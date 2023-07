Offerte in evidenza Giga 100 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Flash 130 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Giga 150 9.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Giga 40 è conosciuta come una delle offerte di telefonia mobile storiche di Iliad. La tariffa con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese ha contribuito alla crescita repentina dell’operatore low cost nel nostro Paese, complice anche l’assenza di vincoli, costi nascosti o rimodulazioni. La promozione Iliad 6,99 purtroppo non è più disponibile dal 2022 ma il marchio francese ha reso disponibili in questi giorni una ricca scelta di tariffe anche più interessanti.

Per confrontare le proposte di Iliad con quelle degli altri principali operatori e trovare la soluzione migliore e più economica in base alle vostre particolari esigenze ed abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi secondi per avere tutte le informazioni per poter fare una scelta più consapevole e oculata. Una volta trovata la promozione giusta potrete poi attivarla online con la massima comodità cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Tutte le altre offerte di Iliad di luglio 2023

Le offerte di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Giga 100 minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G 7,99 €/mese Flash 130 minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G 8,99 €/mese Giga 150 minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G 9,99 €/mese Dati 300 minuti e SMS a consumo e 300 GB in 4G 13,99 €/mese

A un prezzo leggermente superiore di Iliad 6,99 potete attivare Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Se non siete soddisfatti potete disattivarla quando volete senza costi aggiuntivi o penali. Il prezzo così come la composizione del piano rimarranno comunque fissi nel tempo. In più avete inclusi anche 8 GB per la navigazione in roaming in Ue e altri servizi utili come segreteria telefonica, Mi Richiami e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi.

Fino al 6 luglio 2023 potete invece attivare Flash 130 con minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G/4G+ a 8,99 euro al mese per sempre. Con questa offerta potete navigare in Ue fino a 9 GB. Una volta esaurito il traffico dati potere riprendere a connettervi a Internet pagando una tariffa extra soglia di 90 cent ogni 100 MB, solo in caso di effettivo utilizzo.

La migliore promozione di Iliad che potete oggi attivare è forse però Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB 9,99 euro al mese per sempre. Si tratta infatti della seconda offerta 5G più economica sul mercato e che vi permette di navigare alla massima velocità in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia. All’estero invece avete inclusi 10 GB per il roaming in Ue.

Questa è anche la promozione perfetta se insieme a una SIM mobile cercate anche un’offerta fibra ottica. Acquistando Giga 150 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito avete infatti uno sconto di 5 euro al mese sulla rete fissa di Iliad. Potete quindi disporre di una connessione in FTTH EPON fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) a soli 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it. In alternativa potete collegarvi alla rete FTTH GPON fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload.

Insieme alla linea fissa sono inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e un modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione premiato come miglior prodotto dell’anno in comodato d’uso gratuito. Il costo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

Chi cerca invece una soluzione più economica alla linea fissa tradizionale può attivare Dati 300 e utilizzare la SIM insieme a un modem Wi-Fi portatile o una chiavetta Internet. L’offerta solo dati di Iliad include infatti 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. Se serve sono incluse anche chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent. In Ue avete inclusi 13 GB per la navigazione in roaming.

Il costo di attivazione per tutte le offerte di Iliad è di 9,99 euro una tantum. La SIM invece è gratuita e vi verrà spedita direttamente a casa senza costi aggiuntivi. Per gestire l’offerta basta accedere all’Area Personale sul sito da mobile o web. Il login avviene in automatico se collegati alla rete di Iliad. Dall’Area Personale potete effettuare una ricarica online scegliendo il metodo di pagamento che preferite o attivare l’addebito automatico, gestire le deviazioni di chiamata, monitorare i consumi e il credito residuo ed effettuare altre operazioni sulla linea.

Come attivare online le offerte di Iliad

Il metodo più semplice per attivare le offerte di Iliad è quello di farlo online sul sito dell’operatore. Basta infatti cliccare sul tasto “Registrami” e completare una breve procedura di registrazione inserendo i dati richiesti. In questa fase è possibile richiedere la portabilità gratuita del numero, che Iliad completerà entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Potete scegliere tra la spedizione via Poste Italiane o tramite corriere. Nel primo caso la SIM viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e non c’è quindi obbligo di firma. Nel secondo caso invece dovrete essere presenti personalmente a ritirarla in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere dovrete presentare un documento d’identità e fornirgli una sua copia fronte/retro.

Per completare l’attivazione dovrete poi eseguire la video identificazione da smartphone o PC. Si tratta di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. La procedura richiede meno di tre minuti e serve all’operatore per verificare l’identità dell’intestatario della SIM.

Come aggiungere uno smartphone a rate alle offerte di Iliad

A tutte le offerte di Iliad potete aggiungere anche le rate necessarie per acquistare uno smartphone a un prezzo conveniente. In particolare l’operatore low cost vi consente di mettervi in tasca i migliori modelli di Apple come iPhone 14 a partire da 30,97 euro al mese senza interessi. Con le offerte smartphone incluso di Iliad potete pagare anche con un finanziamento a tasso zero e prima rate dopo un mese con Younited, salvo approvazione. Si può scegliere di vincolarsi per 12 o 24 mesi a seconda delle necessità.

Grazie al servizio di trade-in si può dare in permuta un vecchio modello di iPhone, Apple Watch o MacBook per poi scegliere se ricevere una rateizzazione più conveniente od ottenere un acconto pari al valore del dispositivo che vi verrà scalato direttamente dal finanziamento. Nel secondo caso dovrete restituire iPhone alla fine del periodo di permanenza richiesto da Iliad. Per la richiesta di finanziamento servono:

carta d’identità elettronica (CIE), patente o passaporto europeo

tessera sanitaria

IBAN

numero di telefono

email

Il vostro iPhone vi verrà consegnato direttamente a casa in pochi giorni lavorativi e potete richiederlo dall’Area Personale nell’apposita sezione.