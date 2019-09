iPhone 11, la presentazione durante l’evento Apple: ecco i nuovi modelli – la diretta

Apple presenta i nuovi iPhone 11, la nuova gamma di smartphone in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi giorni in Italia sullo store Apple, nei listini dei vari rivenditori, sia online che nei negozi fisici, e grazie alle offerte dei vari operatori di telefonia mobile presenti sul mercato italiano.

La nuova gamma iPhone comprende tre nuovi smartphone. Il modello “base” si chiama semplicemente iPhone 11 e può essere considerato, a tutti gli effetti, l’erede diretto dell’iPhone XR. A completare l’offerta c’è iPhone 11 Pro, definito come l’erede di XS, a cui si affianca iPhone 11 Pro Max, erede di XS Max. Le versioni Pro possono contare sul display OLED e su di un’inedita tripla fotocamera posteriore.

Nuovi iPhone 11

La prima novità della nuova gamma iPhone 2019 è rappresentata dal nuovo iPhone 11, erede diretto dell’iPhone XR e nuovo entry level dell’offerta di smartphone della casa di Cupertino. Il dispositivo può contare su di un display Liquid Retina LCD da 6,1 pollici, retro in vetro e frame in alluminio. A gestire il funzionamento del device c’è, invece, il nuovo SoC Apple A13 Bionic che la casa di Cupertino definisce come il chip più potente sul mercato sia per quanto riguarda la CPU che la GPU.

Rispetto al suo predecessore (XR), il nuovo iPhone 11 può contare su di una doppia fotocamera posteriore, in sostituzione della camera singola, grazie all’introduzione di un secondo sensore grandangolare a 120 gradi. Da notare anche il potenziamento della camera frontale, ora da 12 Megapixel, e del Face ID, ora più veloce. Tra le principali novità c’è, inoltre, da segnalare un ulteriore miglioramento dell’autonomia. Il nuovo iPhone 11, infatti, garantisce, secondo Apple, un’autonomia superiore di un’ora rispetto al precedente XR.

Il secondo smartphone presentato da Apple nel corso dell’evento di oggi è iPhone 11 Pro che, di fatto, può essere considerato come l’erede diretto di iPhone XS. Anche il nuovo iPhone 11 Pro può contare sul SoC Apple A13 Bionic mentre il display presenta un pannello OLED da 5.8 pollici di diagonale con risoluzione di 2346 x 1125 pixel. Rispetto ad XS, inoltre, il nuovo iPhone 11 Pro garantisce un enorme passo in avanti per quanto riguarda l’autonomia con oltre 4 ore di funzionamento in più (secondo le stime di Apple).

Ad affiancare iPhone 11 Pro c’è il più grande iPhone 11 Pro Max che riprende l’Apple A13 Bionic e può contare su di un display OLED da 6.5 pollici con risoluzione di 2688 x 1242 pixel. Anche in questo caso, c’è da segnalare un notevole incremento per quanto riguarda l’autonomia. Stando ai dati forniti da Apple, infatti, il nuovo iPhone 11 Pro Max garantisce sino a 5 ore di autonomia in più rispetto al suo predecessore, il già ottimo iPhone XS Max.

Sia iPhone 11 Pro che iPhone 11 Pro Max possono contare su di una tripla fotocamera posteriore, una novità assoluta per la gamma di smartphone di casa Apple. I tre sensori sono da 12 Megapixel. Oltre al sensore “tradizionale”, i due smartphone possono contare su di un sensore teleobiettivo e su di un sensore grandangolare con campo visivo a 120°.