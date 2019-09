Migliori offerte fibra ottica settembre 2019

Il mese di settembre 2019 prende il via con una lunga serie di offerte fibra ottica davvero molto interessanti che consentono di attivare un nuovo abbonamento ad un prezzo molto vantaggioso e con la possibilità di sfruttare la banda ultra-larga per navigare, da casa, alla massima velocità. Ecco quali sono le migliori offerte fibra ottica di settembre 2019.

Chi è in cerca di un’offerta fibra ottica per attivare un nuovo abbonamento a settembre 2019 potrà contare su diverse opzioni davvero molto interessanti che garantiscono la possibilità di ridurre, nettamente, l’importo della bolletta della rete fissa di casa senza rinunciare alla possibilità di sfruttare una connessione veloce da casa (sino a 1000 Mega se disponibile la fibra FTTH) e con diversi servizi aggiuntivi proposti dagli operatori per rendere ancora più vantaggiosa la propria offerta.

Al momento, per quanto riguarda le tecnologie di navigazione, le opzioni tra cui scegliere sono:

Fibra ottica FTTH (Fiber to the Home): questa tecnologia garantisce una connessione con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload ma presenta una copertura ancora molto limitata; chi è raggiunto da questa tecnologia potrà, quindi, sfruttare la possibilità di navigare a velocità elevatissime da casa;

(Fiber to the Home): questa tecnologia garantisce una connessione con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload ma presenta una copertura ancora molto limitata; chi è raggiunto da questa tecnologia potrà, quindi, sfruttare la possibilità di navigare a velocità elevatissime da casa; Fibra mista FTTC (Fiber to the Cabinet): questa tecnologia garantisce una connessione con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload e presenta una copertura molto maggiore rispetto alla fibra FTTH; la fibra mista FTTC offre prestazioni nettamente superiori rispetto all’ADSL tradizionale che si ferma a 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

Ricordiamo che tramite il comparatore di SosTariffe.it per offerte fibra ottica è possibile accedere ad una panoramica completa delle tariffe fibra disponibili in questo mese al fine di valutare quali sono le promozioni più convenienti per attivare un nuovo abbonamento per Internet a casa.

Qui di seguito, invece, analizziamo, nel dettaglio quelle che sono le migliori offerte fibra ottica di settembre 2019.

Fibra 1000 di Wind

Una delle migliori offerte fibra ottica di settembre 2019 è Fibra 1000 di Wind. Si tratta dell’offerta attualmente più economica per chi punta ad attivare un nuovo abbonamento che prevede una connessione illimitata da casa tramite rete in fibra ottica FTTH oppure, in caso di indisponibilità di questa tecnologia, tramite rete in fibra mista FTTC.

Ecco quali sono i bonus inclusi in Fibra 1000 di Wind:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo verso tutti; le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali comportano un costo extra di 5 Euro al mese;

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; l’abbonamento sfrutta, in automatico, la tecnologia migliore a disposizione presso l’indirizzo di casa al momento dell’attivazione;

100 GB di traffico dati in 4G ogni mese da condividere tra le SIM Wind della propria famiglia (sino ad un massimo di 4 SIM extra oltre alla SIM dell’intestatario della linea che attiva l’offerta); per utilizzare i 100 GB di traffico dati aggiuntivo è necessario che sulla SIM sia attivata un’offerta All Inclusive, Wind Smart oppure Call Your Country con minuti inclusi;

canone mensile di 26,98 Euro con attivazione e modem WiFi inclusi nel prezzo di sottoscrizione.

Fibra 1000 di Wind, con le condizioni elencate in precedenza, è disponibile come esclusiva web. Da notare, in ogni caso, che, per ora, la fibra ottica FTTH presenta una copertura ancora limitata del territorio nazionale ma comunque in costante crescita. L’offerta è attivabile cliccando sul box qui di sotto:

Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra ottima offerta fibra ottica di settembre 2019 arriva da Vodafone che propone l’abbonamento Internet Unlimited. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa; per chi attiva l’offerta tramite procedura online, sfruttando il box qui di sotto, l’operatore include nell’offerta anche le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; l’abbonamento sfrutta, in automatico, la tecnologia migliore a disposizione presso l’indirizzo di casa al momento dell’attivazione;

SIM dati con 30 GB in 4G al mese per navigare sotto rete Vodafone con tablet o chiavetta;

per chi è raggiunto dalla fibra FTTH: Vodafone TV con NOW TV Intrattenimento e Serie TV inclusi nel prezzo di sottoscrizione;

canone mensile di 27,90 Euro con attivazione e modem WiFi inclusi nel prezzo;

L’offerta Vodafone, con le condizioni illustrate, è disponibile in esclusiva web richiedendo l’attivazione cliccando sul box qui di sotto.

Fastweb Casa

Fastweb presenta a settembre 2019 l’offerta Fastweb Casa, uno dei piani tariffari più completi per chi è in cerca di una connessione in fibra ottica da casa. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali; al costo di 5 Euro in più al mese è possibile ottenere 1000 minuti per chiamare all’estero;

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; l’abbonamento sfrutta, in automatico, la tecnologia migliore a disposizione presso l’indirizzo di casa al momento dell’attivazione;

canone mensile di 29,95 Euro con attivazione e modem WiFi inclusi nel prezzo di sottoscrizione;

con attivazione e modem WiFi inclusi nel prezzo di sottoscrizione; l’abbonamento non ha vincoli di alcun tipo; il cliente può disdire l’offerta in qualsiasi momento e dovrà pagare solo un contributo per i costi di disattivazione pari a 29,95 Euro senza altre penali o costi aggiuntivi;

L’offerta Fastweb con canone scontato (il listino è di 34,95 Euro al mese) è disponibile solo per chi attiva online l’abbonamento, sfruttando il link qui di sotto.

In alternativa, Fastweb propone anche l’offerta Fastweb e DAZN, un abbonamento che abbina a Fastweb Casa anche una sottoscrizione a DAZN, la piattaforma di streaming dedicata allo sport che, normalmente, costa 9,99 Euro al mese. Quest’offerta ha un costo mensile di 35,95 Euro al mese, sempre con attivazione e modem WiFi gratis, permettendo al cliente di risparmiare 4 Euro al mese sul costo dei due servizi considerati separatamente.

L’abbonamento a DAZN sarà attivabile, in pochi minuti, direttamente dall’area clienti del sito ufficiale Fastweb le cui credenziali d’accesso verranno inviate dall’operatore al nuovo cliente tramite SMS, dopo la richiesta di attivazione online dell’offerta combinata con DAZN.

TIM Super Fibra

Chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH di TIM ha la possibilità di attivare TIM Super Fibra, un’offerta molto interessante che include un gran numero di bonus aggiuntivi. Ecco i dettagli della tariffa:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo verso tutti;

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload;

accesso illimitato alla piattaforma di streaming on demand TIM Vision che offre un gran numero di contenuti tra serie TV, film, cartoni e documentari da guardare in streaming;

canone mensile di 35 Euro con attivazione e modem WiFi inclusi nel prezzo;

Chi attiva TIM Super Fibra potrà, inoltre, aggiungere al proprio abbonamento le seguenti opzioni;

Smart Home: con quest’opzione l’abbonamento si arricchisce di due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione per smartphone l’App IoTIM;

TIM Vision Plus: con quest’opzione l’utente può accedere alla versione migliorata di TIM Vision, con la possibilità di accedere al servizio con più dispositivi in contemporanea e con contenuti in HD e programmi in esclusiva;

Safe Web Plus: quest’opzione permette di attivare un servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web;

Assistenza: con quest’opzione il cliente avrà a sua disposizione un consulente qualificato che risolverà le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart;

Voce: quest’opzione arricchisce il proprio abbonamento le chiamate gratis e senza scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa; TIM Super Fibra, senza l’opzione Voce attiva, presenza chiamate a consumo;

Una di queste cinque opzioni, a scelta dell’utente, è sempre inclusa nell’abbonamento senza costi aggiuntivi. Le altre possono essere aggiunte al costo di 5 Euro al mese in più.

Da notare, inoltre, che i clienti che attivano TIM Super Fibra possono attivare un’offerta speciale per smartphone che include minuti illimitati e 20 GB in 4G (6 GB in roaming in UE) al costo di 10 Euro al mese. Per ogni linea fissa è possibile attivare due tariffe per smartphone.

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH ha la possibilità di attivare TIM Super Mega, un abbonamento che ricalca le caratteristiche di Super Fibra ma prevede che la connessione avvenga tramite rete FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. A cambiare è anche il prezzo. TIM Super Mega, infatti, può essere attivata con un costo mensile di 30 Euro per il primo anno di sottoscrizione e di 35 Euro al mese successivamente. Anche in questo caso, l’attivazione ed il modem WiFi sono inclusi nel prezzo.

