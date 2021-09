iPhone 13: prezzo, caratteristiche e data di uscita

Apple ha svelato ufficialmente la nuova gamma iPhone 13 che, seguendo lo schema dello scorso anno, si compone di quattro diversi modelli. Sono in arrivo sul mercato, infatti, i nuov i iPhone 13 ed iPhone 13 Mini che saranno affiancati dagli ancora più completi iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Ecco tutte le caratteristiche dei nuovi iPhone 13 appena svelati dalla casa di Cupertino e tutto quello che c'è da sapere sul prezzo e sulla data di uscita in Italia dei nuovi smartphone.

I nuovi iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max sono ufficiali. La nuova generazione di iPhone è pronta ad arrivare sul mercato presentando tante novità ma conservando i suoi tratti caratteristici, a partire dall’oramai iconico design. Per gli utenti interessati all’acquisto di uno dei nuovi iPhone 13 ci saranno tante novità da sfruttare. Apple, infatti, ha rinnovato il comparto tecnico dei suoi smartphone con l’aggiunta di diversi elementi inediti pensati per soddisfare al massimo le esigenze degli utenti.

Ecco tutti i dettagli:

iPhone 13: le caratteristiche tecniche

La nuova gamma iPhone 13 segue le stesse linee guida della famiglia iPhone 12, aggiungendo però una serie di importanti novità per quanto riguarda il comparto tecnico, con l’obiettivo di massimizzare le performance e soddisfare al massimo gli utenti. La nuova famiglia di smartphone si compone di quattro varianti. A disposizione degli utenti c’è il piccolo iPhone 13 Mini, con display da 5.4 pollici, a cui si affianca l’iPhone 13, dotato di un display da 6.1 pollici. A completare l’offerta ci sono le versioni Pro con iPhone 13 Pro da 6.1 pollici e iPhone 13 Pro Max da 6.7 pollici.

Per tutte le varianti della gamma iPhone 13, inoltre, c’è un display OLED con il tradizionale notch, che integra i sensori del Face ID, ora proposto con dimensioni leggermente contenute. Da segnalare per i modelli Pro viene introdotta la novità del display con refresh rate a 120 Hz (resta a 60 Hz, invece, il display di 13 e 13 Mini), una caratteristica oramai diffusissima in ambito Android e finalmente accessibile anche agli utenti iPhone.

Alla base di tutte e quattro le varianti dei nuovi iPhone, inoltre, c’è il SoC A15 Bionic. Il nuovo chip sviluppato da Apple presenta una CPU a 6 core pensata per garantire un ulteriore incremento prestazionale rispetto all’A14 Bionic. Da notare che le varianti Pro possono contare su di una GPU integrata leggermente più potente rispetto alle versioni “non Pro” della nuova gamma di smartphone. Naturalmente, per tutte e quattro i nuovi iPhone 13 è presente il supporto al 5G.

Per quanto riguarda il comparto telefonico, si segnala il supporto alla funzionalità Dual eSIM per tutti i nuovi iPhone 13. Gli smartphone di Apple hanno, quindi, la possibilità di utilizzare due SIM virtuali, una funzione molto comoda per gli utenti interessati alle eSIM che, come conferma una recente indagine di SOStariffe.it, stanno facendo registrare una notevole diffusione in Italia con sempre più operatori che supportano questo servizio.

Viene rinnovato anche il comparto fotografico. Per i Pro, infatti, ci troviamo di fronte ad una tripla fotocamera con tre sensori inediti. Il sensore grandangolare principale ha 12 megapixel, apertura f/1,5 e pixel da 1,9 micrometri. Il sensore Telefoto ha lunghezza focale 77 mm e zoom ottico 3X e l’ultra-grandangolare presenta apertura f/1,8, obiettivo a 6 elementi, modalità macro per soggetti con distanza minima di 2 cm. Sia il Telefoto che l’ultra-grandangolare sono da 12 Megapixel.

Per iPhone 12 e 12 Mini, invece, viene confermato il layout con doppia fotocamera posteriore. In questo caso, il sensore principale è un sensore grandangolare da 12 Megapixel con apertura f/1,6, lunghezza focale 26 mm e lente a 7 elementi. Il sensore secondario è un ultra-grandangolare da 12 Megapixel con apertura f/2,4, lunghezza focale 13 mm, lente a 5 elementi e FOV 120°. Non c’è, invece, il sensore Telephoto per 12 e 12 Mini.

Da segnalare che per i nuovi iPhone 13 e 13 Mini ora il nuovo taglio base è di 128 GB con l’uscita di scena definitiva della variante da 64 GB. Per quanto riguarda i Pro, invece, il taglio base resta quello di 128 GB ma viene introdotto il nuovo taglio da 1 TB (poco più di 1000 GB). Naturalmente, la memoria interna non è espandibile.

iPhone 13: prezzo e data di uscita di tutti i modelli

A distanza di poche ore dalla presentazione ufficiale, i nuovi iPhone 13 sono già ordinabili. La data di uscita in Italia fissata da Apple per i suoi nuovi smartphone coincide con il prossimo 24 settembre. A partire da venerdì 17 settembre, inoltre, i nuovi smartphone saranno ordinabili. Per averli subito al lancio sarà necessario eseguire il preordine quanto prima, in modo da evitare i tradizionali problemi legati a scarse disponibilità delle diverse varianti degli iPhone appena usciti.

Di seguito riportiamo l’elenco completo dei prezzi ufficiali di tutte le versioni di iPhone 13 in arrivo in Italia:

iPhone 13 mini:

128 GB: 839€

256 GB: 959€

512 GB: 1.189€

iPhone 13:

128 GB: 939€

256 GB: 1.059€

512 GB: 1.289€

iPhone 13 Pro

128 GB: 1.189€

256 GB: 1.309€

512 GB: 1.539€

1 TB: 1.769€

iPhone 13 Pro Max

128 GB: 1.289€

256 GB: 1.409€

512 GB: 1.639€

1 TB: 1.869€

Per quanto riguarda le colorazioni, invece, i nuovi iPhone 13 e 13 Mini arriveranno sul mercato con le colorazioni Rosa, Blu, Mezzanotte, Galassia e (PRODUCT)RED. iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, invece, saranno disponibili nelle colorazioni Azzurro Sierra, Argento, Oro, Grafite. I nuovi iPhone saranno ordinabili direttamente dallo store online di Apple e tramite i principali rivenditori italiani. Nel corso dei prossimi giorni, inoltre, arriveranno le tradizioni offerte smartphone incluso degli operatori di telefonia mobile.