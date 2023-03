5G in Italia: ecco gli operatori con la rete più veloce di Marzo 2023

Scopri quali sono gli operatori più veloci in Italia per navigare in 5G e le offerte più economiche per accedere alle reti di ultima generazione

Il 5G è lo standard più recente per la telefonia mobile che consente non solo di navigare con prestazioni anche cinque volte superiori rispetto al 4G (si studiano però soluzioni anche fino a 10 Gbps in download) ma anche di avere un segnale stabile anche nelle condizioni più difficili e un tempo di risposta della rete (latenza) talmente ridotto da permettere l’accesso a contenuti in altissima qualità su smartphone.

Per navigare in 5G servono ovviamente una tariffa dedicata, uno smartphone compatibile e adeguata copertura. Per confrontare le migliori offerte 5G del mese e trovare la migliore per rapporto qualità prezzo in base alle vostre abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

Telefonia mobile, offerte 5G più convenienti di marzo 2023

Le migliori offerte 5G del mese Minuti e SMS Giga inclusi e velocità di navigazione in 5G Prezzo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G fino a 1.6 Gbps in download 7,95 euro Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB fino a 400 Mbps in download 9,99 euro TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

illimitati illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo Under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica fino a 2 Gbps in download primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica fino a 2 Gbps in download primo mese gratuito, poi 14,99 euro Family+ di Vodafone illimitati illimitati in 5G fino a 2 Gbps 9,99 euro Di Più Full 5G di WindTre minuti illimitati e 100 SMS 100 GB fino a 1,6 Gbps 14,99 euro

Fastweb è l’operatore con l’offerta 5G più economica oggi disponibile sul mercato. L’azienda non chiarisce a quale velocità è possibile navigare ma dato che si appoggia alla rete di WindTre è probabile che le prestazioni di entrambi siano paragonabili. La copertura è garantita a Milano, Bologna, Napoli, Roma e altre grandi città. Fastweb comunque progetta di raggiungere il 90% della popolazione italiana entro il 2025.

La sua migliore offerta include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB al mese. Il prezzo è di 7,95 euro mentre l’attivazione è gratuita se si acquista il piano online. La SIM costa 10 euro ma viene spedita gratuitamente a casa. Con questa promozione avete anche inclusi i corsi della Fastweb Digital Academy, utili per apprendere nuove competenze digitali che vi saranno utili sul mercato del lavoro. Nei Paesi Ue avete a disposizione 8 GB per navigare in roaming.

A seguire abbiamo Iliad con la sua Giga 150, che include minuti e SMS illimitati e 150 GB a 9,99 euro al mese per sempre. La promozione non prevede vincoli o costi nascosti. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. Nei Paesi Ue avete a disposizione 10 GB per navigare in roaming.

Iliad in condizioni ottimali di segnale e copertura e se la rete non risulta congestionata permette di navigare fino a 400 Mbps in download utilizzando solo le frequenze dedicate al 5G. Se poi attivate Giga 150 con pagamento automatico su carta di credito/debito avete incluso anche un sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Al prezzo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potrete quindi avere una connessione fissa senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload e inclusi chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro una tantum.

Potete anche aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale wireless e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese ciascuno) o la protezione di McAfee (2,99 euro al mese).

TIM dispone di una ricca e vasta scelta di offerte 5G e grazie alla sua rete, che permette di accedere al Vero 5G, permette di navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le grandi città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Bari, Venezia, Catania e Matera. Alcune delle sue migliori promozioni sono:

1. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati con TIM Unica (altrimenti 5 GB) a 9,99 euro al mese. Se acquistate l’offerta online il primo mese e attivazione sono regalati dall’operatore. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa è riservata a chi ha già la linea fissa con TIM

TIM Unica è una promozione che può essere attivata gratuitamente dai clienti fisso e mobile dell’operatore. Con questa offerte, che resta valida fino a quando si mantiene la connessione di casa, potete avere non solo Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia ma anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile e una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. Il pagamento è previsto solo con addebito in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

2. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Se siete nuovi clienti e acquistate l’offerta online il primo mese è regalato dall’operatore così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Nei Paesi Ue avete a disposizione 20 GB per navigare in roaming. La promozione è riservata agli Under 25 e consente anche l’ascolto di brani su TIMMUSIC senza consumare dati. Potete poi ulteriormente arricchirla con le seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per giocare a titoli per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero di telefono su cellulare e smartwatch a 99 cent in più al mese

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica a 14,99 euro al mese. Se siete nuovi clienti e acquistate l’offerta online il primo mese è regalato dall’operatore così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Nei Paesi Ue avete a disposizione 14 GB per navigare in roaming. La promozione include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus.

Vodafone non è tra gli operatori che dichiara apertamente a quale velocità possono navigare i suoi utenti in 5G. Il marchio britannico però stando a uno studio indipendente realizzato da Umlaut nel 2020 sarebbe il migliore in termini di prestazioni a Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma, dove la copertura outdoor è superiore al 90% del territorio.

Tra le migliori offerte di Vodafone per il 5G abbiamo Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese. E’ inoltre incluso un mese di Rete Sicura, che po si disattiva in automatico. L’attivazione è gratuita. Questa tariffa è però riservata a chi ha già la rete fissa con Vodafone. Se state pensando di attivare una delle offerte fibra ottica di questo operatore con Internet Unlimited potete avere una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi anche chiamate illimitate con acquisto online e modem con Wi-Fi Optimizer. Anche il costo di attivazione da 5 euro al mese per 24 mesi è incluso nel prezzo di 24,90 euro al mese senza vincoli. Se però siete già clienti mobile di Vodafone il costo scende a 22,90 euro al mese.

WindTre per la sua copertura in 5G utilizza due tecnologie sovrapposte chiamate FDD DSS (Frequency Division Duplex – Dynamic Spectrum Sharing) e TDD (Time Division Duplex). La prima permette allo smartphone di passare dinamicamente tra le diverse frequenze dedicate a 4G e 5G in modalità condivisa. La TDD invece prevede l’utilizzo della banda esclusiva per il 5G e consente a WindTre di raggiungere il 65,40% della popolazione. La copertura combinata tra le de tecnologie comunque è del 95,9% del territorio italiano.

Per quanto riguarda la velocità, in condizioni ottimali i clienti di WindTre possono navigare fino a 290 Mbps in download in TDD e 280 Mbps in download in FDD DDS. Grazie alla tecnologia della dual connectivity però la velocità teorica a cui si può arrivare è di 1,6 Gbps in download.

Una delle sue offerte 5G più richieste è Di Più Full 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G con Priority Pass oltre a blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, assistenza dedicata al servizio clienti 159 senza attese e uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G. Il prezzo è di 14,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. L’attivazione da 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese se si acquista l’offerta online.

