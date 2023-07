È il momento giusto per passare a Vodafone attivando un nuovo abbonamento per la connessione Internet casa, tramite rete in fibra ottica oppure una delle altre tecnologie di connessione proposte dall'operatore. Fino al prossimo 6 di luglio , infatti, tutti i nuovi clienti che scelgono Vodafone potranno sfruttare una doppia promozione. L'abbonamento è disponibile al prezzo scontato di 24,90 euro al mese e, in più, c'è un Buono Amazon da 100 euro in regalo . Il buono è disponibile anche con l'offerta FWA. Ecco come accedere all'offerta.

Offerte in evidenza Internet Unlimited per già clienti mobile 22,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Vodafone Casa Wireless+ 27,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

C’è tempo fino al prossimo 6 di luglio per accedere alla nuova offerta per la connessione Internet casa di Vodafone che include, per tutti i nuovi clienti, un Buono Amazon da 100 euro in regalo oltre alla possibilità di attivare un abbonamento a prezzo scontato rispetto al costo standard proposto dall’operatore. L’offerta è valida per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH oltre che per tutti gli utenti che possono attivare un abbonamento tramite fibra mista rame FTTC oppure ADSL. Da notare che il Buono Amazon è incluso anche con l’offerta FWA di Vodafone.

Vediamo tutti i dettagli in merito alla promozione e come fare ad attivarla in pochi clic.

Buono Amazon da 100 euro in regalo con Vodafone: ecco l’offerta di luglio 2023

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA FIBRA DI VODAFONE 1. Per tutti i nuovi clienti c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo 2. La promozione termina il prossimo 6 di luglio ed è valida tramite attivazione online 3. È possibile ottenere il buono anche con l’offerta FWA di Vodafone

La promozione lanciata da Vodafone e valida fino al prossimo 6 di luglio è molto semplice: per tutti i nuovi clienti che attivando un abbonamento con l’operatore c’è la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo che potrà poi essere utilizzato per acquistare qualsiasi prodotto disponibile sullo store di Amazon. Non è necessario rispettare particolari requisiti per l’accesso alla promozione.

Per ottenere il Buono Amazon è possibile puntare su Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta in questione include:

la linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega; il Buono Amazon è sempre incluso, a prescindere dalla tecnologia di connessione

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione di 19,90 euro una tantum e modem Wi-Fi incluso senza costi aggiuntivi. L’offerta è attivabile direttamente online, seguendo la procedura disponibile al link qui di sotto. Basterà accedere al sito dell’operatore, effettuare la verifica della copertura e sottoscrivere l’offerta online per sfruttare appieno i vantaggi della promozione lanciata da Vodafone.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Per i clienti Vodafone di rete mobile, inoltre, la promozione è ancora più conveniente. In questo caso, infatti, Internet Unlimited è disponibile con un costo scontato di 22,90 euro al mese, senza differenze rispetto all’abbonamento visto in precedenza. Di conseguenza, l’offerta include la linea telefonica con chiamate illimitate ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure tramite FTTC o ADSL. Anche in questo caso c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo.

Per attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Attiva Internet Unlimited per già clienti Vodafone »

La promozione con Buono Amazon incluso è valida anche per tutti i nuovi clienti che scelgono l’offerta FWA di Vodafone. Chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista rame FTTC, infatti, può puntare su Vodafone Casa Wireless+. Quest’offerta include:

una linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete FWA fino a 300 Mbps in download

Vodafone Casa Wireless+ prevede un costo di 27,90 euro al mese con un contributo di attivazione di 96 euro una tantum oppure di 4 euro al mese per 24 mesi. Nell’abbonamento è incluso anche il modem Wi-Fi e l’antenna FWA esterna necessaria per la realizzazione della connessione. Anche in questo caso, basta attivare la promozione entro il prossimo 6 luglio per poter ottenere il Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Attiva Vodafone Casa Wireless+ »