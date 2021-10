5G in Italia: la copertura continua a crescere e raggiunge il 95% degli italiani

A distanza di circa 2 anni dal lancio delle prime reti di nuova generazione, il 5G in Italia registra un'importante crescita della copertura. La conferma arriva dal report di EY annunciato in occasione del Digital Summit. Il lavoro da fare sulla diffusione della rete mobile di nuova generazione è però ancora lungo. Ecco i risultati diffusi da EY in merito alla copertura del 5G in Italia.

I dati diffusi da EY in occasione del Digital Summit confermano un importante passo avanti della diffusione del 5G in Italia. Dopo due anni dal debutto delle prime reti (lanciate da TIM e Vodafone), affiancate successivamente da quelle di altri operatori (WINDTRE e Iliad), il 5G continua la sua corsa per raggiungere una copertura capillare del territorio nazionale. Ecco i dati del report di EY.

5G in Italia: la copertura raggiunge il 95% della popolazione

Secondo il recente report di EY, il 5G raggiunge il 95% della popolazione italiana. La crescita rispetto allo scorso anno è davvero elevata. Nel giugno del 2020, infatti, tale percentuale era di appena il 10% mentre a dicembre 2020 (mese in cui si è registrato il debutto delle reti Iliad e WINDTRE) si è registrata una crescita notevole, raggiungendo il 55%. Successivamente, la copertura del 5G in Italia non si è fermata ed è passata ad oltre il 90% nei mesi successivi.

Il dato evidenziato da EY va comunque considerato in modo più approfondito. La crescita della copertura è stata ottenuta grazie alla tecnologia Dynamic Spectrum Sharing (DDS) che sfrutta l’integrazione da parte delle reti 4G già esistenti con parte della tecnologia 5G. A garantire una buona crescita della diffusione del 5G è stato anche l’utilizzo delle frequenze midband della rete mobile di nuova generazione che consentono di espandere al massimo il 5G anche senza sfruttarne al massimo le potenzialità.

La crescita delle performance della rete 5G arriverà soltanto con l’adozione delle reti 5G standalone. Queste soluzioni garantiranno un notevole upgrade prestazionale e la possibilità di ottenere picchi significativi per la velocità di connessione ed una bassissima latenza della rete. Tutti questi elementi caratterizzano solo in minima parte l’attuale rete 5G italiana. Secondo le stime, per la diffusione del 5G standalone in Italia serviranno ancora molti mesi e, probabilmente, i frutti sulle performance saranno sensibili soltanto tra un anno.

