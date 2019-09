Passa a Iliad da Vodafone, Tim e Wind: le offerte di settembre 2019

Iliad è tra gli operatori di telefonia mobile più in voga del momento grazie alle sue offerte super convenienti. Scopri i pro e i contro di passare al gestore francese per chi arriva da Vodafone, Wind e Tim

Ad Iliad sono bastati pochi mesi per occupare la quarta posizione all’interno del settore della telefonia mobile italiano e insidiare veri e propri colossi come Tim, Vodafone e il gruppo WindTre. L’operatore ha ottenuto questo incredibile risultato grazie ad un’offerta commerciale particolarmente aggressiva lato costi e ponendosi come un’alternativa economica e soprattutto trasparente ai provider tradizionali. Non è quindi un caso che Iliad in 14 mesi abbia superato i 4 milioni di linee attive, di cui 530mila solo nel primo trimestre del 2019.

Passare a Iliad per chi arriva da Vodafone, Tim e Wind è certamente una scelta conveniente che ha molti pro e davvero pochi contro. Il primo è più evidente vantaggio è quello di poter accedere ad offerte molto meno costose rispetto a quelle previste dai grandi provider e la certezza che non cambieranno nel prossimo futuro. L’azienda francese, al contrario dei suoi concorrenti, assicura che non sono previste rimodulazioni e le tariffe rimarranno identiche per sempre.

L’offerta di punta di Iliad è Giga 50. Quest’ultima offre minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico per navigare su Internet e accedere alle app preferite dall’utente sul proprio smartphone alla velocità del 4G+ al costo di appena 7,99 euro al mese. La promozione include tutti i servizi di base più richiesti come l’avviso di chiamata, segreteria visiva, chiamate rapide, filtro per telefonate ed SMS, blocco dei numeri nascosti ed inoltre alla segreteria telefonica anche all’estero.

I minuti illimitati sono intesi in Italia ma anche verso fissi in 60 destinazioni in Europa e fissi e mobili in USA e Canada. Il MVNO inoltre permette di sfruttare 4 GB inclusi dal piano nei Paesi dell’Unione Europea. Una volta esaurito il traffico dati si può comunque continuare a navigare in Rete al costo di 90 cent ogni 100 MB previo consenso.

Iliad offre la massima trasparenza ai propri clienti e per questo non prevede costi nascosti o extra. L’utente non ha nessun vincolo e può decidere di lasciare l’operatore in ogni momento senza alcuna spesa aggiuntiva o penale. Il provider d’Oltralpe, poi, è stato tra i primi promotori della tariffazione mensile e non di quella a 28 giorni, pratica comune ai grandi operatori che sono stati puniti dall’AGCOM con l’obbligo di risarcire i clienti.

Uno dei pochi nei di Iliad è nella copertura. L’azienda afferma di poter raggiungere con il suo segnale la quasi totalità della popolazione italiana. Guardando però alla cartina presente sul sito dell’operatore, si può notare come il 4G del gestore non sia disponibile nelle aree centrali della Sardegna, Comuni montani e zone centrali della Penisola. Iliad inoltre nei mesi scorsi ha dovuto affrontare diversi disservizi e problemi tecnici.

Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) comunque assicura di aver incrementato gli investimenti per lo sviluppo della sua rete mobile. L’azienda ha speso 161 milioni di euro nel primo semestre e allo scorso giugno dispone di 2.400 siti installati. L’obiettivo è arrivare a 3.500 siti entro la fine dell’anno.

Iliad inoltre al contrario di Vodafone, Wind e Tim non dispone di una sua app e permette di gestire i dettagli dell’offerta, dalla ricarica del credito al controllo del traffico voce e dati residuo fino al cambio di piano, solamente attraverso l’Area Personale sul proprio sito.

Infine, Iliad è al momento l’unico MVNO a presentare offerte telefono incluso ma non offre la stessa possibilità di scelta dei suoi concorrenti “reali”. L’operatore francese infatti consente di acquistare a rate o in un’unica soluzione solamente gli ultimi modelli di smartphone Apple, a partire da iPhone XR fino ad arrivare a iPhone XS e iPhone XS Max.

Le offerte di Iliad di settembre

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 9o cent ogni 100 MB.

Nel pacchetto sono anche compresi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente.

Nel pacchetto sono anche compresi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Iliad permette di associare alle sue offerte i seguenti modelli di iPhone:

iPhone XS da 64 GB: 32 euro per 30 rate più anticipo di 199 euro – 1.159 euro in un’unica soluzione

da 32 euro per 30 rate più anticipo di 199 euro – 1.159 euro in un’unica soluzione iPhone XS da 256 GB: 35 euro per 30 rate più anticipo di 289 euro – 1.339 euro in un’unica soluzione

da 35 euro per 30 rate più anticipo di 289 euro – 1.339 euro in un’unica soluzione iPhone XS Max da 64 GB : 34 euro per 30 rate più anticipo di 249 euro – 1.269 euro in un’unica soluzione

da : 34 euro per 30 rate più anticipo di 249 euro – 1.269 euro in un’unica soluzione iPhone XS Max da 256 GB : 36 euro per 30 rate più anticipo di 359 euro – 1.439 euro in un’unica soluzione

da : 36 euro per 30 rate più anticipo di 359 euro – 1.439 euro in un’unica soluzione iPhone XS Max da 512 GB : 39 euro per 30 rate più anticipo di 499 euro – 1.669 euro in un’unica soluzione

da : 39 euro per 30 rate più anticipo di 499 euro – 1.669 euro in un’unica soluzione iPhone XR da 64 GB: 24 euro per 30 rate più anticipo di 149 euro – 869 euro in un’unica soluzione

da 24 euro per 30 rate più anticipo di 149 euro – 869 euro in un’unica soluzione iPhone XR da 128 GB: 25 euro per 30 rate più anticipo di 179 euro – 929 euro in un’unica soluzione

da 25 euro per 30 rate più anticipo di 179 euro – 929 euro in un’unica soluzione iPhone 8 da 64 GB: 18 euro per 30 rate più anticipo di 149 euro – 689 euro in un’unica soluzione

da 18 euro per 30 rate più anticipo di 149 euro – 689 euro in un’unica soluzione iPhone 7 da 32 GB: 14 euro per 30 rate più anticipo di 99 euro – 519 euro in un’unica soluzione

Le offerte di Iliad possono essere comodamente sottoscritte online dal sito del MVNO tramite una semplice procedura o direttamente presso i negozi autorizzati dall’azienda. Chi non può registrarsi online può tranquillamente utilizzare le Simbox presenti nei punti vendita e corner. Per effettuare l’attivazione bastano un documento d’identità, una carta di pagamento e un indirizzo e-mail. La voce guida vi fornirà tutte le informazioni sui passaggi per completare la procedura. All’interno di un’apposita pagina sul portale di Iliad è presente una mappa interattiva che consente, inserendo il Comune o il codice postale, di trovare il negozio autorizzato più vicino.