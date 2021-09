La diffusione della fibra ottica su scala nazionale diventa un obiettivo sempre più importante. Per il Governo si tratta di un elemento strategico fondamentale. Garantire l'accesso alla banda ultra-larga a famiglie e imprese è, infatti, fondamentale. L'espansione della rete in fibra ottica è in corso ed il processo dovrebbe raggiungere i suoi obiettivi nel giro di alcuni anni. Ecco quanto tempo ci vorrà per registrare una crescita della copertura della fibra ottica in Italia in modo da renderla accessibile a tutti, famiglie e imprese.

Fibra ottica per tutti in Italia: ecco quando verrà raggiunto l'obiettivo

La fibra ottica è un requisito oramai essenziale per poter garantire l’accesso ad Internet e a tutti i servizi digitali in modo completo e soddisfacente. Famiglie e imprese non possono più rinunciare alla fibra ed alla possibilità di accedere alla banda ultra-larga. La copertura della fibra ottica FTTH in Italia è in crescita ma non è ancora sufficiente. Molte aree del Paese non sono coperte ed in alcune zone anche le tecnologie alternative, come la fibra mista rame FTTC e la cosiddetta “fibra mista radio” con tecnologia FWA, non sono disponibili o garantiscono performance contenute.

Ecco quali sono i piani del Governo per garantire la fibra ottica per tutti in Italia:

Fibra ottica per tutti: obiettivo 2026 per l’Italia

L’obiettivo di portare la fibra ottica per tutti è ancora lontano ma resta alla portata. A chiarire la questione è l’attuale Ministro dell’Innovazione, Vittorio Colao (ex CEO di Vodafone). Secondo Colao, infatti, la copertura della fibra registrerà una sostanziale crescita in futuro: “Il mio compito è assicurarmi che in Italia la fibra entro il 2026 arrivi dappertutto: abbiamo un obiettivo di copertura e di equità. Ci saranno gare e fondi pubblici”

Colao ha anche commentato il tema della “rete unica” che, dopo mesi di dibattito e trattative tra i vari soggetti coinvolti, sembra essere finito in secondo piano. Secondo Colao: “L’appassionante dibattito sulla rete unica, che è un unicum in Europa dato che da nessun’altra parte se ne parla, lo lascio ad altri”. Per il futuro, l’Italia continuerà a investire per migliorare la rete in fibra ottica e garantire l’accesso alla banda ultra-larga al numero più elevato possibile di utenti.

Nel frattempo, si torna a parlare della Fase 2 del Piano Voucher. In vista della fine della Fase 1, che ha registrato un successo al di sotto delle attese, sono in arrivo nuovi bonus per sostenere la diffusione della banda ultra-larga ed il passaggio alla fibra ottica. Il Governo dovrebbe presto sbloccare i fondi per il voucher per le imprese che potranno contare su agevolazioni mirate per passare alla fibra. Per le famiglie (con ISEE fino a 50 mila euro) sarà necessario attendere ancora. L’agevolazione, in questo caso, resterà in standby ancora per diversi mesi.

Come passare alla fibra ottica: offerte e copertura

Il passaggio alla fibra ottica è oggi alla portata di un gran numero di utenti. A disposizione di famiglie e imprese, infatti, c’è una rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) in costante espansione. Da segnalare che, in alternativa, è possibile contare su di una rete capillare in fibra mista rame FTTC che permette di navigare fino a 200 Mega. Per le aree non raggiunte da FTTH e FTTC c’è la possibilità di puntare sulle offerte Internet wireless che prevedono l’accesso ad Internet tramite tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

Per un quadro completo sulle offerte a disposizione per passare alla banda ultra-larga è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile su smartphone e tablet Android, iPhone ed iPad. Con la comparazione online è possibile scegliere l’offerta più vantaggiosa e successivamente procedere con la verifica della copertura della fibra ottica.

