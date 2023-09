Aprire un nuovo conto corrente diventa ancora più vantaggio grazie alla promozione dedicata a Conto Corrente BBVA . Per tutti i nuovi clienti, infatti, c'è la possibilità di accedere a un conto a zero spese , ricco di vantaggi. In più, BBVA mette ora a disposizione una remunerazione al 4% sul saldo del conto corrente oltre alla possibilità di accedere al Deposito Flessibile , un conto deposito senza vincoli con interessi al 5% . Ecco i dettagli della promozione.

Scegliere il Conto Corrente BBVA conviene ancora di più. La nuova promozione, infatti, conferma la possibilità di accedere a un conto a zero spese, con tutti gli strumenti di pagamento e di gestione e vari servizi aggiuntivi come il Gran Cashback 20% BBVA e Stipendio in Anticipo.

Ad arricchire ulteriormente il conto c’è ora la remunerazione al 4% per il saldo del conto corrente, senza vincoli di alcun tipo, valida fino al 31 gennaio 2025. Per i clienti BBVA, inoltre, è ora possibile puntare su Deposito Flessibile, il nuovo conto deposito che garantisce interessi al 5%, permettendo al risparmiatore di poter prelevare il capitale depositato in qualsiasi momento.

Per aprire il Conto Corrente BBVA è sufficiente seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, accessibile tramite il link riportato qui di sotto. Bastano pochi passaggi per richiedere, direttamente online, l’apertura del conto e iniziare a sfruttarne tutti i vantaggi.

Conto Corrente BBVA: cosa prevede la promozione di Settembre 2023

3 COSE DA SAPERE SUL CONTO BBVA 1. Si tratta di un conto corrente a zero spese 2. Nel conto è inclusa la carta di debito gratuita oltre a vari servizi aggiuntivi come Pay&Plan e Prestito Immediato 3. È possibile ottenere interessi fino al 5%

Il conto corrente proposto da BBVA ai nuovi clienti è un conto a canone zero a cui è abbinata la Carta di Debito BBVA, disponibile gratuitamente e utilizzabile anche per prelievi gratis a partire da 100 euro. La carta, inoltre, è compatibile con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay, per i pagamenti dallo smartphone. A garantire un’operatività completa tramite i canali digitali di BBVA c’è la possibilità di sfruttare i bonifici gratis (anche istantanei). Anche tutte le altre principali operazioni bancarie sono disponibili senza commissioni.

La grande novità del Conto BBVA è rappresentata dalla possibilità di incrementare il valore della propria liquidità grazie al tasso di interesse agevolato garantito dalla banca. Le opzioni disponibili sono due:

interessi al 4% fino al 31 gennaio 2025 come remunerazione del saldo presente sul conto corrente

fino al 31 gennaio 2025 come presente sul conto corrente attivazione di Deposito Flessibile, il conto deposito con interessi al 5% per 12 mesi e con possibilità di ritirare il capitale investito in qualsiasi momento (beneficiando però di interessi all’1%).

Per i clienti BBVA ci sono, inoltre, diversi servizi aggiuntivi come:

Gran Cashback 20% BBVA che garantisce un rimborso fino a 100 euro per le spese sostenute nel primo mese con carta di debito

che garantisce un per le spese sostenute nel primo mese con carta di debito Stipendio in Anticipo che consente di ricevere lo stipendio alcuni giorni prima del giorno di paga effettiva

che consente di ricevere lo stipendio alcuni giorni prima del giorno di paga effettiva Pay&Plan per dividere i pagamenti effettuati con carta di credito in rate mensili; il servizio consente di pagare fino a un massimo di 10 rate andando a dilazionare importi fino a 1.500 euro; è previsto un tasso di interesse che varia in base al numero di rate e all’importo complessivo da pagare

per dividere i pagamenti effettuati con carta di credito in rate mensili; il servizio consente di pagare fino a un massimo di 10 rate andando a dilazionare importi fino a 1.500 euro; è previsto un tasso di interesse che varia in base al numero di rate e all’importo complessivo da pagare Prestito Immediato per accedere a un finanziamento rapido, da richiedere con un click

Per accedere al conto corrente di BBVA è possibile seguire la procedura accessibile qui di sotto. È sufficiente accedere al sito ufficiale e poi scegliere l’opzione Apri il conto, in modo da avviare la sottoscrizione. Basteranno pochi minuti per effettuare tutti i passaggi richiesti.

Il conto corrente proposto da BBVA è una delle proposte più interessanti del momento sul mercato bancario. Si tratta, infatti, di un conto a zero spese che include tanti servizi aggiuntivi e che ora aggiunge anche la possibilità di sfruttare interessi fino al 5% per incrementare, in modo significativo, il valore del proprio capitale, senza rischi di alcun tipo e senza vincoli.

Non si tratta, però, dell’unica opzione disponibile sul mercato. A disposizione dei risparmiatori, infatti, ci sono diversi conti particolarmente vantaggiosi. Per un quadro completo in merito alle migliori proposte disponibili oggi è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, in modo da valutare punti di forza e caratteristiche delle offerte delle principali banche attive in Italia.

