TIM smartphone a rate: le migliori offerte di Settembre 2021

Le offerte TIM per l'acquisto di smartphone a rate sono sempre molto convenienti e consentono di accedere al dispositivo desiderato con condizioni agevolate e con la possibilità di beneficare della comodità rappresentata dal dilazionamento del pagamento. Ecco quali sono le migliori offerte per acquistare uno smartphone a rate con TIM, da abbinare alla propria offerta mobile oppure all'abbonamento di rete fissa proposto dall'operatore.

TIM mette a disposizione dei suoi utenti diverse soluzioni per acquistare uno smartphone a rate. L’operatore propone, infatti, la possibilità di acquisto a rate in abbinamento ad un’offerta ricaricabile. In alternativa, c’è la possibilità di acquistare uno smartphone a rate con addebito in bolletta della rata mensile per chi ha un abbonamento di rete fissa attivo con l’operatore. In ogni caso, il listino di smartphone proposti da TIM è davvero molto ricco e comprende tante soluzioni tra cui scegliere il modello migliore.

Ecco quali sono le offerte per acquistare uno smartphone a rate con TIM a settembre 2021.

Smartphone a rate per i clienti TIM di rete fissa

Tra le opzioni disponibili per acquistare uno smartphone a rate con TIM troviamo le offerte riservate ai clienti di rete fissa. Queste offerte presentano una struttura molto semplice. Il costo d’acquisto dello smartphone viene dilazionato in 30 rate mensili che saranno addebitate nella bolletta dell’aere clienti TIM da almeno 12 mesi ed avere la domiciliazione attiva.

Samsung Galaxy A32 5G: 3 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S250 FE: 10 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy Z Fold3 5G: 50 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: 28 euro al mese per 30 mesi

OPPO A74 5G: 5 euro al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi 11 Lite 5G: 10 euro al mese per 30 mesi

Apple iPhone 12 Pro: 38 euro al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi 11i 5G: 15 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S21 5G: 15 euro al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi 11: 17 euro al mese per 30 mesi

OPPO Find X3 Neo 5G: 17 euro al mese per 30 mesi

OPPO Reno6 Pro 5G: 22 euro al mese per 30 mesi

OPPO Reno6 5G: 13 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S21+ 5G: 21 euro al mese per 30 mesi

Per completare l’acquisto a rate di uno smartphone, i clienti di rete fissa di TIM hanno la possibilità di accedere al sito TIM e scegliere il modello più in linea con le proprie esigenze. Per effettuare l’acquisto sarà necessario accedere al sito con il proprio account MyTIM e visitare la sezione dedicata agli smartphone da acquistare a rate.

Ricordiamo che è possibile attivare un nuovo abbonamento Internet casa con TIM direttamente online. L’operatore propone il piano TIM Super Fibra. L’offerta include:

la linea telefonica con chiamate a consumo

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati gratis grazie alla promozione TIM Unica, attivabile su di un massimo di 6 SIM TIM per linea telefonica fissa

TIM Super Fibra presenta un costo di 19,90 euro al mese per 6 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita. Da notare che è possibile abbinare il modem Wi-Fi all’abbonamento, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi. opzione per le chiamate gratis dal telefono di casa ha un costo di 5 euro al mese.

Da notare che TIM Super Fibra è abbinabile alla nuova offerta TIM VISION Calcio e Sport. Il pacchetto in questione include:

accesso completo a tutti i contenuti di TIMVISION con film e serie TV da guardare on demand e TIMVISION Box

con film e serie TV da guardare on demand e abbonamento a DAZN con accesso completo a tutti gli eventi in programmazione comprese le partite di Serie A

con accesso completo a tutti gli eventi in programmazione comprese le partite di Serie A 12 mesi di Infinity con film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming

film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming è possibile aggiungere Disney+ al costo di 5 euro al mese e/o Netflix in versione Standard a 10 euro al mese

TIM VISION Calcio e Sport ha un costo di 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi e 29,99 euro al mese successivamente. In abbinamento a TIM Super Fibra, è possibile attivare un pacchetto unico da 49,89 euro al mese.

Smartphone a rate per i clienti di rete mobile TIM

I clienti di rete mobile TIM hanno la possibilità di acquistare uno smartphone a rate abbinandolo alla propria tariffa ricaricabile. La procedura da seguire è quella “tradizionale”. Il listino di smartphone TIM acquistabili a rate è in costante aggiornamento ed include tutte le principali novità del mercato. L’utente potrà, quindi, scegliere lo smartphone più in linea con le proprie esigenze sfruttando una lunga serie di prodotti. Trovare il dispositivo desiderato non sarà difficile.

Le modalità d’acquisto sono quelle standard. Gli smartphone a rate con TIM prevedono un anticipo, che in alcuni casi può essere azzerato, e il pagamento di 30 rate mensili. Sia l’anticipo che le rate hanno un importo strettamente collegato al modello scelto. Per effettuare il pagamento è possibile scegliere tra l’addebito su carta di credito oppure l’addebito su conto corrente. In base al metodo di pagamento scelto, inoltre, per lo stesso modello potrebbero essere disponibili prezzi differenti (in molti casi, scegliendo il pagamento con carta di credito viene azzerato l’acconto iniziale).

Considerando che il listino di smartphone da acquistare a rate con TIM, in abbinamento alla propria offerta ricaricabile, è in costante aggiornamento e contiene decine e decine di modelli, è fortemente consigliabile recarsi in un negozio TIM per verificare prezzi e disponibilità. Gli smartphone a rate con TIM sono acquistabili, infatti, soltanto in negozio, in base ai modelli disponibili presso il Negozio TIM o il rivenditore autorizzato a cui ci si rivolge.

Per acquistare uno smartphone a rate con TIM è necessario, in ogni caso, aver attivato un’offerta ricaricabile. Di seguito andiamo a vedere le migliori offerte TIM del momento:

Le offerte ricaricabili di TIM a settembre 2021

Ecco alcune delle principali offerte TIM di settembre 2021 da attivare per tutti i nuovi clienti:

TIM Wonder

Tra le offerte TIM da attivare segnaliamo TIM Wonder. L’offerta in questione è riservata ad un target ben preciso di utenti in quanto è attivabile solo richiedendo la portabilità del numero da ho. Mobile e Lycamobile. Con TIM Wonder si avrà accesso ad un piano tariffario con minuti illimitati e 50 GB in 4G ogni mese (Giga illimitati senza costi aggiuntivi per i clienti TIM di rete fissa). Il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese. È prevista una spesa iniziale di 25 euro per la SIM con 20 euro di traffico per coprire i costi dei primi due mesi di offerta. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratis.

TIM Wonder SIX

Un’altra offerta da tenere in considerazione per passare a TIM ed acquistare uno smartphone a rate è TIM Wonder SIX. L’offerta in questione, anche in questo caso, non è per tutti ma è attivabile solo richiedendo la portabilità del numero di cellulare da Iliad o da uno degli operatori virtuali selezionati dall’operatore. Scegliendo questa tariffa si potrà contare su di un pacchetto composto da minuti illimitati e 70 GB in 4G ogni mese (Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa). L’offerta presenta un costo di 9,99 euro al mese con una spesa iniziale di 25 euro per la SIM che includerà 20 euro di credito telefonico. La spedizione della SIM è gratis.

TIM Super Young 5G

Per i clienti Under 25 c’è la possibilità di attivare l’ottima TIM Super Young 5G. L’offerta permette di sfruttare al massimo la rete mobile di TIM con la possibilità di accedere a diversi vantaggi aggiuntivi. Il pacchetto include minuti ed SMS illimitati e 25 GB in 4G e 5G al mese. Da notare che è inclusa l’opzione per Giga illimitati per le app di Social, Chat, gaming, e-learning e Music.

Anche in questo caso, ci sono Giga illimitati su qualsiasi tipo di connessione e non solo su app selezionate per i clienti TIM di rete fissa grazie alla possibilità di attivare opzione gratuita TIM Unica. Nel canone mensile dell’offerta è incluso anche l’accesso al servizio di streaming TIMMUSIC e a TIMGAMES.

L’offerta TIM Super Young 5G presenta un costo periodico di 11,99 euro al mese con attivazione gratuita in caso di attivazione online, sfruttando il link qui di sotto:

TIM Super 4G

Tra le migliori offerte TIM per tutti (senza vincoli di portabilità da un determinato operatore ad esempio) troviamo TIM Super 4G. L’offerta proposta da TIM include minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB in 4G ogni mese. Per i clienti TIM di rete fissa, anche in questo caso, ci sono Giga illimitati senza costi aggiuntivi. A completare il pacchetto proposto da TIM Super 4G troviamo l’accesso al servizio TIMMUSIC per ascoltare musica in streaming. L’offerta proposta dall’operatore presenta un costo di 14,99 euro al mese con attivazione gratuita in caso di sottoscrizione online.

