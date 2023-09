Conto Credem Link a canone gratuito e la nuova conveniente offerta per gestire i propri soldi a settembre 2023 . Su SOStariffe.it , tutto quello che c’è da sapere su questo conto corrente online che include un carta di debito e un conto deposito per far fruttare i propri risparmi.

Il conto corrente online Credem Link è una soluzione vantaggiosa messa a disposizione da Credem Banca per i risparmiatori. Per i nuovi clienti, oltre al canone annuo gratuito per sempre, ci sono una serie di promozioni (valide fino al 15 ottobre 2023) con buoni regalo Amazon.it.

Conto Credem Link: che cosa prevede l’offerta a Settembre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Credem Link di Credem Banca canone annuo gratuito

carta di debito su circuito nazionale gratuita

carta di debito internazionale gratuita il primo anno, poi 1,50€/mese

bonifico online con commissione di 0,50€

prelievo di contante gratuito su ATM Credem

Con canone annuo gratuito e un team di consulenti a propria disposizione, il conto Credem Link si caratterizza per:

carta di debito su circuito nazionale PagoBancomat e Bancomat a canone zero che potrai usare per pagare nei negozi o per prelevare contante dagli sportelli ATM;

nazionale PagoBancomat e Bancomat a canone zero che potrai usare per pagare nei negozi o per prelevare contante dagli sportelli ATM; carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard con canone azzerato per un anno (poi 1,5 euro al mese); la carta può essere utilizzata per prelievi gratuiti da ATM Credem (per il primo anno, i prelievi sono gratis da qualsiasi ATM in Italia) e per pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

con canone azzerato per un anno (poi 1,5 euro al mese); la carta può essere utilizzata per prelievi gratuiti da ATM Credem (per il primo anno, i prelievi sono gratis da qualsiasi ATM in Italia) e per pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; carta di credito EGO Classic (facoltativa) con canone zero per un anno e poi 39 euro all’anno;

(facoltativa) con canone zero per un anno e poi 39 euro all’anno; bonifico online in area SEPA con un costo di 0,50 euro;

in area SEPA con un costo di 0,50 euro; prelievo di contante gratuito su ATM Credem: il prelievo su altri ATM è gratuito per un anno, poi 1,90 euro per transazione;

firma elettronica gratuita;

Internet Banking a canone zero, da pc e App Credem, per gestire e monitorare le proprie finanze.

Conto Credem Link si può aprire online (la procedura è più veloce tramite lo Spid) e richiedere in pochi minuti:

carta di debito;

servizio di Internet banking.

L’operazione è facile e intuitiva. È sufficiente avere a portata di mano un documento d’identità e la possibilità di fare un videoselfie. I passaggi da seguire sono quattro:

inserire i propri dati;

scegliere un consulente;

configurare la propria offerta;

sottoscrivere il contratto.

Dopodiché il conto è aperto ed è possibile operare su di esso sia con l’home banking (tramite a Internet) sia con il mobile banking (per mezzo dell’app) della banca stessa.

Conto Credem Link: le promozioni Amazon.it di Settembre 2023

Aprendo conto Credem Link entro il 15 ottobre 2023, i nuovi clienti ricevono in automatico via e-mail un buono Amazon.it del valore di 100 euro. Ma non è tutto, Credem Banca propone anche altre promozioni:

se si hanno più di 30 anni ed invitando un amico ad aprire il conto in Credem, si riceve un buono regalo Amazon.it da 25 euro per ogni persona che si presenta. Invitando fino a 10 amici, si possono ricevere fino a 250 euro. L’amico invece riceverà un buono regalo Amazon.it di 25 euro se insieme al conto attiva altri 2 prodotti/servizi e l’accredito di stipendio;

se si hanno dai 18 e i 29 anni ed invitando un coetaneo ad aprire il conto, il premio raddoppia: si ricevono infatti un buono regalo Amazon.it da 50 euro. È possibile invitare fino a 10 amici e ricevere fino a 500 euro. Anche l’amico sarà premiato con un buono regalo Amazon.it del valore di 25 euro se oltre il conto attiva un altro prodotto/servizio e 100 euro se oltre il conto attiva 2 prodotti/servizi e l’accredito dello stipendio;

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, utilizzando la propria Credemcard Internazionale Mastercard o Credemcard Business Mastercard. Grazie alle estrazioni mensili e alla super estrazione finale si possono vincere un viaggio, un iPhone 14 e un Fitbit V3. E inoltre, facendo transazioni per almeno 500 euro al mese, si può partecipare all’estrazione di premi aggiuntivi.

Conto deposito di Credem: rendimento del 4% a Settembre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Deposito Più di Credem Banca vincolo di 9 mesi , rendimento del 4% lordo annuo

, rendimento del lordo annuo vincolo di 12 mesi, tasso di interesse del 4,75% lordo annuo

Il Conto Deposito Più offre un rendimento del 4% lordo annuo per vincolo di 9 mesi. E con un vincolo di 12 mesi il tasso di interesse sale al 4,75% lordo annuo. Questo conto deposito è possibile aprirlo sia online che in filiale.

Per sottoscrivere l’investimento Conto Deposito Più (Listino Attacco) basta essere titolari del conto corrente Credem, non ci sono altri costi di attivazione e gestione. Il conferimento di liquidità minimo è di 5.000 euro quello massimo di 1.000.000 euro.

La liquidazione è alla scadenza ed è possibile svincolare le somme in anticipo, previo pagamento di penale (minimo 100 euro) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua.

Credem aderisce al Fondo Interbancario che assicura i propri investimenti fino a 100.000 euro, nel caso in cui la banca non potesse rimborsare l’importo depositato.

