Iliad e Internet che non funziona: cosa fare a Agosto 2022

Siete clienti Iliad e Internet non funziona ? Ecco alcuni consigli e trucchi da seguire per tornare a navigare normalmente su mobile o fisso normalmente

Iliad da diversi anni si è affermato come operatore di telefonia mobile anche in Italia ma da quasi un anno è entrato anche nel mercato della rete fissa con la sua prima offerta Internet casa dal vantaggiosissimo prezzo di 15,99 euro al mese per chi è già suo cliente per il cellulare. Cosa possono fare però se si è clienti Iliad e Internet non funziona? A volte basta fare qualche piccola verificare e modificare le impostazioni sul telefono per riprendere a navigare come sempre.

Iliad e Internet non funziona su mobile: la guida

Internet non funziona su mobile per credito insufficiente Soluzioni Come verificare il credito Dall’Area Personale sul sito da web nella sezione Consumi e credito

Inviando un SMS con scritto “credito” o chiamando il numero 400. Entro pochi secondi si riceverà un SMS gratuito con le informazioni sul credito e il rinnovo della tariffa Come acquistare una ricarica Dall’Area Personale

Sul sito di Iliad

Nei 26 Iliad Store e oltre mille Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali

Nei 350 lliad Point (bar, edicole, tabaccherie) e nei punti vendita aderenti al circuito Snaipay

Nei rivenditori Sisal – Puntolis

Nei supermercati Esselunga Come attivare l’addebito automatico Dall’Area Personale > I Miei Dati Personali > Modifica in Il Mio Metodo di Pagamento

La prima cosa da controllare quando per chi è cliente Iliad e Internet non funziona è il credito presente sulla SIM, che deve essere sufficiente a coprire il costo del prossimo rinnovo, e se non ha esaurito i Gigabyte inclusi nell’offerta. Nel primo caso basta acquistare una ricarica o per evitare di doverlo fare ogni mese si può attivare l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Nel secondo invece o si aspetta il rinnovo del piano, in quanto l’operatore blocca la navigazione quando il traffico dati è finito, o si continua a navigare al prezzo di 90 cent ogni 100 MB.

Internet non funziona su mobile: segnale assente e configurazione errata Soluzioni Attivare la connessione dati iPhone Aprire il Centro di controllo scorrendo con le dita dalla parte alta dello schermo verso il basso

Se non attiva cliccare sull’icona a forma di antenna cellulare Android Aprire il Centro di controllo scorrendo con le dita dalla parte alta dello schermo verso il basso

Se non attiva cliccare sull’icona “Con, dati” con due frecce che puntano in direzioni diverse Configurare APN iPhone Cliccare su Impostazioni

Cellulare

Reti dati e cellulare

Alla voce APN inserire “iliad” Android Cliccare su Impostazioni

Connessione

Reti mobili

Profili

Aggiungi

Inserire “iliad” alla voce Nome e APN, sotto Tipo APN deve comparire “default, supl, mms, dun”

Cliccare sull’icona dei tre puntini e poi Salva In alternativa: Inviare un SMS gratuito con testo “CONF” al 2049

Scaricare l’app gratuita Mobile Config per smartphone Android e Huawei Configurazione automatica della rete iPhone Cliccare su Impostazioni

Cellulare

Selezione rete

Attivare “Automatica” Android Cliccare su Impostazioni

Connessioni

Reti mobili

Operatori di rete

Attivare “Automatica” Ripristinare le impostazioni di rete iPhone Cliccare su Impostazioni

Generali

Trasferisci o inizializza iPhone

Ripristina

Ripristina impostazioni rete Android Cliccare su Impostazioni

Gestione dispositivo o Generale

Connessione condivisione o Backup e ripristino

Ripristina impostazioni di rete

Ripristina impostazioni Segnale assente Verificare la copertura di Iliad

Verificare la copertura di Iliad in 5G (se si dispone di uno smartphone compatibile)

Spostarsi in una zona libera da ostacoli come montagne, grandi edifici o qualunque cosa possa creare interferenze

Forzare la ricerca della rete attivando/disattivando la modalità Aereo

Può anche capitare che sia impossibile navigare su mobile perché qualche impostazione sul telefono è stata modificata senza volerlo. Tra le più importanti abbiamo la connessione dati, che deve essere necessariamente attiva, e l’APN, ovvero la tecnologia con cui lo smartphone si connette alla rete mobile. Questo di solito si configura automaticamente quando si inserisce la SIM per la prima volta nel cellulare ma si possono sempre inserire in un secondo momento i parametri corretti anche manualmente. Anche aggiornare il sistema operativo consente di configurare automaticamente l’APN.

Se ancora non riuscite a navigare la scelta più definitiva è quella di ripristinare le impostazioni di rete ma attenzione perché questa operazione cancella la connessione automatica alle reti Wi-Fi conosciute e tutti i dispositivi Bluetooth abbinati al telefono. In sostanza si dovranno quindi reinserire tutte le password per il Wi-Fi e collegare nuovamente terminali come cuffie wireless e altoparlanti.

Non è da escludere che i problemi di navigazione siano legati all’assenza di copertura. L’operatore afferma di avere raggiunto in 4G/4G+ il 99% dela popolazione e tutte le grandi città in 5G fino a 855 Mbps in download. La lista dei Comuni è in costante aggiornamento. Per navigare sulle reti di ultima generazione serve anche uno smartphone compatibile. I modelli attualmente supportati sono:

Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini Google: Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 6, Pixel 6 Pro

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Motorola : Edge, Edge+, Edge 20, Edge 20 pro, Edge 20 lite, Edge 30, Edge 30 pro, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g51 5G, Moto g62 5G, Moto g71 5G, Moto G82 5G, Moto g100, Moto g200

: Edge, Edge+, Edge 20, Edge 20 pro, Edge 20 lite, Edge 30, Edge 30 pro, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g51 5G, Moto g62 5G, Moto g71 5G, Moto G82 5G, Moto g100, Moto g200 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20 OnePlus : OnePlus 8, OnePlus 8T, OnePlus 9

: OnePlus 8, OnePlus 8T, OnePlus 9 Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Reno5 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Reno5 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Poco : Poco F3

: Poco F3 Realme : Realme GT Neo2

: Realme GT Neo2 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

: X51 5G Xiaomi: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G, Mi 11 Ultra 5G, Redmi 10 5G, Redmi Note 11s 5G, Redmi Note 11 Pro 5G, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro

Iliad Internet e non funziona non funziona su fisso: la guida

Internet non funziona su fisso: impossibile navigare Soluzioni Verificare che non ci siano problemi con il dispositivo utilizzato per navigare Per controllare che il problema di connessione non è legato al PC si può provare a connettersi in Wi-Fi con un secondo dispositivo (smartphone, tablet, etc.). Se il problema è nel computer si consiglia di aggiornare il sistema operativo e le schede di rete oltre disattivare eventuali programmi di sicurezza Il modem non funziona Assicurarsi che sia correttamente collegato al PC e alla presa elettrica e che il problema non derivi dal dispositivo utilizzato per la navigazione

Utilizzare preferibilmente solo gli accessori in dotazione

Assicurarsi che la presa di corrente sia funzionante

Scollegare il modem dalla presa di corrente e poi ricollegarlo per forzarne il riavvio Segnale debole o assente in alcune zone della casa Spostare il modem nella zona più centrale della casa e sollevato da terra di circa un metro

Non chiuderlo all’interno di mobili

Tenerlo lontano da dispositivi che possono creare interferenze (microonde, acquari, muri spessi, etc.) Problemi con il Wi-Fi Extender Se il Wi-Fi Extender non si collega in automatico con la IliadBox si può configurarlo manualmente con l’app IliadBox Connect

Se il led è di colore arancione e senza simbolo del Wi-Fi si può avvicinarlo alla IliadBox o un altro Wi-Fi Extender

La migliore posizione è tra la stanza in cui il segnale è debole e quella in cui è collegato il modem. Per trovare la posizione migliore potete utilizzare un dispositivo connesso alla rete di Iliad

Chi ha attivato l’offerta fibra ottica IliadBox ha pagato un costo di 39,99 euro per l’installazione della linea e del modem da parte di un tecnico di Open Fiber, che si è recato a domicilio solo dopo aver fissato un appuntamento. L’addetto si occupa della consegna e configurazione del router in modo da garantire un segnale veloce, stabile e diffuso in tutta la casa. Un servizio di questo tipo dovrebbe evitare qualsiasi tipo di problema di connessione ma non li esclude completamente.

La prima cosa da verificare è il corretto funzionamento del modem e il collegamento dei cavi. Se invece riuscite a navigare solo in alcune parti della casa l consiglio è quello di acquistare un Wi-Fi Extender. Potete richiederne uno al costo di 1,99 euro per singolo dispositivo direttamente dall’Area Personale. E’ possibile abbinarne fino a quattro alla propria offerta.

Nell’attesa di risolvere il problema con il Wi-Fi potete provare a navigare collegamento IliadBox al PC tramite un cavo Ethernet, possibilmente almeno di categoria cat 5e.

Iliad e Internet non funziona per un down della rete

In rarissimi casi Iliad e Internet non funziona semplicemente per la rete dell’operatore è caduta e ha quindi subito un down. Le cause del disservizio possono essere molteplici, dalle forti precipitazioni a un guasto a una centralina. In ogni caso l’azienda è impossibilitata ad erogare i suoi servizi voce e Internet. Solitamente comunque il problema è limitato a un’area piuttosto ristretta (una quartiere o al massimo un singolo Comune) e perdura per non più di qualche ora.

Quando c’è un down c’è poco o niente che l’utente può fare se non attendere che sia l’operatore a scoprire la causa del problema e provvedere a risolverlo nel più breve tempo possibile. Per gli utenti fisso, se il disservizio è continuato, è possibile richiedere il recesso gratuito dall’offerta. Detto questo si può sempre segnalare le proprie difficoltà a Iliad tramite il suo servizio clienti in modo che possa prenderne coscienza. Per avere aggiornamenti più o meno regolari sullo stato dei lavori da parte dei tecnici dell’azienda e sapere se la rete è stata ripristinata potete consultare i canali social dell’operatore o in alternativa siti come downdetector.it. Quest’ultimo consente di avere informazioni molto precise sul down (località colpite, orario d’inizio, natura del problema, etc.) e confrontare la propria esperienza con quelle degli altri clienti di Iliad.

Iliad e Internet non funziona: come chiedere assistenza

Se Iliad e Internet non funziona anche dopo aver seguito i nostri consigli potete sempre richiedere assistenza all’operatore. Nel caso del gestore low cost il numero per contattare il servizio clienti è il 177. Il servizio è gratuito chiamando dal proprio numero Iliad. Da tutti gli altri operatore la spesa dipende dall’offerta attiva sulla SIM. E’ possibile avere supporto tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8 alle 22. Chiamando dall’estero il numero è il +39 3518995177.

E’ inoltre possibile avere supporto da un operatore utilizzando i profili ufficiali dell’azienda sui social network, in particolare Facebook, Instagram e Twitter. Per farlo si può chiedere di essere contattati dopo aver spiegato il proprio problema utilizzando gli appositi sistemi di messaggistica delle diverse piattaforme. Sul sito di Iliad e all’interno dell’Area Personale potete poi trovare nella sezione Assistenza una serie di guide e FAQ con le risposte a tutti i principali dubbi degli utenti per quanto riguarda le offerte e i servizi dell’operatore.

