Conti correnti online: i migliori di ottobre 2020

I costi che i correntisti devono sostenere per mantenere il proprio conto corrente sono in continuo aumento, per poter risparmiare molti utenti ricorrono all'apertura di conti online. Ecco quanto costano e quali sono i migliori prodotti di Ottobre 2020

La spesa per gestire e mantenere un conto corrente tradizionale è stata in media di 55 euro nel Gennaio 2020. Nello stesso periodo un conto online costava ad un utente 26,82 euro, praticamente la metà. I dati sono quelli pubblicati dall’Osservatorio di SosTariffe.it a Gennaio 2020 e sono il frutto di un’analisi condotta su 17 tra i maggiori istituti di credito attivi in Italia.

Dalla ricerca effettuata è emerso che in un solo anno, tra il 2019 e il 2020, i conti correnti online hanno registrato un aumento dei canoni annui del +187%. Fino al Gennaio dello scorso anno infatti il costo della retta annuale era di 9 euro circa. Nonostante questo balzo la somma per aprire e mantenere un conto online è molto più bassa di quella necessaria per i prodotti tradizionali.

Come scegliere i conti online

Per poter risparmiare almeno sui costi fissi legati al conto corrente è quindi conveniente pensare di passare ai conti online. Per poter scegliere con consapevolezza i clienti dovrebbero spendere un po’ di tempo leggendo le diverse offerte delle banche e confrontando i costi e le condizioni proposte.

Oppure si possono affidare ai servizi di comparazione. Questi strumenti operano un raffronto completo tra le promozioni attive per l’apertura di nuovi conti correnti, danno la possibilità di filtrare le offerte secondo dei parametri precisi e comunicano all’utente le principali condizioni dei contratti.

Per chi è alle prime armi questo sistema di confronto dei conti correnti è anche un metodo utile ad individuare subito i fattori chiave delle proposte delle banche: canone annuale, spese di gestione, commissioni applicate a bonifici e prelievi, servizi bancari (domiciliazione utenze e pagamenti o app), funzioni digitali e assistenza.

Con il comparatore di SosTariffe.it è possibile individuare in pochi minuti i migliori conti a canone zero, oppure le soluzioni per pensionati. I filtri di questo strumento consentono all’utente di personalizzare la ricerca concentrandosi su alcuni elementi significativi: età dell’intestatario, accredito dello stipendio, quantità di operazioni gratuite, ecc…

Confronta le promozioni per aprire i migliori conti online »

Le offerte per aprire i migliori conti online

I contratti offerti dalle banche per molti utenti possono essere ostici e poco chiari. Il susseguirsi di condizioni e di cifre riportate in questi documenti possono confondere chi non è abbastanza preparato. Ecco una breve guida alle promozioni del momento per chi voglia aprire un conto corrente online.

Per rendere più chiare le differenze e le condizioni analizziamo i 5 migliori prodotti offerti dalla banche ad Ottobre:

My Genius

Widiba

WeBank

Conto Crédit Agricole

1. My Genius

Il primo prodotto che studiamo è il conto modulare a zero spese di UniCredit. Si tratta di una soluzione che offre un prodotto basilare che può essere arricchito attivano dei moduli che includono servizi aggiuntivi. In pratica gli utenti partono da uno scheletro e poi, a seconda delle esigenze del mese, possono decidere di aggiungere dei componenti.

Il conto a zero spese My Genius garantisce agli utenti bonifici e operazioni di giroconto gratuiti, l’attivazione di Banca Multicanale (in genere questo servizio ha un canone di 3 euro al mese) e l’emissione senza costi di una carta di debito My One.

Sarà anche possibile attivare il nuovo servizio di Bancomat Pay, si tratta di un nuova funzione integrata con l’app UniCredit che permette di ricevere e inviare denaro, di pagare nei negozi con il proprio smartphone. In pratica una volta certificato e abbinato il cellulare al conto i pagamenti potranno essere effettuati semplicemente inquadrando il QR Code alla cassa.

L’attuale offerta per le nuove aperture, in scadenza a Dicembre 2020, prevede l’accredito di un bonus di 150 euro per chi:

accredita lo stipendio o la pensione

mantiene una giacenza media a fine 2020 di almeno 500 euro

Il bonus sarà versato sui conto corrente dei clienti entro il Giugno 2021.

Per quel che riguarda i moduli complementari al pacchetto base di My Genius sono tre: Silver, Gold e Platinum. Sono soluzioni flessibili e possono essere attivati e disattivati a piacimento.

Il piano Silver ha un canone di 9 euro al mese e permette ai clienti che lo attivano di:

effettuare bonifici online gratuiti

richiedere una carta prepagata UniCreditCard Click

un carnet di dieci assegni

Per chi invece ha necessità di avere anche una carta di credito c’è il modulo Gold. Per questo pacchetto è richiesto un contributo mensile di 12 euro e l’attivazione garantirà tutti i servizi inclusi in Silver oltre ad una carta di credito a canone zero per 1 anno. Le successive spese di gestione della carta potranno poi essere azzerare se si spenderanno almeno 2 mila euro in 12 mesi.

L’ultimo modulo è Platinum (canone di 22 euro), questo pacchetto ingloba i primi due e aggiunge:

due carte di credito (circuito Mastercard o Visa) a canone zero

canone annuo di una seconda carta di debito internazionale

prelievi ATM senza alcun costo presso le altre banche in Italia e all’estero

nessuna commissione per i bonifici sia online che in filiale

carnet di assegni senza limiti

nessuna commissione per il servizio di pagamento Telepass

Chi avrà un patrimonio di almeno 150 mila euro nei conti UniCredit potrà attivare i moduli senza sostenere alcun costo di canone.

Attiva il conto modulare My Genius »

2. Conto corrente Widiba

In casa Widiba è in corso una piccola rivoluzione, la società infatti è diventata a tutti gli effetti Banca Widiba e ha lanciato una serie di servizi e offerte.

Il conto corrente di questa banca è uno dei migliori prodotti online e propone delle condizioni di apertura molto vantaggiose. Chi attiva un conto Widiba potrà avere a zero spese una carta di debito, e la possibilità di attivare conti deposito liberi o vincolati.

Fino al 20 Ottobre è in corso una promozione che permette di ottenere dei buoni Amazon fino a 150 euro se portano un amico in Widiba. Le condizioni prevedono un buono di 50 euro per i clienti della Banca che convincano un amico ad aprire un conto e una linea vincolata o se attiva l’accredito dello stipendio. Anche il nuovo cliente che presenterete a Widiba otterrà un buono del valore di 25 euro.

Per quanto riguarda i costi applicati alle vostre operazioni saranno i seguenti:

bonifici e giroconto online gratuiti

bonifici SEPA presso sportelli bancari 2 euro

prelievi presso gli ATM di MPS 1 euro per le operazioni di importo inferiore o uguale a 100 euro

prelievi in territorio extra UE 2 euro

Il conto corrente Widiba sarà a canone zero per sempre per quei clienti che accreditano almeno 600 euro al mese di pensione o stipendio; oppure per chi manterrà una giacenza media trimestrale pari a 5 mila euro (nel conteggio rientrano anche le somme nei depositi liberi).

Una delle comodità offerte per chi apre un conto con questo istituto sono le aperture gratuite di Linee libere o vincolate. Questi conti deposito permettono di mettere a frutto i propri risparmi,i rendimenti delle linee vincolate (considerando che le somme investite non potranno essere sbloccate) garantiscono degli interessi maggiori.

I tassi applicati ai conti deposito vincolati con Widiba sono i seguenti:

vincolo 3 mesi 0,30%

vincolo 6 mesi 0,50%

vincolo 12 mesi 0,70%

vincolo 18 mesi 0,90%

vincolo 24 mesi 1,10%

A chi apre il conto corrente online Widiba è offerte un deposito a 6 mesi con un tasso lordo annuo di 1,40% su somme vincolate. Sulle cifre depositate con la formula Linea Libera il tasso riconosciuto è dello 0,1%, in linea con le direttive della Banca centrale europea.

Scopri le condizioni per attivare il conto Widiba »

3. WeBank

E siamo al conto online di WeBank, la banca virtuale collegata al Banco popolare di Milano. Il prodotto proposto ai nuovi correntisti è un conto a canone zero con carte di credito e di debito a zero spese. Come incentivo per le nuove aperture la banca si fa carico del pagamento dell’imposta del bollo, pari a 34,20 euro per i clienti privati (le aziende devono pagare 100 euro l’anno).

L’istituto include nell’offerta anche l’emissione di una carta di credito Cartaimpronta One e l’attivazione, senza costi, dei servizi di home banking con l’invio dei codici di sicurezza per operare online sull’app.

I costi operativi applicati ai clienti saranno i seguenti:

bonifici online senza commissioni in UE

bonifici in filiale 3 euro

bonifici verso paesi extra SEPA 15 euro

prelievi in Italia gratuiti

ricariche carta pregata 1 euro online

Scaricando l’applicazione di WeBank sarà possibile utilizzare la funzione di comando vocale per effettuare operazioni sul conto e controllare i propri movimenti dallo smartphone. La banca offre anche il servizio Trasloco per chi decide di passare i propri risparmi a WeBank da un altro istituto.

I clienti potranno inoltre contattare gli operatori online della banca e richiedere assicurazioni, a condizioni agevolate, modificare il fido bancario oppure fare domanda per dei prestiti fino a 30 mila euro.

Ecco come aprire il conto WeBank »

4. Conto Crédit Agricole

Anche Crédit Agricole ha una proposta di conto corrente online interessante. L’apertura di questo prodotto potrà avvenire online e il conto sarà a canone zero e includerà l’emissione di una carta di debito senza costi.

I primi 24 prelievi effettuati presso gli sportelli automatici di altre banche non saranno soggetti a commissioni. Tutte le operazioni presso gli ATM della banca francese non richiederanno il pagamento di costi extra. Mentre rivolgendosi alle filiali sono previste delle commissioni, ad esempio per fare un bonifico si pagano 2,50 euro.

A chi apre il conto online questo mese è offerto un buono Amazon del valore di 100 euro. Le condizioni per accedere a questa promozione sono:

operare una spesa di almeno 500 euro con la carta di debito in 2 mesi

oppure, fare 10 transazioni minimo da 10 euro l’una

L’istituto ha anche attivato altre offerte per chi sottoscrive altri servizi messi a disposizione dalla banca. Per chi acquista due polizze Crédit Agricole è previsto un ulteriore buono Amazon del valore di 100 euro.

Attiva il conto corrente Crédit Agricole »

Annunci Google