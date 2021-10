Iliad Internet Casa: le novità di Ottobre 2021

L'attesa per l'arrivo delle promozioni Internet casa di Iliad cresce tra gli utenti. Le offerte in fibra del gestore erano attese già quest'estate ma poi la pandemia ha portato dei ritardi rispetto ai programmi iniziali della società di servizi Internet francese. Ecco quali sono le ultime novità riguarda ad Iliad e alle sue tariffe in fibra per casa

A Lugli0 2020 Iliad aveva sottoscritto un accordo per poter velocizzare l’ingresso anche nel mercato degli operatori di rete fissa, il primo partner con cui ha dichiarato di lavorare in sinergia è stato Open Fiber. La collaborazione con questa società che si sta occupando di cablare il territorio nazionale è stato il segnale che ha confermato agli utenti il reale interesse di Iliad ad entrare anche nel mercato delle offerte Internet casa.

L’annuncio dell’accordo siglato tra Iliad e TIM è solo l’ultimo passo verso il lancio in Italia delle tariffe Iliad Internet casa. I due gestori di telefonia hanno deciso di collaborare e di sviluppare insieme la rete di accesso secondaria in fibra ottica, progetto che TIM già stava portando avanti con FiberCop. Lo scopo principale di questo co-investimento è di realizzare le infrastrutture necessarie per finalizzare una copertura più ampia del nuovo servizio.

Con questo accordo i due operatori sperano di raggiungere con la FTTH (Fiber to Home) una fetta pari al 75% delle aree grigie e nere in Italia entro il 2025. Con queste definizioni si indicano quelle zone che non sono ancora raggiunte da banda ultra larga e con prospettive di innovazione piuttosto basse. Con l’intesa firmata TIM si è impegna a garantire ad Iliad l’accesso alla sua rete primaria. Le infrastrutture primarie sono quelle che collegano la centrale all’armadietto stradale, mentre quelle secondarie vanno dall’armadietto stradale alle abitazioni.

Per TIM questa collaborazione “Consente a tutti gli operatori interessati di partecipare allo sviluppo della fibra ottica in Italia in un quadro di competizione infrastrutturale che accelera il superamento del digital divide su scala nazionale. Inoltre, permette la migrazione delle famiglie e delle imprese verso connessioni ultra-broadband con velocità superiori a 1 Gigabit al secondo”. Nella nota Iliad che ha fatto seguito alla firma tra i due gestori si legge: “[l’intesa è] conferma del nostro impegno a effettuare investimenti per contribuire alla digitalizzazione del Paese e offrire connettività di alta qualità con offerte semplici e trasparenti”.

Quando arriveranno le offerte Iliad Internet casa

L’accordo tra i due gestori non è l’unico passo avanti verso il lancio delle offerte Iliad Internet casa. Su diversi siti specializzati è stato segnalato che in alcuni punti Iliad sono apparsi degli spazi per le Iliad Box, si tratta dei modem del gruppo già diffusi in Francia. I dispositivi di connessione sono dei router di nuova generazione che ti garantiscono anche l’accesso alle piattaforme di intrattenimento. L’arrivo delle Box non è stata una sorpresa assoluta, Thomas Reynaud, CEO di Iliad, aveva infatti confermato in un’intervista che i modem sarebbero arrivati presto in Italia.

Non è comunque stata ancora diffusa una fata ufficiale in cui saranno lanciate le offerte in fibra per i clienti italiani. In tanti sperano che con l’arrivo delle promozioni casa il gestore proponga anche delle tariffe convergenti mobile e in fibra. In un comunicato dell’operatore francese ha scritto chiaramente: “Iliad ha da sempre espresso interesse verso il segmento della rete fissa in Italia, in ottica di convergenza tra fisso e mobile, e ha recentemente confermato la volontà di accelerare in tale direzione”. L’ipotesi quindi che a breve nel catalogo del gestore possano apparire delle offerte complete sia per lo smartphone che per la connessione domestica sembra la prospettiva più credibile.

Quali potrebbero essere le offerte Iliad

Dando uno sguardo al catalogo di Free, la società madre francese di Iliad, puoi farti un’idea di quello che potrebbe riservarti l’operatore in termini di costi e servizi. Se gli esperti del settore dovessero avere ragione la prima soluzione Internet Casa proposta ai clienti italiani potrebbe includere la Freebox Pop, un dispositivo di connessione che può supportare una connessione fino a 5 Gigabit/s in download e 700 Megabit/s in upload. Anche se attualmente le reti italiane arrivano al massimo a 2,5 Gigabit/s.

Con l’offerta in Francia sono inclusi anche il traffico telefonico senza limiti e l’abbonamento alle principali piattaforme di pay tv. Alla promozione base si può abbinare anche l’acquisto dei repeater, sono dei dispositivi per ottimizzare il segnale del modem in ogni angolo dell’abitazione.

Sul lato costi non è facile fare una previsione, guardando le attuali promozioni in fibra attive in Italia il range di prezzo per le soluzioni casa potrebbe andare dai 24 euro ai 30. Per le offerte casa e mobile il canone medio mensile è di circa 35 euro. Il gestore ha però abituato i clienti a delle sorprese per quanto riguarda i costi delle sue tariffe, la grande popolarità dell’operatore è infatti legata ad un importante abbattimento delle offerte mensili. La promozione Freebox Pop è in linea con i costi medi, questa soluzione in Francia costa infatti 29,90 euro al mese per il primo anno.

Ci sono anche piani molto più complessi e dai costi più elevati, ma sarebbero poco convenienti se rapportati alle attuali promozioni del mercato italiano o non sarebbero in linea con le tecnologie disponibili al momento.

Come avere Iliad per la connessione Internet casa

Se sei alla ricerca di una soluzione che ti consenta di avere una rete domestica e vuoi poter approfittare delle offerte mobile di Iliad ti basterà acquistare un modem Wi-Fi in cui potrai mettere la SIM Iliad. Questo dispositivo ti permetterà di diffondere il segnale per l’appartamento ed è facile da utilizzare, non serve una procedura di installazione basta collegarlo alla spina della corrente e inserire la scheda. Per attivare la SIM Iliad devi scaricare sul tuo smartphone l’app del gestore, inserire le credenziali che hai ricevuto acquistando l’offerta e seguire le istruzioni a video.

Le promozioni tra le quali puoi scegliere ad Ottobre 2021 sono:

Offerte Iliad Canone Giga Minuti e SMS Attivazione e SIM Servizi Voce 4,99 euro al mese 40 Mega in Italia e in UE chiamate senza limiti in Italia e UE 9,99 euro per la SIM Giga extra: 0,90 euro per 100 Mega Hotspot Segreteria telefonica Mi richiami Blocco numeri nascosti Flash 120 9,99 euro 120 Giga in Italia in 5G 6 Giga in UE minuti illimitati in Italia e in UE chiamate senza limiti verso fissi e mobili di 60 destinazioni 9,99 euro Giga extra: 0,90 euro per 100 Mega Hotspot Segreteria telefonica Mi richiami Blocco numeri nascosti Giga 40 6,99 euro 40 Giga in Italia 4 Giga in UE chiamate senza limiti in Italia e in UE telefonate gratis verso più di 60 Paesi (compresi USA e Canada) 9,99 euro Giga extra: 0,90 euro per 100 Mega Hotspot Segreteria telefonica Mi richiami Blocco numeri nascosti Giga 80 7,99 euro 80 Giga in Italia 5 Giga in UE telefonate gratis in Italia e in UE chiamate senza limiti verso fissi e mobili anche verso 60 destinazioni internazionali 9,99 euro all’attivazione Giga extra: 0,90 euro per 100 Mega Hotspot Segreteria telefonica Mi richiami Blocco numeri nascosti

Puoi passare ad Iliad attivando un nuovo numero o scegliendo la formula in portabilità, in ogni caso non dovrai fare altro che sottoscrivere la promozione che vuoi (da internet o negli Iliad Store). Per completare correttamente l’acquisto online potrai decidere se registrare un breve video messaggio in cui affermi di scegliere Iliad e mostri il tuo viso in camera oppure potrai optare per il riconoscimento tramite corriere, in questo caso dovrai consegnare la copia della tua carta d’identità quanto ti consegneranno la SIM.

Il 5G di Iliad

Il gestore ti garantisce una copertura del servizio mobile in 4G sul 99% del territorio nazionale, mentre per quanto riguarda il 5G la rete è disponibile ancora solo in poche città. Le caratteristiche della linea di nuova generazione di Iliad ti consentono di navigare fino a 855 Mega ma solo se ti trovi in uno dei seguenti comuni:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Come restare aggiornate sulle novità Iliad

Se vuoi essere sempre aggiornato sulle promozioni Iliad mobile e di rete fissa o se vuoi trovare un’offerta Internet casa più conveniente da attivare puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento è gratuito e non ti impegna all’acquisto dei prodotti analizzati ma semplifica il confronto e la valutazione delle offerte.

Ti basterà selezionare la voce Internet casa, clicca poi sul gestore che ti interessa per restringere il campo di analisi o lancia una ricerca generale. Vedrai poi le offerte descritte in degli schemi immediati ed essenziali che riportano il costo del canone, i servizi inclusi nelle promozioni e le principali caratteristiche tecniche collegate ad ogni piano.

Puoi anche personalizzare l’analisi indicando il comune in cui vivi o se vuoi che il traffico voce sia compreso nella tua nuova offerta. Ti basterà selezionare le differenti voci che trovi nella colonna di sinistra e vedrai le promozioni che corrispondono ai filtri che avrai scelto.

Puoi effettuare la tua prima ricerca cliccando sul link in basso.

