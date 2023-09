Innovazione settore assicurativo : quasi un italiano su due (il 44% per la precisione) è pronto a cambiare compagnia assicurativa, scegliendone una più innovativa e sostenibile. Così la ricerca AIFIn. E su SOStariffe.it le migliori offerte per una polizza RC auto di settembre 2023.

Per gli italiani un settore bancario e assicurativo più innovativo e più sostenibile potrebbe favorire la crescita economica e la competitività, oltre che la salvaguardia dell’ambiente, del nostro Paese.

È quanto risulta dalla fotografia scattata del settore bancario e assicurativo da Nord a Sud della Penisola con l’indagine di mercato realizzata da AIfIn, il think tank italiano indipendente specializzato sul settore finanziario, e realizzata dall’istituto di ricerca MarketLab, su un campione di mille clienti tra i 18 e i 75 anni.

Innovazione settore assicurativo: più digitale e più green

LA RICERCA IN CIFRE 1 Gli italiani vedono solo all’ottavo posto per l’innovazione e al ventesimo posto per la sostenibilità i settori di assicurazioni e banche 2 Un comparto con compagnie assicurative e istituti di credito più digitali e green sarebbero una spinta verso una crescita economica (58% degli intervistati) e una salvaguardia del Pianeta (51%) 3 Il 44% degli intervistati è favorevole a cambiare per una banca o un’assicurazione più innovativa e sostenibile

Nel mirino della ricerca targata AIfIn ci sono i settori economici percepiti dai cittadini come più innovativi e sostenibili. Nello specifico, il comparto assicurativo e bancario si colloca solo all’ottavo posto per l’innovazione e al ventesimo per la sostenibilità. Ma, stando alle risposte fornite dagli intervistati, emerge che un ramo bancario e assicurativo più digitale e green potrebbe spingere la crescita economica e la competitività (58%) e la sostenibilità (51%) del nostro Paese.

Sono state rilevate nella ricerca le banche e le compagnie di assicurazioni percepite come più innovative, tra quelle che operano in Italia. Questo elemento è stato cruciale per redarre la prima edizione del Financial Innovation Maturity Index AIFIn, che comprende anche l’opinione espressa da esperti e manager del settore.

Considerato un panel di 61 tra banche e compagnie assicurative retail, quelle aderenti AIFIn (22 le istituzioni finanziarie inserite nel panel su 32 aderenti) pesano oltre il 60% dell’indice ad indicare l’ottima percezione in termini di innovazione delle istituzioni finanziarie che partecipano al think tank.

Per Sergio Spaccavento, presidente di AIFIn, “il Financial Innovation Maturity Index vuole essere un ulteriore stimolo per migliorare la capacità di innovazione delle istituzioni finanziarie. L’indice dimostra la forte attenzione, sensibilità ed impegno delle istituzioni finanziarie aderenti AIFIn sull’innovazione. Il nostro ruolo è quello di continuare a stimolare e supportare il settore bancario, assicurativo e finanziario a migliorare continuamente la cultura e la capacità dell’innovazione”. E ancora: “Avere istituzioni finanziarie capaci non solo di innovare ma anche di farlo in modo sostenibile aumenterebbe gli impatti positivi sull’intero sistema finanziario, sull’economia e sulla società”, spiega Spaccavento.

Relativamente ad assicurazioni e banche, ancorché l’innovazione e la sostenibilità non siano indicate come fattori di scelta primari, una quota significativa degli intervistati (44%) dichiara una propensione favorevole al cambiamento per una banca o assicurazione più innovativa e sostenibile.

“L’innovazione e la sostenibilità, soprattutto se integrate, possono essere fonti di vantaggio competitivo e di attrattività per le aziende di qualsiasi settore – aggiunge il presidente di AIFIn –. Essere riconosciute come aziende innovative e sostenibili diventa dunque strategico anche per le istituzioni finanziarie. Essendo l’innovazione e la sostenibilità interpretati spesso dal consumatore come elementi di valutazione generici o anche difficili da identificare, la ricerca ha evidenziato quali siano i fattori di scelta e le aree di offerta e/o funzionali su cui le stesse banche e assicurazioni potrebbero maggiormente impegnarsi in termini di innovazione, anche integrando obiettivi di sostenibilità”.

