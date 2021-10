Le 5 offerte luce più convenienti a Roma a ottobre 2021

L’ultimo trimestre del 2021 sarà caratterizzato da una serie di aumenti sul costo dell’energia elettrica . Nonostante il bonus elettrico emanato dal Governo e la riduzione di IVA e oneri fiscali, i costi del mercato tutelato rappresenteranno comunque una stangata. Ecco come trovare le offerte luce più convenienti nella città di Roma .

Il 2021 si conclude con aumento del costo della materia prima luce e gas, che avrà delle conseguenze dirette sulle bollette dei consumatori finali. Quali sono le strategie alle quali si potrà ricorrere per abbattere i rincari in arrivo?

Il primo fra tutti consiste nel verificare di essere in possesso dei requisiti reddituali attraverso i quali sarà possibile accedere al bonus elettrico e al bonus gas, con cui si riceveranno degli sconti diretti in bolletta.

Il secondo, invece, è rappresentato dal passaggio al mercato libero dell’energia e del gas naturale, il quale è sempre stato contrassegnato da un risparmio certo rispetto ai prezzi del mercato tutelato.

In questo articolo, ci concentreremo in particolare sul costo della componente luce nella città di Roma, analizzando quelle che sono le 5 offerte più convenienti sulle quali puntare per risparmiare rispetto al mercato tutelato.

Comparatore di offerte luce di SOStariffe.it: come utilizzarlo

Il comparatore di offerte luce di SOStariffe.it è lo strumento (gratuito e facile da utilizzare) che sfrutteremo per individuare le migliori promozioni sull’energia elettrica che si possono attivare sul mercato libero dell’energia e del gas naturale.

Per conoscere quali sono le tariffe luce più economiche da scegliere nella città di Roma, ci sono tre strade:

la prima consiste nell’analisi dell’ultima bolletta della luce ricevuta (solo 1 bolletta su 10 ha il miglior prezzo di mercato) al fine di ricevere direttamente via mail la migliore proposta per risparmiare; la seconda consiste nell’inserire i propri dati di consumo, che sono indicati direttamente in bolletta; la terza, invece, consiste nell’utilizzare il filtri disponibili all’interno del comparatore. In particolare si tratta di indicare il numero di componenti presenti all’interno del proprio nucleo familiare e quali elettrodomestici sono presenti in famiglia, a scelta tra forno, lavatrice, frigorifero, climatizzatore, lavastoviglie e scaldabagno.

Dopo aver impostato tali parametri, si arriverà nella pagina effettiva dedicata alla comparazione, dopo sarà possibile inserire la città alla quale si è interessati (in questo caso Roma). Il consumo annuo stimato sarà pari a 3.690 kWh. Si potrà, comunque, modificare la ripartizione del consumo tra giorno, notte & weekend.

Quella che segue è una comparazione effettuata simulando una famiglia composta da 3 persone che utilizza costantemente forno, lavatrice, frigorifero e scaldabagno. Le 5 migliori offerte che sono state individuate sono quelle proposte dai fornitori:

Pulsee, con la sua ZeroVentiquattro Luce Fix; E.ON, con l’offerta Dual Fuel luce e gas insieme e con E.ON Luceclick Verde; Eni luce e gas, con la promozione Link; Vivi Energia, con l’offerta VIVIweb Flex LuceGas Monorario; Tate, con la promozione Tate luce.

Di seguito saranno esaminate le differenze e i punti di forze di ogni singola promozione luce in elenco, al fine di individuare i vantaggi economici che si potranno ottenere.

1. L’offerta luce di Pulsee

L’offerta proposta dall’operatore Pulsee sulla componente luce si chiama ZeroVentiquattro Luce Fix. Si tratta di una promozione che prevede il prezzo bloccato per 12 mesi e con la quale è garantito un risparmio annuo fino a quasi 600 euro.

Si caratterizza per:

la tariffa di tipo monorario;

la possibilità di pagare tramite RID o carta di credito;

il prezzo scontato della luce, pari al 65%.

La tariffa proposta da Pulsee potrà inoltre essere attivata anche in modalità Dual Fuel, quindi scegliendo anche la promozione ZeroVentiquattro Gas, con la quale risparmiare altri 400 euro grazie allo sconto del 60% applicato sulla materia prima gas.

2. L’offerta luce di E.ON

Le promozioni più convenienti proposte in questo momento dal fornitore di luce e gas E.ON sono due, una di tipo Dual Fuel e una solo luce.

Una tariffa Dual Fuel non è altro che una promozione che dovrà essere sottoscritta sia sulla componente luce, sia sulla componente gas: in questo caso, si chiama Luce e gas insieme e permette di risparmiare fino a circa 530 euro all’anno.

Tra le sue caratteristiche, ci sono:

il prezzo bloccato e una tariffa di tipo monorario;

la possibilità di accedere a uno sconto di 18 euro in caso di attivazione della bolletta smart e di addebito diretto sul conto corrente bancario;

uno sconto speciale pari al 10% sulla componente energia;

un bonus in bolletta pari al 15% dell’importo speso su Amazon.

La seconda proposta di E.ON si chiama LuceClick Verde e garantisce un risparmio annuale rispetto al prezzo del mercato tutelato di circa 492 euro. Si caratterizza per:

il prezzo bloccato e una tariffa di tipo monorario;

la possibilità di accedere a uno sconto di 18 euro in caso di attivazione della bolletta smart e di addebito diretto sul conto corrente bancario;

uno sconto speciale pari al 10% sulla componente energia;

la possibilità di ricevere fino a 480 euro di bonus in bolletta grazie al programma Porta un Amico.

3. L’offerta Link di Eni gas e luce

La migliore offerta sulla componente luce proposta da Eni si chiama Link e permette di risparmiare fino a 517 euro all’anno, grazie a una tariffa di tipo monorario e al prezzo bloccato.

Nel caso di attivazione del RID e della bolletta elettronica, è previsto uno sconto pari al 20% sul corrispettivo luce per il primo anno.

4. L’offerta luce di Vivi Energia

A differenza di altri operatori, l’offerta proposta da Vivi Energia – ovvero VIVIweb Flex LuceGas Monorario – non ha un prezzo bloccato, ma segue l’andamento dei prezzi del mercato.

Attivando questa promozione sulla componente luce:

si potranno risparmiare fino a 500 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato;

si potrà disporre di una tariffa di tipo monorario;

si potranno ricevere fino a 600 euro di ricompensa grazie al programma Porta gli amici in Vivi Energia.

Nel caso di attivazione anche della rispettiva tariffa gas, si otterrà un buono regalo pari a 50 euro. Per saperne di più su questa promozione, clicca sul link che trovi qui sotto.

5. L’offerta luce di Tate

L’offerta luce proposta da Tate (chiamata Tate Luce) prevede uno sconto esclusivo pari a 84 euro per la prima fornitura di luce.

Si tratta di una promozione con tariffa trioraria;

che potrà essere pagata tramite RID o carta di credito;

che non prevede depositi cauzionali;

la cui energia è prodotta da fonti 100% rinnovabili;

che permetterà di risparmiare fino a circa 480 euro rispetto al costo del mercato tutelato e di ricevere fino a 200 euro di sconto in bolletta, grazie al programma Porta gli amici in Tate.

