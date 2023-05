Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

ho. Mobile ha annunciato una nuova modalità per l’attivazione delle sue SIM che rende più semplice e sicura tutta la procedura. Acquistando online le offerte di telefonia mobile da oggi è possibile attivarle utilizzando lo SPID. Grazie all’autenticazione con identità digitale (sono previsti tutti gli Identity Provider accreditati da Agid) si eviterà la video identificazione e quindi l’incomodo di dover caricare documenti e registrare un filmato per la verifica dell’identità dell’intestatario della SIM.

SIM ho Mobile: come attivarle online con SPID

Come attivare online le SIM di ho. Mobile SPID Scansione del numero seriale della SIM e autenticazione con SPID di secondo livello Video identificazione Prevede il caricamento di tutti i documenti e la registrazione di un video selfie

Potete confrontare le offerte di ho. Mobile con quelle di altri operatori grazie al comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio gratuito vi consente di paragonare le migliori tariffe dei principali gestori e trovare la proposta più conveniente in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Fatta la scelta, potrete poi attivare la tariffa online in pochi passi cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore dove completare l’acquisto.

Dopo avere completato una breve procedura di registrazione potrete richiedere la portabilità del numero, che viene effettuata gratuitamente da ho. Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi. Il pagamento è previsto con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa e Mastercard o con PostePay, PayPal, Apple Pay o Google Pay. Potete scegliere di ricevere la SIM ho Mobile direttamente a casa con spedizione gratuita o ritirarla personalmente in una delle edicole convenzionate. Per il ritiro vi serviranno un documento di riconoscimento e la mail con il QR Code inviato dall’operatore. In questo caso è possibile anche pagare in contanti direttamente in edicola. Per attivare la SIM ho Mobile potete scegliere tra due diverse modalità:

scansione del numero seriale tramite l’app ho. Mobile e autenticazione tramite SPID di secondo livello

video identificazione tramite il caricamento di tutti i documenti e la registrazione di un videoselfie per il riconoscimento

Le offerte di ho. Mobile a maggio 2023

Le migliori offerte di ho. Mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo Per chi arriva da… ho. 6,99 minuti e SMS illimitati + 130 GB in 4G (fino al 14/5/23) 6,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile e altri ho. 6,99 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G 6,99 €/mese Per nuovi numeri ho. 7,99 minuti e SMS illimitati + 180 GB in 4G (fino al 14/5/23) 7,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile e altri ho. 8,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G 8,99 €/mese Per nuovi numeri ho. 9,99 minuti e SMS illimitati + 230 GB in 4G (fino al 14/5/23) 9,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile e altri

Tutte le offerte di ho. Mobile sono senza vincoli né costi nascosti. Non solo, l’operatore low cost con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provarle per 30 giorni, scaduti i quali dovete decidere se continuare con il piano o disattivarlo senza costi aggiuntivi. In questo caso potete richiedere il recesso direttamente online con due clic e ottenere anche il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese. Fino al 14/5/23 su alcune offerte è attiva la promozione Super Giga +30GB che permette di avere 30 GB in più allo stesso prezzo.

ho. Mobile come operatore virtuale si appoggia alla rete di Vodafone con una copertura in 4G fino a 30 Mbps in download superiore al 98% del territorio italiano. Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio eccellente mentre si naviga o si utilizzano le app anche contemporaneamente.

ho. Mobile ha riservato alcune delle sue migliori offerte a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) come Coop Voce, PosteMobile, Fastweb Mobile e altri:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G (invece di 100 GB) a 6,99 euro al mese. E’ previsto anche l’acquisto di una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete inclusi 6,4 GB per navigare in roaming.

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 180 GB in 4G (invece di 150 GB) a 7,99 euro al mese. E’ previsto anche l’acquisto di una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete inclusi 7,3 GB per navigare in roaming.

ho. 9,99 con minuti e SMS illimitati e 230 GB in 4G (invece di 200 GB) a 9,99 euro al mese. E’ previsto anche l’acquisto di una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete inclusi 9,1 GB per navigare in roaming.

Per chi vuole acquistare una SIM con un nuovo numero sono invece disponibili:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese. E’ previsto anche l’acquisto di una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete inclusi 6,4 GB per navigare in roaming

con minuti e SMS illimitati e a E’ previsto anche l’acquisto di una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete inclusi 6,4 GB per navigare in roaming ho. 8,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese. E’ previsto anche l’acquisto di una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete inclusi 7,3 GB per navigare in roaming.

Se acquistate le offerte di ho. Mobile sul sito l’attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Per gestire la vostra promozione basta scaricare gratuitamente l’app ho. Mobile per iOS e Android. Da qui si può verificare credito residuo e consumi, acquistare una ricarica online nel taglio e con la modalità di pagamento che si preferisce, modificare le deviazioni di chiamata e ottenere assistenza.

Nel caso in cui abbiate esaurito i Giga inclusi nelle tariffe, l’operatore low cost blocca in automatico la connessione per evitare all’utente spese non necessarie. Si può sempre riprendere a navigare quando volete grazie al servizio Riparti, che permette di aprire un nuovo ciclo mensile dell’offerta allo stesso prezzo di sempre.

Il tasto per attivare Riparti è disponibile nell’Area Personale o sull’app ho. Mobile dal momento in cui si stanno per esaurire i Giga fino a poche ore prima dell’effettivo rinnovo dell’offerta. Utilizzare Riparti potrebbe modificare la scadenza della promozione.

Se invece avete bisogno di assistenza potete chiamare il servizio clienti al numero gratuito 192121 o visitare la community ho.fficina dove trovare consigli e indicazioni da parte degli esperti dell’operatore. Si può anche confrontare la propria esperienza con quella di altri utenti per risolvere qualsiasi problema alla linea dal punto di vista tecnico o amministrativo.

Come avere bonus in ricarica con ho. Mobile

ho. Mobile ha pensato a tantissime iniziative che permettono agli utenti di avere regali e premi come bonus sul credito residuo. Ad esempio, con ho. Stickers si ottiene una ricarica da 5 euro ogni 30 adesivi raccolti. Gli stickers, dal valore da 1 a 3, si ottengono rispondendo ad alcuni quiz sull’operatore o attivando servizi come Riparti e autoricarica. Con Porta tutti in ho. invece si ricevere una ricarica da 5 euro per ogni amico che si convince a passare all’operatore low cost. Se il conoscente arriva da Iliad o altri operatori virtuali si riceve un ulteriore bonus da 5 euro. Raggiunta la soglia di 10 amici si riceve una super ricarica da 50 euro. Con il profilo Ambassador si aggiungono ai premi sopracitati anche un buono da 50 euro per i propri acquisti su Amazon.it ogni 10 amici che passano all’operatore (massimo 150 euro di bonus). Con Più passi che Giga l’operatore infine incentiva gli utenti al movimento con un concorso a premi in cui i punti si ottengono camminando.

