattendo di conseguenza i consumi di energia elettrica e gas, oltre che le emissioni inquinanti nell’ambiente. Tra questi interventi spicca proprio la coibentazione di tetti e pareti che è agevolata con un’aliquota al 65%.

Questo significa che, a fronte degli interventi effettuati, l’Agenzia delle Entrate potrà restituire il 65% dell’importo speso per i lavori in detrazioni IRPEF. Il valore massimo di spesa previsto per l’isolamento termico è pari a 92.307,69 euro, con una detrazione massima di 60.000 euro, da suddividere in 10 anni. Può beneficiare di questa agevolazione, valida fino al 31 dicembre 2024, ogni cittadino che sia proprietario o abbia un usufrutto dell’edificio su cui intende effettuare i lavori di posa del cappotto termico.

Secondo alcune cifre snocciolate da ENEA, ben 725 milioni di euro sono stati investiti per l’isolamento termico degli edifici nel 2021 grazie alla misura dell’Ecobonus.

Non solo Ecobonus. L’installazione del cappotto termico è anche annoverato tra gli interventi che danno accesso al Superbonus 90%. In questo caso, una delle condizioni indispensabili è che i lavori garantiscano un miglioramento della propria abitazione con un “salto” di almeno due classi energetiche.

Nel caso del Superbonus 90%, gli interventi di isolamento termico sono considerati “trainanti” e questo permetterà di beneficiare della stessa detrazione fiscale anche per altri interventi, come la posa di nuovi infissi, l’installazione di una caldaia a condensazione o di un impianto fotovoltaico.

Anche il Bonus Ristrutturazioni (ribattezzato “bonus casa”) consente alle famiglie di ottenere una detrazione fiscale al 50% sulle spese sostenute per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’immobile, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro e lavori effettuati dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2024. Tra gli interventi agevolati, spicca anche la coibentazione termica.

Come detto, il massimale di spesa che la detrazione copre ammonta a 96mila euro per unità immobiliare, spalmata su dieci anni. Possono beneficiare di tale incentivo i proprietari degli immobili stessi così come inquilini e locatari (o quanti sono titolari di un diritto reale di godimento sul bene immobile).