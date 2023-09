La Commissione Ue stabilisce un' etichetta energetica smartphone per informare l'utente sui consumi del dispositivo. Scopri le migliori offerte per un telefono a rate di settembre

In arrivo la normativa UE per l’etichetta energetica di smartphone e tablet

La Commissione Ue ha emanato due nuovi regolamenti in merito ai dispositivi di telefonia mobile. Il primo riguarda l’etichetta energetica smartphone mentre il secondo sulla progettazione ecocompatibile. L’obiettivo di Bruxelles è quello di risparmiare il 35% di consumo di energia primaria. Da uno studio condotto dalla Commissione infatti risulta che nel 2020 smartphone e tablet abbiamo consumato in totale 36,1 TWh, che diventeranno 36,5 TWh entro il 2030.

Etichetta energetica smartphone: cosa prevede il nuovo regolamento Ue

Il regolamento delegato (UE) 2023/1669 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda l’etichetta energetica smartphone e tablet ed entrerà in vigore il 20/9/23. L’Ue dispone che sul dispositivo siano presenti oltre al marchio e al numero identificativo del modello anche informazioni sulla classe energetica, durata della batteria per ciclo, affidabilità in caso di ripetute cadute, classe di riparabilità e grado di protezione contro agenti esterni come polvere e acqua.

Il regolamento (UE) 2023/1670 invece stabilisce delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, cellulari non connessi alla rete, cordless e tablet secondo la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione. Le specifiche per la progettazione riguardano:

resistenza alle cadute accidentali e graffi

resistenza a polvere e acqua

durata della batteria

possibilità di smontare e riparare il dispositivo con pezzi di ricambio fino a 7 anni dopo l’uscita di produzione a prezzi ragionevoli

disponibilità di aggiornamenti del sistema operativo

cancellazione dei dati e trasferimento delle funzionalità dopo l’uso

fornitura di informazioni appropriate per utenti e chi ripara e ricicla i dispositivi

Le migliori offerte smartphone incluso di settembre 2023

Le migliori offerte per uno smartphone a rate Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G 7,95 €/mese Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G 7,99 €/mese per sempre TIM Power Supreme Easy minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB in 5G 9,95 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G 9,99 €/mese per sempre Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G 11,95 €/mese Dati 300 di Iliad minuti e SMS a consumo e 300 GB in 4G 13,99 €/mese per sempre TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Se state pensando di cambiare cellulare potete valutare l’attivazione di un’offerta smartphone incluso. Sono tanti infatti gli operatori di telefonia mobile che consentono di abbinare alle proprie offerte le rate per acquistare un nuovo telefono. Per confrontarle e trovate la migliore proposte per l’acquisto di un cellulare al prezzo più basso potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere gratuitamente tutte le informazioni che vi servono e attivare la promozione migliore. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui effettuare l’acquisto.

Vi ricordiamo che da oggi 15/9/23 alle ore 14 è possibile preordinare il nuovo iPhone 15 di Apple ai seguenti prezzi direttamente online sul sito del produttore:

iPhone 15 a partire da 40,97 euro al mese in 24 rate o 979 euro

a partire da 40,97 euro al mese in 24 rate o 979 euro iPhone 15 Plus a partire da 47,04 euro al mese in 24 rate o 1.129 euro

a partire da 47,04 euro al mese in 24 rate o 1.129 euro iPhone 15 Pro a partire da 51,62 euro al mese in 24 rate o 1.239 euro

a partire da 51,62 euro al mese in 24 rate o 1.239 euro iPhone 15 Pro Max a partire da 62,04 euro al mese in 24 rate o 1.489 euro

Dando in permuta il proprio dispositivo si può ottenere un credito da 30 euro a 805 euro. TIM, Iliad e Fastweb hanno già lanciato le loro offerte per acquistarlo a rate con le prime consegne a partire dal 22/9/23.

Le offerte smartphone incluso di TIM

Smartphone disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 33 €/mese per 30 rate 979 € Samsung Galaxy Z Flip5 a partire da 26 €/mese per 30 rate 1.249 € Xiaomi 13 5G a partire da 26 €/mese per 30 rate 899,99 € OPPO Find N2 Flip a partire da 31 €/mese per 30 rate 1.199,99 €

TIM consente di associare le rate per uno smartphone a qualsiasi sua offerta mobile. Con questo operatore potete scegliere tra i migliori modelli di produttori come Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi ed altri. TIM prevede un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi e consegna gratuita entro pochi giorni lavorativi. Per alcuni dispositivi è previsto anche il ritiro in negozio. Per il pagamento si può richiedere un finanziamento TIMFin (TAEG – TAN 0,00%, salvo approvazione) Si può pagare solo con carta di credito, in quanto non sono accettate carta prepagate o di debito, anche se abilitate agli acquisti online.

Chi ha la linea fissa con TIM può addebitare le rate direttamente in bolletta. Grazie al servizio di trade-in TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio telefono e darlo in permuta per ottenere uno sconto sul finanziamento. Tra le migliori offerte a cui abbinare il vostro smartphone a rate potete scegliere tra:

TIM Power Supreme Easy

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese ma acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratis. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri.

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratis. L’offerta è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con l’operatore. TIM Unica Power costa 1,90 euro al mese e include Giga illimitati fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della connessione domestica) e anche sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 24 mesi per la parte mobile. Se però si associano almeno 3 SIM a TIM Unica Power entro il 23/9/23 il prezzo è azzerato.

TIM Young 5G

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma acquistandola online il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione. L’offerta è disponibile solo per chi ha meno di 25 anni. Potete ulteriormente personalizzarla acquistando una delle seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese Giga illimitati in 5G a 1,99 euro in più al mese

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo a 16,99 euro al mese)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo a 16,99 euro al mese) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 14,99 euro al mese ma acquistandola online il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione.

Per tutte le offerte di TIM il costo della SIM è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Le offerte smartphone incluso di Iliad

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 46,95 €/mese senza interessi 979 € iPhone 15 Plus a partire da 56,45 €/mese senza interessi 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 61,95 €/mese senza interessi 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 74,45 €/mese senza interessi 1.489 €

Con Iliad potete abbinare l’acquisto a rate senza anticipo dei migliori prodotti di Apple a una qualsiasi delle offerte mobile dell’operatore senza costi nascosti né rimodulazioni. Ad esempio si può avere iPhone 14 a partire da 37,16 euro al mese senza interessi. Iliad per le sue offerte smartphone incluso prevede un vincolo di permanenza minimo di 12 o 20 mesi e pagamento anche con finanziamento a tasso zero e prima rata dopo un mese, salvo approvazione da parte di Younited.

In più con il suo servizio di trade-in si può dare in permuta un vecchio modello di iPhone, Apple Watch o MacBook e scegliere poi se ricevere una rateizzazione più conveniente sulle rate del nuovo modello con la promessa di restituirlo alla fine del finanziamento o uno sconto fino a 735 euro che verrà scalato direttamente dal finanziamento. La spedizione è sempre gratuita. Tra le migliori offerte a cui abbinare il vostro smartphone a rate potete scegliere tra:

Giga 100

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese ed è fisso per sempre.

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ed è fisso per sempre.

Se attivate un piano mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito come Giga 150 potete avere anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. In questo modo potete avere la rete fissa a 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese.

IliadBox

connessione senza limiti in FTTH fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) sulla rete FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON

chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e 60 destinazioni all’estero

attivazione

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

Potete aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese ed è fisso per sempre.

Le offerte smartphone incluso di Fastweb Mobile

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 15 47,45 €/mese per 20 rate 1.029 € Samsung Galaxy S23 46,45 €/mese per 20 rate 979 € Xiaomi 13 53,30 €/mese per 20 rate 799,90 € OPPO Find X5 48,45 €/mese per 20 rate 549,99 €

Anche Fastweb Mobile permette di abbinare le rate per uno smartphone a tutte le sue tariffe ma soprattutto se attivate la sua offerta dal costo mensile più basso avete inclusi 300 GB allo stesso prezzo invece di 150 GB. L’operatore per le sue offerte smartphone incluso prevede un vincolo da 20 a 30 mesi e in alcuni casi anche il pagamento di un anticipo. Nei negozi Fastweb, dove avviene anche il ritiro e pagamento del dispositivo, potete richiedere un finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 mesi (TAN FISSO 0% TAEG 0%, salvo approvazione). Tra le migliori offerte a cui abbinare il vostro smartphone a rate potete scegliere tra:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G con smartphone a rate

per navigare anche in 5G con smartphone a rate 8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 12 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Per tutte le offerte il contributo per la SIM è di 10 euro mentre non c’è costo di attivazione. La SIM vi verrà spedita entro 5 giorni lavorativi direttamente a casa senza costi aggiuntivi.

Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport