Il 1° ottobre 2023 si potranno inoltrare le domande per ottenere il bonus trasporti , il voucher di 60 euro per acquistare abbonamenti ai mezzi pubblici. Su SOStariffe.it , tutte le novità sul click day in arrivo e i requisiti d’accesso all’agevolazione.

Click day in arrivo per il bonus trasporti. Da domenica 1° ottobre 2023 si potrà nuovamente inoltrare la richiesta per ottenere il voucher di 60 euro che aiuta famiglie, studenti e lavoratori a più basso reddito nell’acquisto di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Al momento i fondi statali per il bonus trasporti (100 i milioni di euro) sono esauriti, ma da ottobre 2023 saranno messe a disposizione le somme residue generate dal mancato utilizzo dei voucher richiesti a settembre 2023, così da concedere l’opportunità a chi non abbia ottenuto l’aiuto di farne richiesta. La piattaforma online dedicata al bonus trasporti accetterà comunque le domande fino ad esaurimento dei fondi residui stessi. Come nel caso del precedente click day (che ha avuto luogo il 1° settembre 2023), i primi utenti che completeranno la domanda sulla piattaforma online saranno quelli a cui saranno assegnati i voucher.

Bonus trasporti: come funziona e requisiti a Settembre 2023

BONUS TRASPORTI: COSA SAPERE 1 È un voucher del valore fino a 60 euro per l’acquisto di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e trasporto ferroviario nazionale 2 Il buono spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila€ 3 Il 1° ottobre 2023 scatta il click day per il bonus trasporti: sarà possibile far domanda sul sito bonustrasporti.lavoro.gov

Come accennato poco sopra, il bonus trasporti aiuta studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo, nel 2022, non superiore a 20 mila euro a risparmiare sull’acquisto degli abbonamenti per i mezzi pubblici.

Il bonus consiste in un voucher fino a 60 euro (il valore effettivo è determinato in base all’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare) valido per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale. Sono esclusi i servizi di prima classe, executive, premium e simili.

Il click day scatterà il 1° ottobre 2023: in questa data si potrà accedere tramite SPID (di II livello) o CIE alla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov. Ricordiamo che, in fase di compilazione della domanda online, non è necessario l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Basta solo autocertificare (spuntando un’apposita casella) di essere al di sotto della soglia di reddito dei 20 mila euro nel 2022.

Bonus trasporti: una fotografia in cifre della misura

BONUS TRASPORTI: LE CIFRE 1 Sono 1.923.420 i voucher emessi in meno di cinque mesi, per un controvalore di 96 milioni di euro 2 Il 56% dei beneficiari del bonus trasporto ha meno di 30 anni 3 Nel click day del 1° settembre 2023 sono stati rilasciati 24.322 nuovi bonus trasporti esaurendo in poco più di un’ora 1.395.915 euro

Durante il click day del 1° settembre 2023, sono stati rilasciati 24.322 nuovi bonus trasporti (dati ministero del Lavoro), per un totale di 1.395.915 euro. Dopo il boom del click day del 1° settembre (esaurito in poco più di un’ora il budget disponibile), è stata disattivata la possibilità di fare richiesta del voucher sulla piattaforma online bonustrasporti.lavoro.gov. La prossima finestra temporale per la richiesta del bonus scatterà, come detto, il 1° ottobre 2023.

Sempre secondo le cifre snocciolate dal ministero del Lavoro, sono 1.923.420 i bonus trasporti emessi in meno di cinque mesi (il 17 aprile 2023 è stata attivata la piattaforma online), per un controvalore di 96 milioni di euro.

Passando all’identikit dei beneficiari del voucher, oltre la metà è under 30 (il 56%). Mentre sono 984 le aziende di trasporto pubblico sul territorio nazionale per le quali è stato emesso almeno un bonus. In cima alla top 20 delle imprese di trasporto per le quali è stato possibile richiedere il bonus trasporti c’è Trenitalia con 374.260 voucher emessi.

