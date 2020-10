TIM smartphone incluso: le offerte di ottobre 2020

Gli smartphone si sono evoluti rapidamente nel corso del tempo. I produttori oggi competono cercando design sempre più arditi e puntano su fotocamere avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Solo poco tempo fa era quasi fantascienza immaginare un telefono con schermo pieghevole o con sistema di riconoscimento facciale 3D. L’avvento del 5G dovrebbe poi dare un’ulteriore spinta al settore della telefonia mobile. Tutta questa ricerca in campo tecnologico ha ovviamente un prezzo. Oggi non è raro trovare smartphone con prezzi superiori ai 1.000 euro e i cosiddetti modelli low cost hanno comunque un costo notevole per la maggior parte delle tasche.

Al fine di ampliare la propria fascia di pubblico e l’accesso a una maggiore quantità di telefoni, gli operatori hanno introdotto le tariffe smartphone incluso. Questo tipo di offerte permettono di associare le rate necessarie all’acquisto del dispositivo al costo mensile per un piano ricaricabile. Solitamente l’utente è vincolato dai 24 ai 30 mesi e per alcuni modelli è richiesto anche un anticipo.

Tim smartphone incluso

Tim permette di acquistare un telefono associandolo a una delle sue tariffe di telefonia mobile. Il listino dell’operatore è particolarmente ricco e composto da offerte adatte alle esigenze di clienti molto diversi ma quelle più interessanti, in quanto offrono anche Gigabyte illimitati e includono l’opzione per navigare in 5G, sono quelle che appartengono alla famiglia Advance:

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Advance 4.5G illimitati 40 GB (20 GB con addebito su credito residuo) alla velocità di 700 Megabit al secondo in 4.5G (15 GB in roaming in Ue) 19,99 euro 15 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class) Advance 5G illimitati 50 GB alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue) 29,99 euro 9 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora Advance 5G Unlimited illimitati (250 minuti e 250 SMS in roaming in Ue, USA e Canada + 250 minuti verso Svizzera e Monaco) illimitati alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue e 3 GB verso verso Svizzera, Monaco, USA e Canada) 39,99 euro gratuita gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora, TIMGAMES incluso per 3 mesi

Tim permette però di acquistare a rate uno smartphone solo a chi è anche suo cliente per la linea fissa. Chi dispone di un’offerta Internet casa e una SIM mobile dell’operatore italiano può sottoscrivere gratuitamente l’offerta Tim Unica per avere Gigabyte illimitati sui telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 linee). Il pagamento delle tariffe mobile e fisso avviene direttamente in bolletta e non è prevista attivazione. Tra le tante offerte fibra casa vi consigliamo Tim Super Fibra, che prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in uplod in FTTH (disponibile in 100 Comuni). In alternativa e a seconda della copertura si può accedere anche a FTTC e ADSL

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese ma i primi due mesi sono offerti dall’operatore. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

Tim ha costruito il suo listino di smartphone pensando a come accontentare la più ampia fascia di utenti. Tra i telefoni disponibili troviamo quindi tutta la famiglia iPhone 11 e il modello low cost iPhone SE di Apple. Chi preferisce i dispositivi Android, può invece scegliere tra la nuova gamma Galaxy S20 e Galaxy Note20 di Samsung e la linea P40 di Huawei. Gli smartphone che si possono acquistare a rate o in un’unica soluzione con Tim sono quindi i seguenti:

Modello Prezzo a rate Prezzo in un’unica soluzione Samsung Galaxy S20+ 5G da 128 GB 32 euro al mese in 30 rate senza interessi se si ha Tim a casa 1129,90 euro Samsung Galaxy S20 5G 26 euro al mese in 30 rate senza interessi se si ha Tim a casa 1029,90 euro Samsung Galaxy A51 309,90 euro Samsung Galaxy A21s 179,90 euro Samsung Galaxy Note10+ 1129,90 euro Samsung Galaxy Note20 5G 32 euro al mese in 30 rate senza interessi se si ha Tim a casa 1079,90 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 40 euro al mese in 30 rate senza interessi se si ha Tim a casa 1329,40 euro Samsung Galaxy ZFold 2 5G 2049,90 euro Samsung Galaxy S20 FE 669,90 euro iPhone 11 da 64 GB 799,90 euro iPhone 11 da 128 GB 849,90 euro iPhone 11 da 256 GB 1019,90 euro iPhone 11 Pro da 64 GB 35 euro al mese in 30 rate senza interessi se si ha Tim a casa 1049,90 euro iPhone 11 Pro da 256 GB 1249,90 euro iPhone 11 Pro Max da 64 GB 38 euro al mese in 30 rate senza interessi se si ha Tim a casa 1149,90 euro iPhone SE da 64 GB 499,90 euro iPhone SE da 128 GB 17 euro al mese in 30 rate senza interessi se si ha Tim a casa 549,90 euro iPhone 8 da 64 GB ricondizionato 379,90 euro Huawei P40 Pro 26 euro al mese in 30 rate senza interessi se si ha Tim a casa 1049,90 euro Huawei P40 20 euro al mese in 30 rate senza interessi se si ha Tim a casa 799,90 euro Huawei P40 Lite E 189,90 euro Huawei P40 Lite 269,90 euro Xiaomi Redmi Note 9 229,90 euro Xiaomi Mi 10 20 euro al mese in 30 rate senza interessi se si ha Tim a casa 899,90 euro Xiaomi Mi 10 Lite 5G 399,90 euro LG Velvet 649,90 euro Motorola Edge 639,90 euro Motorola Razr 5G 1599,90 euro Oppo Find X2 Lite 5G 499,90 euro

Chi acquista un prodotto Apple ottiene in regalo un anno di Apple TV+ (poi 4,99 euro al mese). Tim permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

E’ possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura Tim della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). Gli smartphone vengono consegnati gratuitamente dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna è tra i 3 e gli 8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online. E’ importante ricordare che in caso di disattivazione delle offerte è previsto il pagamento delle rate residue per l’acquisto del telefono.

