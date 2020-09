Entro la prossima estate Iliad in collaborazione con Open Fiber dovrebbe lanciare la sua prima offerta fibra ottica . Ecco le ultime notizie sulla copertura garantita dall'operatore per la rete fissa

Iliad ha ottenuto un successo straordinario considerando che ha debuttato in Italia con le sue offerte telefonia mobile appena 2 anni fa. L’azienda francese oggi conta oltre 6 milioni di clienti, che le hanno permesso di ottenere la quarta posizione nel settore per numero di linee attive. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) d’Oltralpe sta inoltre ampliando ulteriormente la sua infrastruttura proprietaria e a giugno la sua rete contava 5.800 siti radio installati, di cui 3.980 già attivi. L’obiettivo entro la fine dell’anno è di arrivare a 5.000 stazioni attive.

Lo scorso luglio Iliad ha annunciato il futuro debutto anche nel mercato della rete fissa con offerte Internet casa per la fibra ottica. Nello specifico l’azienda starebbe collaborando con Open Fiber, società che si occupa della realizzazione del piano banda ultralarga, per portare ai suoi clienti la tecnologia di connessione FTTH (Fiber To The Home). Quest’ultima prevede che la fibra ottica raggiunga direttamente il modem casalingo.

“Iliad ha portato trasparenza, semplicità e chiarezza nel mondo della telefonia costruendo un rapporto solido e di fiducia con i propri utenti. Sono valori che i nostri utenti ci chiedono di portare anche nel segmento della rete fissa. – ha dichiarato Benedetto Levi, AD di Iliad – La domanda crescente di connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi per l’ingresso nel segmento del fisso e la partnership con Open Fiber costituisce il primo passo in questa direzione“.

Iliad Fibra: come sarà la copertura del nuovo provider Internet Casa

Il lancio dell’offerta fibra casa di Iliad dovrebbe arrivare entro l’estate del 2021. La conferma arriva da alcune dichiarazioni rilasciate da Thomas Reynaud, CEO del gruppo Iliad, all’inizio del mese: “Stiamo entrando nella seconda fase del piano Odyssey 2024, con tanti progetti in programma per i trimestri a venire, in particolare l’avvio di attività B2B in Francia e della rete fissa in Italia“. Un ulteriore indizio si può poi trovare nella documentazione finanziaria alla voce “Obiettivi del Gruppo” in cui si legge: “Lancio della nostra attività nella rete fissa nel Paese [Italia, ndr] entro l’estate 2021 (nuovo obiettivo)“.

Iliad insieme alla sua offerta fibra dovrebbe portare in Italia anche il suo modem/set-to box Freebox già disponibile in Francia. Addirittura potrebbe arrivare nel nostro Paese l’ultimo modello Freebox Pop presentato all’inizio dell’estate. Il router è compatibile con ADSL2+, VDSL2 e fibra ottica FTTH e permette di gestire fino a 5 Gigabit al secondo in download complessivamente. Il terminale inoltre dispone di un piccolo schermo OLED e di una porta LAN Ethernet da 2,5 Gbps, due porte Ethernet da 1 Gbps (una Power over Ethernet) e Wi-Fi AC 2100 dual band (2,4 GHz e 5 GHz) con MIMO e protocollo di sicurezza WPA3. La connessione alla fibra ottica avvieen tramite la porta SFP+ e sono poi prevista una porta telefonica e USB 3.0.

A livello di copertura, Iliad dovrebbe portare la connessione in tutte le 271 città in cui Open Fiber ha avviato un investimento diretto. Ad oggi i Comuni coperti dall’azienda di proprietà di Enel sono:

A-B C-E F-L

M-O P-R S-U U-Z Abano Terme

Accettura

Acerra

Aci Bonaccorsi

Acireale

Acquapendente

Acquedolci

Adria

Afragola

Agnadello

Agrigento

Alanno

Alano di Piave

Alatri

Albese con CassanoAlbiate

Albino

Albizzate

Alcara li Fusi

Alessandria

Aliano

Alimena

Allerona

Alviano

Amaro

Amelia

Ampezzo

Ancona

Andreis

Anghiari

Anguillara Sabazia

Annicco

Aosta

Appiano Gentile

Aprilia

Aragona

Arce

Arcene

Arco

Arese

Arezzo

Ariano nel Polesine

Ariccia

Arnad

Arqua Petrarca

Arsie

Arsiero

Artegna

Arzago d Adda

Arzano

Ascoli Piceno

Assago

Asti

Attigliano

Aversa

Ayas

Azzano Mella

Badia Polesine

Bagnolo di Po

Bagnolo Mella

Balvano

Banzi

Barcellona Pozzo di Gotto

Barcis

Bard

Bari

Barile

Barletta

Baschi

Baselice

Basiano

BasicoBasiglio

Bassano in Teverina

Bastia Mondovi

Bastiglia

Beinasco

Bellante

Benevento

Besana in Brianza

Besenello

Biassono

BinagoBisceglie

Bitonto

Bivona

Bognanco

Bollate

Bologna

Bomarzo

Bomporto

Bordano

Borgo Tossignano

Borgomezzavalle

Borrello

BosioBovolone

Bregnano

Brembate

Brescia

Bresso

Brignano Gera d Adda

Brindisi

Brittoli

Buccinasco

Buja

Bulgarograsso

Buonconvento

Buseto Palizzolo

Busto Arsizio

Busto Garolfo Cabiate

Cadelbosco di Sopra

Cadorago

Cagliari

Caivano

Calascio

Calatabiano

Calciano

Calco

Calenzano

Calliano

Caltanissetta

Camastra

Camisano Vicentino

Campagnano di Roma

Campagnola Cremasca

Camparada

Campi Bisenzio

Campli

Campobasso

Campodoro

Campofranco

Camposanto

Canda

Canegrate

Canonica d Adda

Capannori

Capestrano

Capo d Orlando

Caporciano

Cappella de Picenardi

Capralba

Caprarola

Capri Leone

Capriano del Colle

Capriate San Gervasio

Carapelle Calvisio

Carate Brianza

Caravaggio

Carbognano

Carbonate

Cardito

Carinaro

Carisolo

Carnago

Carpineto della Nora

Carre

Carru

Casal di Principe

Casal Velino

Casalbore

Casalbuono

Casale sul Sile

Casalecchio di Reno

Casaleggio Boiro

Casaletto Vaprio

Casalfiumanese

Casalnuovo di Napoli

Casaluce

Casamicciola Terme

Casandrino

Casapesenna

Casorezzo

Casoria

Cassago Brianza

Cassina Rizzardi

Castagnaro

Castegnero

Castel del Monte

Castel del Rio

Castel Focognano

Castel Gandolfo

Castel Giorgio

Castel Goffredo

Castel Ivano

Castel Maggiore

Castel Rozzone

Castel San Niccolo

Castel Sant Elia

Castel Viscardo

Castelfranco Veneto

Castelguglielmo

Castelguidone

Castell Azzara

Castellabate

Castellammare del Golfo

Castellanza

Castello di Godego

Castelmola

Castelnovo del Friuli

Castelnovo ne Monti

Castelnuovo di Porto

Castelvecchio Calvisio

Castelvenere

Castelvetere in Val Fortore

Castenaso

Castiglione di Sicilia

Castro dei Volsci

Catania

Catanzaro

Catignano

Cavareno

Cavasso Nuovo

Cave

Cavriana

Cene

Ceneselli

Ceprano

Cercepiccola

Cercola

Ceresara

Cerreto Sannita

Cerro Maggiore

Cervarese Santa Croce

Cesa

Cesano Boscone

Cesano Maderno

Cesate

Champdepraz

Chianciano Terme

Chiaramonte Gulfi

Chieri

Chieti

Chiusaforte

Chiusi

Chiusi della Verna

Cianciana

Cicognolo

Cimolais

Cinisello Balsamo

Cirigliano

Cirimido

Ciserano

Cislago

Cittadella

Civita Castellana

Civitaquana

Civitavecchia

Civitella del Tronto

Claut

Clavesana

Cocullo

Codigoro

Cogliate

Cogollo del Cengio

Colle Brianza

Colledimacine

Colledimezzo

Collegno

Collevecchio

Colloredo di Monte Albano

Comacchio

Comun Nuovo

Concamarise

Concorezzo

Copparo

Corato

Corbola

Corchiano

Cormano

Cornaredo

Correzzana

Corsico

Corvara

Cosenza

Cossignano

Cremona

Cremosano

Crevalcore

Crevoladossola

Crispano

Crova

Cuneo

Custonaci

Dairago

Dello

Dogna

Domodossola

Donnas

Empoli

Enego

Enemonzo

Erbe

Erto e Casso Gabbio Fabriano

Fabrica di Roma

Fabro

Fagagna

Faicchio

Falcone

Falvaterra

Fanna

Fara Gera d Adda

Farigliano

Fauglia

Fenegro

Ferrandina

Ferrara

Ficulle

Fiesso d Artico

Fiesso Umbertiano

Filago

Finale Emilia

Fino Mornasco

Firenze

Firenzuola

Fiscaglia

Fiumefreddo di Sicilia

Foggia

Foligno

Fondachelli-Fantina

Fondi

Fontanelice

Forenza

Forio

Forli

Formello

Forni di Sopra

Forni di Sotto

Fornovo San Giovanni

Francavilla di Sicilia

Fratta Polesine

Frattamaggiore

Frignano

Frisanco

Furnarineta-Binanuova

Gadesco-Pieve Delmona

Gaggi

Gallese

Galliera

Galliera Veneta

Gamberale

Gambugliano

Garaguso

Gavi

Gazzaniga

Gela

Gemona del Friuli

Genazzano

Genova

Genzano di Roma

Gerenzano

Gessate

Giacciano con Baruchella

Giarre

Ginestra

Giove

Giovo

Giugliano in Campania

Goito

Gorgoglione

Gorla Maggiore

Gorla Minore

Gorle

Goro

Graniti

Gravina di Catania

Gricignano di Aversa

Grigno

Grisignano di Zocco

Grontardo

Grosseto

Grugliasco

Grumo Nevano

Grumolo delle Abbadesse

Guarda Veneta

Guardea

Guardia Lombardi

Guardia Sanframondi

Guidizzolo

Hone

Imer

Imola

Isera

Isola della Scala

Issogne

Jelsi

Jerago con Orago

Jolanda di Savoia

L Aquila

La Spezia

Lacchiarella

Lacco Ameno

Lagosanto

Lanciano

Latina

Lauco

Laureana Cilento

Lavis

Lazzate

Lecce

Legnano

Lerma

Lesmo

Lettopalena

Levate

Limbiate

Limido Comasco

Linguaglossa

Lioni

Lissone

Livorno

Locate Varesino

Lograto

Lomazzo

Longare

Longhena

Loreggia

Loreo

Lugnano in Teverina

Lurago Marinone

Lurano

Lusciano Macerata

Macerata Campania

Macherio

Magliano in Toscana

Magliano Sabina

Magnano in Riviera

Mairano

Majano

Malagnino

Malfa

Malo

Manfredonia

Maniago

Marano di Napoli

Marano Vicentino

Marino

Marnate

Marsala

Mascali

Mascalucia

Masi Torello

Matera

Mazzano Romano

Medole

Medolla

Melito di Napoli

Mentana

Merate

Meri

Mesola

Messina

Mestrino

Mezzano

Mezzocorona

Mezzolombardo

Milano

Milena

Militello Rosmarino

Milo

Mirabella Imbaccari

Misano di Gera d Adda

Misinto

Missanello

Misterbianco

Modena

Modugno

Moggio Udinese

Molfetta

Moncalieri

Moncrivello

Mondovi

Montalbano Elicona

Montaldeo

Montalto delle Marche

Montazzoli

Monte Compatri

Monte San Biagio

Monte San Giovanni Campano

Montebello di Bertona

Montebello sul Sangro

Montecchio

Montecrestese

Montedinove

Montedoro

Montefalco

Monteferrante

Montegabbione

Montegalda

Montegaldella

Montelapiano

Montelibretti

Montepulciano

Monterchi

Monterotondo

Montesano sulla Marcellana

Montescheno

Montescudaio

Montesilvano

Monza

Mornese

Morra De Sanctis

Motta Camastra

Motta d Affermo

Mozzanica

Mozzate

Mugnano di Napoli

Nanto

Napoli

Nemi

Nepi

Nerviano

Nichelino

Nogara

Nogaredo

Nomi

Nonantola

Novara

Novara di Sicilia

Nusco

Ofena

Olbia

Olcenengo

Olgiate Molgora

Oliveri

Oliveto Lucano

Opera

Oppeano

Orbassano

Origgio

Oristano

Orsenigo

Orte

Orvieto

Osio Sopra

Osio Sotto

Osoppo

Ostellato

Ovaro Padova

Paduli

Pago Veiano

Palanzano

Palazzo Pignano

Palazzolo Vercellese

Palazzuolo sul Senio

Palermo

Palestrina

Palombara Sabina

Papozze

Parabiago

Parete

Parma

Parodi Ligure

Parrano

Parre

Pavia

Pedara

Penna in Teverina

Pennadomo

Perdifumo

Perloz

Pero

Persico Dosimo

Perugia

Pescara

Pescarolo ed Uniti

Pesco Sannita

Pettineo

Piacenza

Pianengo

Piazza Armerina

Piedimonte Etneo

Piegaro

Pienza

Pieranica

Pietraferrazzana

Pietranico

Pietrelcina

Pieve San Giacomo

Pincara

Pinzano al Tagliamento

Pioltello

Piovene Rocchette

Piozzo

Pisa

Pizzoferrato

Plodio

Pofi

Poggio a Caiano

Poggio Renatico

Pognano

Polesella

Pollena Trocchia

Pollina

Pomarolo

Pomezia

Pomigliano d Arco

Poncarale

Pont-Saint-Martin

Pontecchio Polesine

Pontirolo Nuovo

Portici

Potenza

Prata d Ansidonia

Prato

Preone

Primiero San Martino di Castrozza

Quadri

Quartu Sant Elena

Quartucciu

Quintano

Raffadali

Ragogna

Ravarino

Ravenna

Raveo

Reggio di Calabria

Reggio nell Emilia

Resana

Rescaldina

Resia

Resiutta

Rhemes-Notre-Dame

Rho

Ricigliano

Riese Pio X

Rieti

Riolo Terme

Rionero in Vulture

Ripacandida

Riposto

Riva del Po

Rive d Arcano

Rivoli

Rocca di Papa

Rocca Priora

Rocca San Felice

Roccagloriosa

Roccalbegna

Roio del Sangro

Roma

Rometta

Rosello

Rossano Veneto

Rovagnate

Rovellasca

Rovello Porro

Rovereto

Rovolon

Rozzano

Rubano Saccolongo

SacrofanoSalara

Salerno

Salizzole

San Bartolomeo in Galdo

San Bellino

San Biagio Platani

San Casciano dei Bagni

San Cataldo

San Cesareo

San Cipriano d Aversa

San Cono

San Dona di Piave

San Donato Milanese

San Felice sul Panaro

San Germano Vercellese

San Giorgio a Cremano

San Giorgio in BoscoSan Giorgio su Legnano

San Giovanni a Piro

San Giovanni Incarico

San Giovanni la Punta

San Giuliano del Sannio

San Giuliano Milanese

San Gregorio di Catania

San Lazzaro di Savena

San Lorenzello

San Lorenzo MaggioreSan Marcellino

San Marco d Alunzio

San Martino di Lupari

San Maurizio d Opaglio

San Mauro Castelverde

San Mauro Forte

San Michele all AdigeSan Michele di Ganzaria

San Pietro ClarenzaSan Pietro in Casale

San Pio delle Camere

San Prospero

San Salvatore Telesino

San Valentino Torio

San Venanzo

San Vincenzo

San Vito di Leguzzano

San Vittore OlonaSanguinetto

Sant Agata di Militello Sant Agata li Battiati

Sant Anastasia

Sant Angelo a Fasanella

Sant Angelo dei Lombardi

Sant Angelo del Pesco

Sant Angelo Muxaro

Sant Angelo Romano

Santa Elisabetta

Santa Fiora

Santa Maria Hoe

Santa Marina

Santa Ninfa

Santo Stefano di Sessanio

Santo Stefano Quisquina

Santorso

Saponara

Saronno

Sarteano

Sassari

Sauris

Savona

Scandolara Ripa d Oglio

Segrate

Selargius

Selvazzano Dentro

Semproniano

Sepino

Sequals

Sergnano

Serradifalco

Serravalle Sesia

Sesto Fiorentino

Sesto San Giovanni

Settimo Milanese

Settimo Torinese

Silvano d Orba

Sinagra

Siracusa

Socchieve

Solaro

Solbiate Arno

Solferino

Soliera

Sondrio

Sorga

Sovico

Spadafora

Spirano

Strangolagalli

Sulbiate

Taglio di Po

Tagliolo Monferrato

Talla Taranta Peligna

Taranto

Telese Terme

Teolo

Teramo

Terni

Terre d Adige

Terre del Reno

Teverola

Thiene

Tizzano Val Parma

Tombolo

Torbole Casaglia

Torella dei Lombardi

Torino

Torlino Vimercati

Torre Boldone

Torre Orsaia

Torrebruna

Torreglia

Torrenova

Torrita di Siena

Travesio

Trecastagni

Trecenta

Tremestieri Etneo

Trento

Trentola-Ducenta

Trescore Cremasco

Tresignana

Trevenzuolo

Treviglio

Trevignano Romano

Treviso

Trezzano sul Naviglio

Trezzo sull Adda

Tricarico

Tripi

Triuggio

Turate

Tusa Uboldo

Udine

Urgnano

Usmate Velate

Vailate

Valbrenta

Valderice

Valledolmo

Vallesaccarda

Valverde

Vaprio d Adda

Varese

Vasto

Vedano al Lambro

Veggiano

Velo d Astico

Venaria Reale

Venegono Superiore

Venetico

Venezia

Veniano

Ventasso

Venzone

Verano Brianza

Vercelli

Verdello

Verolavecchia

Veroli

Verona

Verre s

Vertova

Vescovato

Vetto

Viagrande

Viareggio

Vicoli

Vigasio

Villa Celiera

Villa Cortese

Villa del Conte

Villa di Briano

Villa di Serio

Villa Lagarina

Villa Santina

Villafranca Padovana

Villafranca Tirrena

Villanova MarchesanaVillanova Mondovi

Villasanta

Vimercate

Vimodrone

Vito d Asio

Vittoria

Vittuone

Vo

Volano

Volla

Volta Mantovana

Zafferana Etnea

Zambana

Zane

Open Fiber a breve offrirà copertura anche nei Comuni di:

Baranzate

Bergamo

Busana

Capri

Casavatore

Caserta

Cesena

Cologno Monzese

Monzese

ComoCortina d Ampezzo

Cusago

Faenza

Fiumicino

Frosinone

Garbagnate Milanese

Lucca

Novate Milanese

Pesaro

Peschiera Borromeo

Rimini

Schio

Seregno

Vigo

