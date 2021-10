Conto corrente più conveniente: 5 promozioni di Ottobre 2021

Come fai a capire se un conto corrente è conveniente? Dipende da ciò che stai cercando, se ti basi solo sul costo del canone i migliori prodotti sono quelli online a zero spese. Se invece vuoi un conto che includa anche la carta di credito la lista delle 5 promozioni del mese potrebbe essere molto diversa. Ecco quali sono le offerte vantaggiose per chi vuole aprire un nuovo conto corrente

Per trovare un conto corrente conveniente è bene che tu controlli con attenzione quali sono le promozioni attive. Le banche periodicamente offrono ai nuovi clienti delle condizioni vantaggiose se aprono un conto, in alcuni casi puoi avere una carta di credito gratis o potresti ottenere dei buoni o degli sconti particolari.

Come per gli altri prodotti e servizi, per poter capire quali sono le offerte per i conti correnti devi navigare e cercare le promozioni. Poi devi leggere il Foglio Informativo del conto e devi paragonare i costi di gestione e i servizi inclusi nei piani di una soluzione o di un’altra. Queste operazioni possono richiedere tante attenzioni da parte tua, puoi però risparmiare molto tempo se utilizzi il comparatore di SOStariffe.it o altri strumenti simili.

Con questo servizio potrai selezionare la voce Conti e carte e scegliere il profilo che meglio si adatta a te:

conto Standard

conto Famiglia

conto Giovani

conto Pensionati

conto Business

Non avendo in mente un tipo di cliente specifico per stavolta andiamo a scoprire qual è il conto corrente più conveniente per chi cerca un conto base, cioè un prodotto che copre le esigenze basilari di un utente.

Qual è il conto corrente che conviene?

Ecco 5 conti tra cui potresti trovare il prodotto giusto per te. Ormai sia l’apertura che la gestione dei conti è online e le app delle banche ti consentono veramente di gestire le spese, di controllare i movimenti e le carte in modo autonomo ed efficace. Vedremo alcuni conti di istituti virtuali che offrono dei servizi in app veramente interessanti per aiutare i clienti a gestire i risparmi.

1. Conto Corrente Arancio di ING

Un prodotto molto popolare è il Conto corrente Arancio di ING, la promozione del momento ti offre l’apertura del conto a zero spese se scegli il Modulo Zero Vincoli. L’offerta è valida per i nuovi clienti che sottoscrivono il contratto entro il 31 Dicembre, altrimenti il conto con il modulo costa 2 euro al mese.

L’istituto include nella promozione l’emissione della carta Mastercard Gold (a zero spese per il primo anno) e ti consentirà anche di avere:

bonifici (al telefono oppure online e fino a 50 mila euro)

prelievi gratuiti

emissione carta di debito a zero spese

assegni gratis per il primo anno

possibilità di richiedere carta di credito

Al termine del primo anno potrai continuare a non pagare il canone per il conto Arancio se hai delle entrate fisse almeno di 1.000 euro oppure se attivi l’accredito dello stipendio o della pensione.

La carta di credito potrai usarla nella versione tradizionale o chiedendo di attivare Pagoflex, il servizio ti permetterà di pagare a rate le tue spese (attenzione agli interessi).

Clicca qui in basso per avere maggiori informazioni sul Conto Corrente Arancio o per aprire il tuo conto.

2. Conto corrente My Genius UniCredit

L’offerta di UniCredit per i nuovi clienti che scelgono il conto My Genius è disponibile se attivi il prodotto entro il 27 Marzo 2022. Il conto di questo istituto è un prodotto modulare, in pratica puoi attivarlo nella versione base o con delle integrazioni. Se attivi solo il conto con formula standard la promozione di Ottobre ti permette di risparmiare i 4 euro al mese di canone.

Con My Genius hai inclusi:

attivazione di Banca Multicanale

carta di debito My One emessa a costo zero

bonifici online gratuiti

L’offerta vale solo se non attivi i moduli, nel momento in cui invece scegli di aggiungere ai servizi My Genius uno dei pacchetti Silver, Gold o Platinum perderai l’azzeramento del canone. Ecco quali sono le principali caratteristiche dei moduli che puoi abbinare al conto:

Silver – canone 11 euro al mese – include carta prepagata UniCredit Card Click a zero spese, zero commissioni sui bonifici online e 1 carnet da 10 assegni

– canone 11 euro al mese – include carta prepagata UniCredit Card Click a zero spese, zero commissioni sui bonifici online e 1 carnet da 10 assegni Gold – 16 euro al mese – carta di credito a canone zero, prelievi gratis ATM della tua banca e il piano Silver

– 16 euro al mese – carta di credito a canone zero, prelievi gratis ATM della tua banca e il piano Silver Platinum – 26 euro al mese – doppia carta di credito, prelievi senza commissioni anche presso altri ATM, 2 carte di debito, bonifici online e agli sportelli gratis, carnet assegni senza limiti e nessuna commissione su servizio Telepass

I piani possono essere attivati o disattivati a tuo piacimento e potrai passare da uno all’altro quando vorrai.

Per aprire il conto o per chiedere maggiori dettagli su questo prodotto UniCredit clicca in basso.

3. Conto Widiba

Un’alternativa che potresti trovare conveniente e che ti offre anche la possibilità di ottenere dei bonus di benvenuto è il Conto Widiba. Innanzitutto se invece di recarti in filiale usi la pagina online per aprire il conto avrai l’azzeramento del canone per il primo anno, poi sono compresi tra i servizi gratuiti come welcome la tua PEC e la firma digitale.

Per poter sfrutta la promozione di Ottobre 2021 dovrai aprire il conto entro il 24 Novembre. Dopo il primo anno il canone richiesto per la gestione di questo prodotto è di 12 euro l’anno, 1 euro al mese. Con Conto Widiba avrai:

bonifici online senza commissioni

una carta di debito a zero spese e senza costi di emissione

prelievi gratis se superiori a 100 euro

Open Widiba

piattaforma di trading attiva

possibilità di attivare le carte di credito (Classic 20 euro: Gold 50 euro)

Il servizio Open di Widiba ti permette di associare all’app o al profilo online anche gli altri conti che hai aperti a tuo nome, potrai operare e tenere sotto controllo i movimenti da un unico strumento.

Clicca qui in basso e apri il tuo conto Widiba o ottieni maggiori dettagli.

4. Conto corrente DOTS

Se non sei ancora maggiorenne (non tutte le banche hanno conti per minori) o non rispondi ai requisiti standard per poter aprire un conto corrente puoi ricorrere ad una carta conto che ti offre le stesse funzionalità di un conto base. Il conto DOTS è a zero spese e potrai ricaricarlo con app di pagamento, con bonifici o con scambio di denaro con altri Dotter. Per i nuovi clienti c’è anche un bonus di benvenuto di 20 euro.

Se apri DOTS potrai:

fare bonifici online gratuiti

non pagare commissioni per i bonifici allo sportello

prelevare gratis presso gli ATM

Il limite di questi prodotti è che hanno un tetto massimo di soglia (per legge fissato a 999,99 euro) e anche una soglia di ricariche annue, la versione più semplice di DOTS ti permette di ricaricare fino a 25 mila euro l’anno.

In compenso un grosso vantaggio di questa soluzione è un’app con molti servizi utili, una delle funzioni che troverai sicuramente interessante è il Saldo Saggio che monitorerà le tue spese ricorrenti e ti indicherà una stima di quale sia il tuo saldo reale tenendo conto di abbonamenti, bollette e altre spese prevedibili.

Se i limiti imposti dalla formula DOTS non sono sufficienti per te puoi passare alla versione Top, ha un canone di 0,95 euro al mese. Questi dotter possono ricaricare ogni anno fino a 50 mila euro e hanno anche la possibilità di accreditare lo stipendio sulla carta conto DOTS, hanno commissioni più basse su prelievi e bonifici, oltre che sul pagamento di bollettini e altri servizi.

Puoi diventare un dotter in pochi minuti cliccando sul link di seguito.

5. Conto N26

Un conto completamente virtuale e con l’app come principale strumento per gestire i tuoi risparmi è N26. La banca digitale tedesca ti offre il suo conto Smart gratis per il primo anno, anziché a 4,90 euro al mese, se lo apri entro il 31 Ottobre. L’offerta ti permetterà di avere:

prelievi gratis in Italia

bonifici istantanei e ordinari senza commissioni

imposta di bollo a carico di N26

servizio Cash26 per depositare contanti dalle casse dei supermercati

Per poter attivare la promozione dovrai innanzitutto usare il codice N26ZEROSPESE quando registrerai il tuo account N26. Il secondo passaggio necessario è un accredito ricorrente di almeno 700 euro sul conto o l’attivazione dell’accredito dello stipendio. Infine è necessario che usi la carta N26 almeno una volta al mese per i tuoi acquisti.

Oltre a poter avere il conto Smart a zero spese, la banca ti offre anche un buono da 50 euro. Questa seconda promozione si suddivide in due parti:

apri il conto N26 e spendi almeno 20 euro con la tua carta

avrai quindi un bonus di 20 euro

entro il 31 Dicembre fai un versamento almeno da 700 euro sul conto

N26 ti regala 30 euro

Attiva il conto o richiedi maggiori informazioni su N26 cliccando qui in basso.

