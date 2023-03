Internet illimitato mobile: le 6 migliori offerte di Marzo 2023

Scopri le offerte più convenienti per avere Internet illimitato mobile a marzo o, in alternativa, i piani con più Giga inclusi

Se avete l’abitudine di restare senza Giga per navigare su mobile prima della scadenza del vostro piano è forse arrivato il momento di passare a un’offerta con Internet illimitato mobile. Una SIM di questo tipo poi si presta come alternativa più economica alla linea fissa. Basta infatti associarla a un modem Wi-Fi 4G o chiavetta Internet per avere sempre a disposizione una connessione wireless per navigare su più dispositivi anche contemporaneamente non solo a casa ma anche fuori.

Internet illimitato mobile: le tariffe più convenienti di marzo 2023

Offerte mobile con Internet illimitato Minuti e SMS Costo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

illimitati primo mese gratuito, poi 9,99 euro 2 Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) illimitati 9,99 euro 3 Infinito di Vodafone illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) 24,99 euro con Smart Pay 4 Di Più Unlimited 5G di WindTre minuti illimitati (200 all’estero) e 200 SMS 29,99 euro con Easy Pay 5 TIM 5G Power Unlimited illimitati (250 minuti, 250 SMS e 3G extra Ue) 39,99 euro 6 Infinito Black Edition di Vodafone illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) 39,99 euro con Smart Pay

Non molte tariffe permettono di avere Internet illimitato mobile. Questa possibilità in realtà è offerta a tutti i clienti di TIM per la linea fissa e la telefonia mobile attivando gratuitamente TIM Unica. Tra le migliori promozioni dell’operatore abbiamo TIM 5G Power Famiglia, che permette di navigare senza limiti fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload fino a quando si mantiene attiva la connessione di casa, altrimenti si hanno solo 5 GB inclusi. Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono gratuiti se si acquista l’offerta online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Il pagamento è previsto solo con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Con TIM Unica non avete solo Giga illimitati per tutte le SIM della famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della rete fissa) ma anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile e una seconda SIM con un’offerta della famiglia TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese.

Anche Vodafone permette di avere Internet illimitato mobile a chi attiva Family+ e ha già la linea fissa. E’ inoltre incluso un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Il prezzo è di 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita. Se ancora non avete la connessione di casa con Vodafone potete avere Internet Unlimited al prezzo di 24,90 euro al mese e avere così una connessione illimitata sulla fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home) insieme modem con Wi-Fi Optimizer e chiamate illimitate se acquistata online. E’ inclusa anche l’attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi. Per i già clienti per il mobile il costo scende a 22,90 euro al mese.

Altre offerte interessanti per avere Internet illimitato mobile sono:

Infinito di Vodafone per navigare in 5G fino a 10 Mbps in download. E’ inoltre incluso un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Il prezzo è di 24,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti. Con l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito avete inclusi anche i vantaggi di Vodafone Club+ come sconti su prodotti e servizi dei partner dell’operatore e 6 mesi di Infinity+ per guardare 104 partire di Champions League e altri contenuti anche in 4K

Di Più Unlimited 5G di WindTre per navigare in 5G con Priority Pass e con inclusi blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e accesso privilegiato al servizio clienti 159 senza attese. Il prezzo è di 29,99 euro al mese. L’attivazione di 49,99 euro con si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese se si acquista a promozione online. La SIM costa 10 euro.

Infinito Black Edition di Vodafone per navigare in 5G alla massima velocità. E’ inoltre incluso un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Il prezzo è di 39,99 euro al mese con Smart Pay . L’attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti.

di Vodafone per navigare in 5G alla massima velocità. E’ inoltre incluso un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Il prezzo è di con . L’attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti. TIM 5G Power Unlimited per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete. Il prezzo è di 39,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti se si acquista l’offerta online e lo stesso vale per l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Nell’offerta sono inclusi anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese), TIM Safe Web Plus, assistenza soddisfatti e garantiti per ricevere un bonus di 2 euro per ogni intervento che non vi ha soddisfatto sul credito residuo o in bolletta per i già clienti fisso.

Internet illimitato mobile: le offerte alternative con tanti Giga a febbraio 2023

Offerte con tanti Giga Gigabyte Costo mensile 1 Fastweb Mobile 150 GB anche in 5G 7,95 euro 2 Flash 130 di Iliad 130 GB in 4G/4G+ 8.99 euro 3 Giga 150 di Iliad 150 GB anche in 5G 9,99 euro 4 ho. 9,99 di ho. Mobile 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 5 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con Autoricarica 9,99 euro 6 Creami Extra WOW 300 di Postemobile 300 GB in 4G+ 11,99 euro 7 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Dato che le offerte per Internet illimitato mobile sono in numero ridotto e i loro costi non sono certamente contenuti potreste invece valutare altre offerte con tanti Giga inclusi, più che sufficienti anche per i clienti particolarmente esigente. Per confrontarle tra loro e trovare la proposta che coniughi le vostre esigenze in termini di consumi al prezzo più basso potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

Fastweb Mobile include 150 GB per navigare anche in 5G oltre ai corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per imparare nuove competenze digitali che vi saranno utili per essere più spendibili sul mercato del lavoro. Il costo è di 7,95 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è gratuita. La SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. In Ue avete a disposizione 8 GB per il roaming.

Flash 130 di Iliad include 130 GB per navigare in 4G/4G+. Il costo è di 8,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue avete a disposizione 9 GB per il roaming. L’offerta, salvo proroghe, si può attivare entro la mezzanotte del 9 marzo 2023.

Un’altra offerta interessante è di Iliad è Giga 150 che include 150 GB per navigare anche in 5G. Il costo è di 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è sempre gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue avete a disposizione 10 GB per il roaming.

Attivando questa offerta con pagamento automatico avete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad. Al prezzo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, avete a disposizione una connessione fissa senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON e con inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e un modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro.

Con Dati 300 avete invece inclusi 300 GB per navigare in 4G/4G+. Il prezzo è di 13,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue avete a disposizione 13 GB per il roaming.

Con ho. Mobile grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati se non siete soddisfatti delle sue offerte potete recedere gratuitamente dopo 30 giorni e richiedere poi il rimborso di tutte le spese sostenute con una breve procedura online che richiede appena due clic. Una delle sue offerte con più traffico incluso è ho. 9,99 con 200 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download. Il prezzo è di 9,99 euro al mese. E’ previsto anche l’acquisto di una ricarica da 10 euro da cui poi verrà scalato il costo del primo rinnovo. In Ue avete a disposizione 9,1 GB per il roaming. L’offerta è però riservata ai clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali che richiedono la portabilità del numero.

Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile invece include 230 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download ma se si sceglie di pagare con ricarica automatica si hanno altri 50 GB inclusi al mese. Il prezzo è di 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 4,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete a disposizione 9,5 GB per il roaming. Anche questa offerta è riservata ai clienti di Iliad o alcuni operatori virtuali che richiedono la portabilità del numero.

Creami Extra WOW 300 di Postemobile con 300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download. Il prezzo è di 11,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. In Ue avete a disposizione 10,92 GB per il roaming.

