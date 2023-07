Tim Premium SAT: prezzo scontato per Internet via satellite con la promo estiva

L’estate di TIM porta Internet satellitare a prezzi competitivi negli angoli d’Italia non ancora coperti dalle reti fisse broadband e ultrabroadband. Grazie alla promo estiva valida fino al 29 luglio 2023, i nuovi clienti del colosso italiano che scelgano di attivare TIM Premium SAT potranno contare su una navigazione alla velocità di 100 Mbps in download al costo di 34,90 euro al mese, con uno sconto di 15 euro sul prezzo di listino (che si attesta a 49,90 euro al mese).

Prima di analizzare nel dettaglio la proposta di TIM, è bene precisare che cosa si intenda per Internet satellitare: essa è una tecnologia che, per assicurare connessione a banda larga in modalità wireless nelle zone più remote del Pianeta, si affida a un sistema di satelliti che si trova in orbita geostazionaria, a circa 36.000 km dalla superficie terrestre. Questi satelliti dialogano costantemente con le stazioni terrestri chiamate NOC (Network Operations Center).

Internet satellitare, fibra ottica, ADSL e tecnologia wireless: per chi sia alla ricerca di una di queste opzioni per navigare in Internet da casa con top prestazioni di navigazione può affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa. Questo strumento, gratuito e semplice da utilizzare, consente ai consumatori di avere, in pochi click, una panoramica delle offerte più vantaggiose messe a punto dagli operatori di telefonia e Internet a luglio 2023.

TIM Premium SAT: cosa prevede la promo TIM a Luglio 2023

PROMO ESTIVA TIM: LE DOMANDE PROMO ESTIVA TIM: LE RISPOSTE Che cosa è l’Internet satellitare? È una tecnologia che si affida ai satelliti in orbita geostazionaria per garantire Internet veloce anche nelle aree più remote e non coperte dalla fibra ottica A quali satelliti si affida il colosso di telefonia TIM? Si appoggia ai satelliti di Eutelsat, operatore satellitare leader in Europa, Medio Oriente e Africa Che cosa propone la promo estiva di TIM? Permette di attivare l’offerta satellitare TIM Premium SAT scontato di 15 euro: il canone mensile scende a 34,90 €/mese dal prezzo di listino di 49,90 €/mese A chi si rivolge la promo estiva di TIM? A quei consumatori che vivano in aree dell’Italia non ancora raggiunte da una connessione a banda larga o ultralarga di TIM Fino a quando è possibile sottoscrivere la promo estiva TIM? Fino al 29 luglio 2023 Qual è la velocità di connessione di TIM Premium SAT? Si naviga a 100 Mbps in download e 5 Mbps in upload

La promo estiva di TIM prevede la possibilità di sottoscrivere TIM Premium SAT a prezzo scontato: 34,90 euro al mese (anziché 49,90 euro al mese) per 48 mesi. Attivabile fino al 29 luglio 2023 dai nuovi clienti che vivono in aree del Paese non ancora coperte da altre tecnologie a banda larga e ultralarga di TIM, la promozione dell’estate 2023 porta con sé un ulteriore vantaggio: fino a 23 settembre 2023, i sottoscrittori di TIM Premium SAT e i già clienti potranno beneficiare di una navigazione illimitata, anziché limitata da una soglia di 100 Giga al mese.

Ecco le caratteristiche dell’offerta in promozione:

navigazione Internet con velocità fino a 100 Mbps in download e fino a 5 Mbps in upload ;

e fino a ; traffico Internet illimitato fino al 23/9/2023, poi plafond mensile di 100 Giga (superata la soglia si naviga a 4 Mbps in download e 1 Mbps in upload);

fino al 23/9/2023, poi plafond mensile di 100 Giga (superata la soglia si naviga a 4 Mbps in download e 1 Mbps in upload); kit satellitare incluso nel canone mensile (5 euro al mese per 48 mesi): esso comprende un’ antenna parabolica (da montare all’esterno dell’abitazione) e un modem satellitare da interni con porte LAN e Wi-Fi per connettere i dispositivi di casa;

incluso nel canone mensile (5 euro al mese per 48 mesi): esso comprende un’ (da montare all’esterno dell’abitazione) e un da interni con porte LAN e Wi-Fi per connettere i dispositivi di casa; installazione standard inclusa (10 euro al mese per 24 mesi): l’installazione del kit satellitare è effettuata da un tecnico specializzato;

offerta solo dati. Il piano Voce non è previsto.

Ricordiamo che l’offerta può essere attivata in tutta Italia (tranne Sicilia e Centro-Sud della Sardegna) ed è rivolta ai nuovi clienti non coperti da altre tecnologie a banda larga e ultralarga di TIM, come ADSL, FTTH, FTTC e FWA.

Le migliori alternative “senza fili” per navigare in Rete a Luglio 2023

NOME OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE COSTO DEL CANONE 1 TIM WiFi Power FWA fino a 100 Mbps in download

chiamate a consumo 24,90 €/mese (con promo a 15,90 per già clienti di linea fissa TIM) 2 Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in download

chiamate non previste 24,95 €/mese 3 Vodafone Casa Wireless+ fino a 300 Mbps in download

chiamate illimitate incluse 27,90 €/mese

I consumatori che vogliano sottoscrivere un’offerta Internet casa senza fili a luglio 2023 possono orientare il radar della convenienza verso la tecnologia FWA. Essa prevede che la fibra ottica arrivi fino alla stazione radio di base. Da qui, per il cosiddetto “ultimo miglio” il segnale si sposta tramite la rete 4G o 4G+ (e in futuro sempre più il 5G) fino a raggiungere il modem che si trova nell’abitazione dell’utente.

Ecco le migliori alternative Internet casa FWA a luglio 2023:

TIM WiFi Power FWA

Dall’Internet satellitare alla tecnologia FWA, TIM è in prima fila per garantire a tutti una connessione con top prestazioni di navigazione a prezzi concorrenziali. Ecco cosa propone con TIM WiFI Power FWA, anch’essa in promozione a 21,90 euro al mese per i nuovi clienti di linea fissa TIM e a 15,90 euro al mese per i già clienti di linea fissa TIM. Il prezzo di listino per chi non rientra nelle precedenti due categorie di consumatori è di 24,90 euro al mese.

navigazione con traffico dati illimitato e velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload su rete FWA;

e velocità fino a in download e 50 Mbps in upload su rete FWA; kit FWA in comodato d’uso gratuito (Indoor con modem autoinstallante o Outdoor con antenna esterna a seconda della copertura di rete);

chiamate a consumo : 0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

: 0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; per chi sottoscriva l’offerta entro il 29 luglio 2023 , è possibile avere le chiamate illimitate incluse previo pagamento di 2 euro in più al mese;

, è possibile avere le previo pagamento di al mese; contributo di attivazione: 39,90 una tantum.

Per maggiori dettagli sull’offerta TIM WiFI Power FWA, clicca sul pulsante verde di seguito:

Fastweb Casa Light FWA

Connessione illimitata, velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download, stabilità di copertura grazie al Wi-Fi 6 di ultima generazione e prezzi competitivi: ecco i punti di forza dell’offerta “senza fili” di Fastweb, attivabile al costo di 24,95 euro al mese.

Di seguito l’identikit della promozione:

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload;

e 200 Mbps in upload; modem Internet Box NeXXt con WiFi 6 e Alexa integrata ;

; installazione di una piccola antenna da parte di un tecnico senza costi aggiuntivi;

accesso gratuito ai corsi (in streaming e on-demand) della Fastweb Digital Academy , la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le “skill” più richieste dal mercato del lavoro;

, la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le “skill” più richieste dal mercato del lavoro; possibilità di affiancare all’offerta FWA anche una SIM Fastweb Mobile (minuti illimitati, 100 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese); Fastweb Mobile Full (minuti illimitati, 200 GB anche in 5G al costo di 8,95 euro al mese) e Fastweb Mobile Maxi (minuti illimitati, 300 GB anche in 5G al costo di 11,95 euro al mese);

(minuti illimitati, 100 GB anche in 5G a al mese); (minuti illimitati, 200 GB anche in 5G al costo di euro al mese) e (minuti illimitati, 300 GB anche in 5G al costo di euro al mese); chiamate non previste nell’offerta

Maggiori dettagli sono disponibili al link di seguito:

Vodafone Casa Wireless+

Ecco la “carta d’identità” di Vodafone Casa Wireless+, che ha un costo di 27,90 euro al mese e una permanenza di 24 mesi:

traffico dati illimitato e navigazione fino a 300 Mbps in download e 20 Mbps in upload sulla Rete FWA 5G;

in download e 20 Mbps in upload sulla Rete FWA 5G; chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali;

verso numeri fissi e mobili nazionali; buono regalo Amazon da 100 euro con acquisto online dell’offerta entro giovedì 6 luglio 2023 ;

con acquisto online dell’offerta entro giovedì ; connessione con modalità Indoor o Outdoor in base alla copertura nell’area di residenza: la modalità Outdoor prevede l’installazione di un’antenna esterna a cura di un tecnico specializzato che sarà poi collegata alla Vodafone Power Station. La modalità Indoor prevede la consegna a casa, tramite corriere, della Vodafone Station FWA e della SIM da inserire al suo interno in autonomia;

in base alla copertura nell’area di residenza: la modalità Outdoor prevede l’installazione di un’antenna esterna a cura di un tecnico specializzato che sarà poi collegata alla Vodafone Power Station. La modalità Indoor prevede la consegna a casa, tramite corriere, della Vodafone Station FWA e della SIM da inserire al suo interno in autonomia; costo di attivazione 96 euro una tantum, rateizzabile anche in rate da 4 euro al mese per 24 mesi.

Per saperne di più, clicca sul pulsante verde di seguito:

