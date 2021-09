Iliad Internet Casa: le novità di Settembre 2021

Iliad ha raggiunto traguardi straordinari nel campo della telefonia mobile. A tre anni dal suo arrivo in Italia l’operatore francese ha raccolto 7,8 milioni di utenti, di cui 600mila solo nel primo semestre del 2021 e una quota di mercato del 10%. Non solo, l’azienda presenta un EBITDaAL semestrale positivo di 6 milioni di euro che gli ha permesso di raggiungere l’obiettivo di break-even. Ciò è stato possibile grazie alla massima trasparenza nei confronti dei clienti e offerte economiche senza vincoli di durata, rimodulazioni e costi nascosti. Iliad ora si prepara a portare la sua “rivoluzione” anche nel fisso. Ecco tutte le novità in merito all’offerta Iliad Internet casa.

Confronta le offerte fibra ottica »

Iliad Internet Casa: le novità di settembre

L’offerta Iliad Internet Casa è stata ufficializza nel luglio del 2020. Nello specifico l’operatore ha annunciato un accordo con Open Fiber, uno dei principali wholesaler di rete fissa in Italia, per il lancio di una tariffa fibra ottica nella tecnologia FTTH (Fiber to the Home). Tale connessione prevede che il segnale raggiunga direttamente il modem finale dell’utente consumer o business. La rete di Open Fiber raggiunge più di 271 città e la lista è in continuo aggiornamento. Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

“Iliad ha portato trasparenza, semplicità e chiarezza nel mondo della telefonia costruendo un rapporto solido e di fiducia con i propri utenti. Sono valori che i nostri utenti ci chiedono di portare nel segmento della rete fissa. – aveva dichiarato l’AD di Iliad Italia, Benedetto Levi – La domanda crescente di connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi per l’ingresso nel segmento fisso e la partnership con Open Fiber costruisce il primo passo in questa direzione“.

Non solo, Iliad ha confermato che potrebbe arrivare un’offerta convergente che comprende insieme alla connessione fissa anche una SIM mobile. “Iliad ha da sempre espresso interesse verso il segmento della rete fissa in Italia, in ottica di convergenza tra fisso e mobile, – si legge nel comunicato – e ha recentemente confermato la volontà di accelerare in tale direzione”.

A marzo di quest’anno Iliad ha poi annunciato di aver superato i 7 milioni di utenti per il mobile ma nella nota ufficiale sul tema sono presenti alcune dichiarazioni di Levi in merito alla possibile data di lancio dell’offerta Iliad Internet casa: “Siamo molto orgogliosi di aver supportato milioni di persone con un servizio di connettività affidabile e trasparente durante un anno così complicato come il 2020. I risultati raggiunti mostrano che abbiamo intrapreso la strada giusta. La risposta sempre così positiva delle persone, ci motiva oggi a portare la stessa Rivoluzione anche nel mercato della rete fissa entro l’estate di quest’anno”.

L’offerta Iliad Internet casa sarebbe quindi dovuta arrivare nei mesi scorsi ma così non è stato. Ad agosto Iliad ha comunque annunciato un ulteriore accordo di co-investimento con TIM, attraverso la sua controllata FiberCop, per lo sviluppo di una rete FTTH a cui già partecipano altri provider come Fastweb e a breve anche Tiscali. L’obiettivo del progetto è assicurare una copertura FTTH del 75% delle aree grigie e nere del Paese entro il 2025. TIM offrirà ad Iliad l’accesso alla rete in fibra ottica primaria.

Annunci Google

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Iliad Internet Casa: dettagli e costi

Al momento non è possibile avere certezza sulla composizione e costi dell’offerta Iliad Internet Casa. Un’idea in merito ci può però arrivare sia dalle proposte della concorrenza sia dalle tariffe di Freebox, il marchio che l’azienda utilizza in Francia per la rete fissa.

Le offerte fibra ottica degli altri provider italiani in media includono una connessione senza limiti da 1 fino a 2,5 Gigabit al secondo se integrata nella FTTH la tecnologia GPON, chiamate verso fissi e mobili nazionali, attivazione e modem. Per questo tipo di proposte il costo solitamente non supera i 25-29 euro al mese. Per le offerte offerte convergenti Internet + mobile il prezzo sale a 35-39 euro al mese.

Nel novembre del 2020 il CEO del gruppo Iliad, Thomas Reynaud, aveva dichiarato in una intervista a BFM Business che in Polonia e Italia sarebbe stato lanciato il modem Freboox Pop, anche se non è chiaro se ci saranno o meno modifiche dal punto di vista tecnico. Con questa offerta è possibile navigare in linea teorica fino a 5 Gigabit in download e 700 Mbps in upload e grazie alla funzione MU-MIMO è possibile connettere più dispositivi contemporeamente. Il router è portatile, basta collegarlo alla corrente per iniziare subito a navigare anche fuori casa. L’installazione è automatica mentre la crittografia WPA3 garantisce il massimo in termini di sicurezza dei dati di tutta la famiglia. Nel pacchetto sono poi comprese chiamate illimitate verso mobili in Francia e oltre 100 destinazioni all’estero su fisso e intrattenimento televisivo grazie a OQEE di Free, che prevede 220 canali con la pay TV di Canal+ ed eventualmente anche Disney+, Amazon Prime Video o Netflix.

I Pop Wi-Fi Repeater consentono di estendere il segnale wireless in ogni angolo della casa e di selezionare in automatico la migliore banda di frequenza e punto di accesso in base al dispositivo utilizzato per connettersi ad Internet. Freebox Pop ha un costo di 29,99 euro al mese per un anno, poi 39,99 euro al mese.

Non è quindi da escludere che l’offerta Iliad Internet casa comprenda una connessione da almeno 1 Gigabit al secondo, chiamate illimitate e una SIM mobile per navigare su smartphone anche in 5G. L’operatore low cost infatti consente di raggiungere una velocità fino a 855 Mbps con questa tecnologia nei principali Comuni italiani. Dato che Iliad ha scelto di adottare una politica commerciale molto aggressiva fin dal suo arrivo nel nostro Paese è possibile che il prezzo mensile per la tariffa fisso possa essere nettamente inferiore a quello proposto dalla concorrenza. Ad oggi tra le offerte fibra ottica più economiche vi segnaliamo TIM Super Fibra a 19,90 euro al mese per 6 mesi, poi 24,90 euro al mese, in promozione solo online fino al 20/9/21. La tariffa in questione include l’attivazione ma non il modem e le chiamate.

Scopri TIM Super Fibra »