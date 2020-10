Iliad telefonia fissa: aggiornamento sulle offerte di ottobre 2020

Thomas Reynaud, il Ceo di Iliad, in una recente intervista ha sottolineato i risultati positivi della società in Italia e ha dichiarato: “Abbiamo deciso di affrontare anche il mercato di rete fissa, che lanceremo all’inizio dell’anno prossimo, e la nostra Freebox dovrebbe attraversare le Alpi nei primi giorni del 2021”.

Prima di lui era stato Benedetto Levi, Ceo Iliad Italia, a mostrare i primi accenni di cambiamento in casa del gestore francese. Il manager aveva detto: “La domanda crescente di connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi per l’ingresso nel segmento del fisso e la partnership con Open Fiber costituisce il primo passo in questa direzione”.

Open Fiber è la società di Cassa depositi e prestiti ed Enel che si sta occupando della cablatura delle reti in fibra nelle principali italiane.

Il 2021 è l’anno della fibra di Iliad

Fino all’inizio del 2020 i programmi del gestore francese erano diversi, i due filoni di sviluppo si concentravano sul 5G e sull’ampliamento della rete mobile. Stando al piano Odysée, il servizio internet casa di Iliad sarebbe dovuto arrivare solo nel 2024.

La pandemia ha però modificato le condizioni del mercato e ha mostrato un forte interesse degli italiani verso gli abbonamenti di telefonia fissa. In poco più di 2 anni Iliad è riuscita in un’impresa: ha conquistato 6 milioni di clienti ed è arrivata a possedere una quota di mercato di circa il 10% nel nostro Paese.

Il lancio delle promozioni casa potrebbe incrementare ulteriormente questa percentuale, soprattutto perché il nuovo trend sembrano essere le offerte combinate internet casa e mobile. Un unico abbonamento e vantaggi per i clienti che scelgono lo stesso operatore per entrambe le forniture.

A Settembre il gruppo francese ha presentato in Francia le nuove Freebox, uno strumento di cui entro qualche mese faremo conoscenza anche noi. Il design è minimalista ed è stato scelto il bianco come colore dei device di ultima generazione.

Definire i Freebox dei router non è corretto, il dispositivo infatti è formato da più componenti: un router evoluto, dei piccoli ripetitori e un Tv Box. Insieme questi elementi costruiscono un ecosistema completo che supporta gli utenti in diverse attività.

In Francia il gestore ha puntato su offerte in fibra tutto incluso o a piani Wifi in 4G con un bundle Giga limitato.

Le promo casa Iliad che potrebbero arrivare

Le offerte di Free, il marchio con cui Iliad opera in Francia, sono di due tipologie: internet wireless o in fibra. Il gestore non ha al momento in catalogo nessun piano ADSL. Rispetto alle attuali promozioni casa attive in Italia i canoni proposti Oltralpe sono leggermente più costosi.

Studiando le offerte di Iliad in Francia è però possibile cercare di capire come saranno strutturate le promozioni che giungeranno in Italia.

La box Wi-Fi

La prima tariffa che potrebbe apparire nel catalogo italiano del gestore è la Box 4G+. Questa tipologia di piano permette di avere un collegamento internet utilizzando una sim e la rete mobile. Anche altri operatori, ad esempio Postemobile o Ho., hanno iniziato a proporre queste soluzioni ai propri utenti.

La comodità di una promozione di questo tipo è la flessibilità e la facilità di utilizzo del dispositivo. I modem Wifi non hanno necessità di interventi tecnici di installazione, si collegano alla rete elettrica con una presa ed è sufficiente inserire la sim per ottenere la linea domestica. La banda garantita da queste connessioni è anche molto più veloce rispetto a quella dei collegamenti ADSL.

Iliad propone la sua Box 4G+ con un canone di 29,99 euro, questa offerta include:

internet fino a 320 Mbit/s

250 GB al mese

modem di ultima generazione (connessione contemporanea di 60 dispositivi)

La fibra di Iliad e le Freeboox

Il percorso per attivare le reti in fibra è già iniziato, l’accordo con Open Fiber renderà più semplice e veloce l’ingresso di Iliad anche in questo settore. Anche in questo caso dare uno sguardo alle proposte già attive in Francia può essere un punto di partenza per farsi un’idea sulle offerte che saranno lanciate in Italia.

Le principali promozioni che i clienti possono acquistare in Francia sono:

Freebox Pop a 29,99 euro al mese

Freebox Delta a 39,99 euro al mese

La tariffa Pop

Il pacchetto Pop da 29,99 euro al mese include:

internet senza limiti

modem Wi -Fi

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali e verso 110 destinazioni estere

Freebox tv con 220 canali (con visione in 4K)

Netflix, Prime e altre streaming tv possono essere incluse a pagamento

La velocità di connessione che Iliad riesce a garantire ai propri clienti è molto più elevata di quella attualmente disponibile in Italia. Con questa promozione infatti il gestore assicura una velocità massima di download di 5 Gigabit/s e di 700 Mbit/s in upload. La migliore fibra ottica attiva al momento nel nostro Paese è al momento quella fino a 1 Gigabit/s in download e 250 Mbit/s in upload.

La Freebox Delta e la fibra fino a 10 Gigabit/s

Attivando l’offerta Freebox Delta i clienti francesi hanno accesso alla tecnologia EPON, questa connessione permette di navigare fino a 10 Gigabit/s. Un tipo di collegamento ancora mai fornito in Italia. Il piano Delta ha un costo di 39,99 euro al mese e fornisce ai clienti

modem Wi-Fi Tri band

chiamate senza limiti

Freebox Tv con Prime, Netflix e la tv satellitare Canal + (l’equivalente del nostro Sky) compresi

un buono Uber Eats

Come restare aggiornati sulle promozioni Iliad Casa

La data di lancio ufficiale delle offerte Casa di Iliad ancora non è disponibile. Per ricevere gli ultimi aggiornamenti e le novità sulle promozioni dei gestori di telefonia mobile e fissa è utile iscriversi alla Newsletter di SosTariffe.it. Il servizio invierà una comunicazione settimanale con le migliori offerte e con altre notizie utili per i consumatori.

Se si vuole conoscere solo le offerte Iliad si può ricorre al comparatore di SosTariffe.it, questo strumento permette di filtrare la ricerca delle promozioni in base ai costi, ai servizi o ai singoli operatori.

Le promozioni Iliad per connettersi da casa

Gli utenti che non hanno la necessità di una rete fissa illimitata possono attivare le offerte di Iliad con i maggiori bundle dati. Il gestore permette di utilizzare la linea mobile con hotspot condividendo il traffico internet anche con i dispositivi di casa.

Le promozioni adatte ad un uso casa e mobile sono:

Giga 40

Giga 50

Flash 100

1. Giga 40

La tariffa più economica con un ampio bundle dati di Iliad è Giga 40. La promozione ha un canone mensile di 6.99 euro al mese. Nel pacchetto di questa offerta saranno compresi ogni mese:

chiamate e sms senza limiti verso i numeri nazionali

40 GB internet in 4G in Italia

3 GB in UE

minuti per chiamare gratis in UE, Canada e Stati Uniti

Il contributo di attivazione delle tariffe Iliad è pari a 9,99 euro per la consegna della sim.

2. Giga 50

L’offerta più popolare del provider è Giga 50, si tratta del piano con cui l’operatore è giunto in Italia. Il canone di questa promozione è di 7.99 euro al mese e include:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

sms illimitati

50 GB per navigare su rete 4G

4 GB da usare in UE

minuti gratis in UE, USA e Canada

3. Flash 100

L’ultima offerta introdotta nel catalogo di Iliad è Flash 100, il piano ha un canone da 9,99 euro e propone un pacchetto che comprende:

minuti e sms verso i numeri italiani

minuti verso contatti internazionali (compresi USA e Canada)

chiamate e sms gratuiti in UE

5 GB in UE

100 GB in 4G o 4G+

I servizi per i clienti Iliad

L’operatore francese nelle sue offerte fornisce ai clienti una serie di servizi gratuiti in abbinamento all’attivazione dei piani. Tra le funzioni a disposizione degli utenti ci sono:

hotspot dati

segreteria telefonica e visiva

Mi richiami

controllo del credito

L’opzione che rende le tariffe mobile di Iliad utili anche a chi cerca una connessione internet casa temporanea è l’hotspot. La possibilità di condivisione dei Giga con il sistema Bluetooth o con il Wifi trasforma il cellulare in un router portatile e mette a disposizione la rete con i device che si trovano nelle vicinanze dello smartphone.

Le migliori offerte in fibra di ottobre

La soluzione di condivisione in hotspot è un sistema di connessione adatto ad utenti che non abbiano bisogno di scaricare o caricare online una mole di dati importante. Chi gioca di frequente online o chi effettua il download di film, soprattutto in HD, rischia di bruciare il bundle dati mensile in pochi giorni.

In attesa che siano presentate le offerte Iliad Casa questi soggetti possono attivare una delle migliori promozioni internet casa di ottobre. I canoni proposti dai gestori per le tariffe di telefonia fissa vanno da 26 euro a circa 30 euro, questi sono i prezzi delle versioni base delle offerte di connessione domestica.

La struttura dei pacchetti offerti dagli operatori è ormai molto simile, nel canone sono incluse le spese di attivazione, le chiamate verso i numeri italiani, il servizio di assistenza, la connessione internet senza limiti e la consegna del modem. Quest’ultimo elemento è però facoltativo.

I clienti possono decidere in totale libertà se acquistare o meno il router in abbinamento all’offerta. Una delibera dell’AGCOM ha infatti stabilito il principio del modem libero. Nel caso in cui si attivi il piano senza dispositivo il gestore può modificare le condizioni dell’offerta.

