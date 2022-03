Il conto corrente più conveniente di marzo 2022

Offerte in evidenza My Genius ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Qual è il conto corrente più conveniente nel 2022? Rispondere a questa domanda non è affatto difficile, in quanto si tratterà di certo di un conto corrente online, soluzione che potrà essere attivata direttamente dal proprio PC, senza la necessità di doversi recare in filiale.

Grazie all’utilizzo del comparatore di conti correnti online di SOStariffe.it, sarà possibile confrontare le diverse soluzioni disponibili oggi, come per esempio i conti correnti per giovani o quelli per pensionati.

Nel corso dell’ultimo anno, i conti correnti online sono diventati soluzioni sempre più convenienti grazie:

all’abbassamento dei costi canonici di gestione, che in molti casi sono pari a zero o possono essere azzerati;

alla riduzione di altre voci di spesa, come per esempio quella relativa alla carta di credito.

Questa particolare tipologia di carta di pagamento rappresenta uno dei punti di forza dei conti correnti online per diversi motivi. Da un lato, perché il suo costo di emissione è spesso la metà di quello previsto nel caso di conto corrente tradizionale. Dall’altro perché si tratta generalmente di una carta con esito immediato, per la quale non sono previsti requisiti reddituali eccessivi.

Tra i conti correnti più convenienti di marzo 2022 abbiamo analizzate le soluzioni indicate di seguito:

conto corrente online di Crédit Agricole;

conto corrente Arancio di ING Direct;

conto corrente My Genius di UniCredit;

conte corrente N26;

conto corrente BBVA.

Conto corrente online Crédit Agricole

Il conto corrente online a zero spese proposto da Crédit Agricole può essere aperto in pochi minuti, anche con un semplice selfie. Si caratterizza:

per la gestione full remote, grazie ai servizi di Internet e mobile banking;

dalla presenza di una carta di debito a canone zero, che permette di pagare anche tramite Google Pay e Apple Pay;

dalla presenza di un consulente dedicato.

Uno dei principali vantaggi di questo conto corrente è rappresentato dal cashback fino a 100 euro in Buoni Amazon per le aperture che avverranno entro il 18 aprile 2022.

Conto corrente online Arancio di ING Direct

Il conto corrente Arancio di ING Direct è un conto corrente online con il quale si può avere accesso a una super promozione: fino al 31 marzo 2022, sarà infatti possibile avere il conto + la carta di credito ad esso associata a costo zero.

Tra le caratteristiche di questo conto corrente, ci sono:

il fatto che sia 100% digitale, sia nel processo di apertura, sia nella gestione;

la sicurezza: si riceverà anche una carta di debito MasterCard associata a conto a zero euro, la quale potrà essere sospesa con un semplice clic in caso di necessità;

la convenienza.

Nel conto di ING sono inoltre previsti:

i prelievi di contante in Italia e in Europa a costo zero;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono;

1 modulo di assegni all’anno.

Dopo un anno, ovvero al termine della promozione, sarà possibile continuare a mantenere la gratuità del conto rispettando una delle seguenti due condizioni:

accreditare lo stipendio o la pensione;

avere entrate pari ad almeno 1.000 euro al mese.

Conto corrente online My Genius di UniCredit

Il conto corrente My Genius di UniCredit consiste in un un conto a canone zero per le sottoscrizioni che avverranno entro il 31 maggio 2022. In questo caso, si avrà diritto anche ai bonifici SEPA e ai giroconti online gratuiti. Il costo canone del conto My Genius in periodo non promozionale è invece pari a 4 euro.

Si riceverà la carta di debito internazionale MyOne, la quale appartiene al circuito VISA e per la quale viene solitamente richiesto un costo di emissione pari a 3,50 euro. Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, ovvero:

via Internet;

via telefono;

via app, tramite mobile banking.

Per sottoscrivere il conto servirà avere a portata di mano i seguenti documenti: la carta d’identità, il passaporto o la patente. Si dovrà poi procedere con l’identificazione tramite webcam o fotocamera e un browser compatibile. Serviranno inoltre un numero di telefono con numero italiano e un indirizzo email valido.

Conto corrente online N26

N26 offre uno dei conti correnti più convenienti di marzo 2022, con il quali si avrà diritto a:

una carta di debito MasterCard N26 gratis;

ai prelievi gratis da qualsiasi sportello in Italia;

ai bonifici ordinari e istantanei gratuiti;

al deposito di contanti in oltre 1.000 supermercati in Italia;

alla funzionalità per risparmiare da solo o con altri.

Se si deciderà di aprire il conto N26 Smart entro il 31 marzo 2022, si avrà diritto al canone gratuito per sempre:

accreditando lo stipendio;

oppure almeno 700 euro al mese.

Tra i principali punti di forza del conto corrente N26, ci sono:

l’IBAN italiano;

la possibilità di domiciliare le proprie utenze domestiche, in modo tale da rendere i pagamenti automatici, e di effettuare ricariche alla propria SIM mobile;

la gestione delle spese e delle bollette e di tutto ciò che ruota attorno ai pagamenti effettuati dal conto direttamente con l’utilizzo dell’applicazione dedicata;

il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV, PagoPA e bollo auto dallo smartphone, in qualsiasi momento.

Conto corrente online BBVA

BBVA propone un conto corrente online a zero spese che si caratterizza per la presenza del Gran Cashback 10%. I nuovi clienti potranno infatti ricevere nel primo mese fino a 50 euro di cashback, che sarà valido su tutti gli acquisti e abbonamenti – online e offline.

Il cashback:

si attiva automaticamente la prima volta che si utilizza la Carta di Debito BBVA , senza dover fare nessun tipo di gestione;

l’importo accumulato verrà rimborsato direttamente sul conto a fine mese e sarà possibile verificare in qualsiasi momento l’ammontare del proprio cashback.

In seguito sarà previsto il Cashback 1%, con il quale si potranno ricevere rimborsi fino a 250 euro di acquisti al mese. Si avrà anche diritto a:

bonifici istantanei gratuiti in tutta l’Area SEPA;

prelievi di contanti senza costi, a partire da 100 euro, presso qualsiasi sportello ATM, sia in Italia, sia presso tutti i Paesi della Zona Euro;

l’assenza di commissioni per gli acquisti in valuta estera.

Caratteristiche dei conti correnti online

Per comprendere al meglio la convenienza di un conto corrente online, ecco di seguito riassunti i suoi principali elementi distintivi:

l’ assenza del canone mensile di gestione , che è molto spesso a costo zero o comunque azzerabile se si rispettano determinate condizioni (non a caso, si parla spesso di conti correnti online a zero spese);

la gestione full remote, grazie ai servizi di Internet banking , ovvero tramite l’accesso alla propria area clienti da PC, e di mobile banking , con i quali il conto e le relative carte di pagamento associate potranno essere gestite direttamente dal proprio smartphone, scaricando l’app collegata al conto corrente;

l’ assenza dell’imposta di bollo e delle principali commissioni su operazioni quali bonifici online e prelievi presso gli ATM di altre banche.

il fattore sicurezza: i conti online non sono meno sicuri rispetto a quelli tradizionali in quanto, grazie ai moderni sistemi di sicurezza a due fattori (basati su password temporanee, impronte digitali e riconoscimento facciale), vengono garantiti sistemi di protezione molto elevati.

