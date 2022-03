Richiesta di carta di credito con esito immediato: le opportunità di marzo 2022

Offerte in evidenza My Genius ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Richiesta di carta di credito con esito immediato: è possibile? La risposta è affermativa ed è legata all’attivazione di un conto corrente online – soluzione che molto spesso potrà essere a zero spese.

Le carte di credito viaggiano su due binari differenti:

da un lato, troviamo infatti quelle associate ai conti correnti tradizionali, che prevedono canoni elevati e hanno subito un incremento dei costi nell’ultimo anno;

dall’altro, le carte di credito legate all’attivazione di un conto corrente online, per le quali le garanzie reddituali non sono eccessive, i tempi per ottenerne una sono molto più brevi, e che hanno subito anche una riduzione del costo del canone annuo nel periodo compreso tra febbraio 2021 e febbraio 2022.

Analizzando il mercato attuale delle carte di credito, abbiamo individuato 3 diverse proposte di carte di credito con esito immediato associate a conti correnti online. Si tratta delle carte proposte da:

ING Direct, con il conto corrente Arancio;

Crédit Agricole;

Widiba.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e vantaggi.

Carta di credito con esito immediato MasterCard Gold di ING Direct

La carta di credito proposta da ING Direct, ovvero la MasterCard Gold, prevede un canone di gestione gratuito per un intero anno, al termine del quale si dovrà sostenere una spesa pari a 2 euro al mese. Il limite massimo di prelievo è pari a 600 euro, mentre il fido mensile è di 1.500 euro. Il sistema di addebito è quello di una carta di credito a saldo e corrisponde al 10° giorno del mese successivo.

Per ottenerla, si dovrà prima sottoscrivere il conto corrente Arancio, per il quale è richiesta la residenza in Italia. Si potranno:

impostare limiti di spesa;

scegliere e visualizzare il PIN dall’app;

ricevere notifiche in tempo reale.

Fino al 31 marzo 2022, è disponibile una speciale promozione che permette di attivare il conto corrente ING Direct con carta di credito gratuita per un intero anno, grazie a quello che prende il nome di Modulo Zero Vincoli.

Il conto corrente Arancio di ING non è altro che un conto corrente con canone annuo gratuito, nel quale è inclusa una carta di debito MasterCard e i pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay.

Si caratterizza per la gratuità di servizi quali il costo del singolo assegno, la commissione sul carburante, il prelievo ATM presso altre banche, i bonifici online. Offre anche la possibilità di fare trading online senza dover utilizzare le piattaforme di broker esterni.

Al termine del periodo promozionale, sarà inoltre possibile continuare a mantenere la gratuità del conto corrente di ING se:

si accredita lo stipendio o la pensione sul conto;

si hanno delle entrate di almeno 1.000 euro al mese.

In caso contrario, il conto avrà un costo fisso mensile di 2 euro, come anticipato nelle righe iniziali di questo paragrafo. Oltre alla carta di credito e alla carta di debito gratuita, sarà possibile richiedere il rilascio della carta prepagata MasterCard virtuale, disponibile a costo zero.

Clicca sul link per saperne di più e scoprire i vantaggi offerti da ING

Carta di credito con esito immediato Crédit Agricole

La carta di credito Nexi Classic, proposta da Crédit Agricole, non è gratuita, ma è comunque una soluzione interessante in quanto prevede un canone annuo pari a 30,99 euro e può essere richiesta con esito immediato. Può essere utilizzata sia per gli acquisti in Italia, sia per quelli all’estero, anche online. Il pagamento slitta al mese successivo.

Per richiederne il rilascio si consiglia di sottoscrivere prima il conto corrente online proposto da Crédit Agricole, che si caratterizza per il canone annuo e l’imposta di bollo gratuita, e per il rilascio di una carta di debito MasterCard a costo zero.

In questo momento, si potranno inoltre ottenere dei buoni Amazon come cashback per gli acquisti effettuati con la carta di debito collegata al conto, per tutte le sottoscrizioni che avverranno entro il 18 aprile 2022.

In particolare, il regolamento prevede che utilizzando il codice promozionale AMAZON nel form di apertura del conto corrente e utilizzando la carta di debito collegata al conto per pagamenti tramite POS/wallet digitali o acquisti online, si potranno ottenere:

1 Buono Regalo Amazon.it da €25 se si spenderanno almeno 250 euro entro 60 giorni dall’apertura;

oppure 1 Buono Regalo Amazon.it da 50 si si spenderanno almeno 500 euro entro 60 giorni dall’apertura;

1 Buono Regalo Amazon.it da €100 euro se si spenderanno almeno 1000 euro entro 60 giorni dall’apertura

Clicca sul link per saperne di più e approfittare dei servizi online di Crédit Agricole

Carte di credito con esito immediato Widiba

Le carte di credito proposte da Widiba non sono gratuite: si tratta, però, di soluzioni da prendere in considerazione perché costano poco, hanno esito immediato e permettono di poter disporre di un fido fino a 3.000 euro.

Sono sempre precedute dalla sottoscrizione del conto corrente online Widiba, banca 100% digitale con la quale si potrà attivare facilmente un conto gratuito per 12 mesi. Le carte di credito Widiba sono:

Widiba Carta Classic;

Widiba Carta Gold.

La prima prevede un fido fino a 1.500 euro e il costo del canone annuo di 20 euro. Si tratta di una carta con servizio di SMS alert gratuito, dotata anche del servizio 3D Secure, che garantisce la sicurezza dei propri acquisti online.

Possono essere ottenute se si rispetta una delle seguenti due condizioni:

si ha un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro;

si accredita sul proprio conto uno stipendio medio mensile di almeno 800 euro.

Clicca sul link per sapere di più sulla convenienza di Widiba Carta Classic

Widiba Carta Gold, invece, prevede:

un fido fino a 3.000 euro al mese;

un costo del canone pari a 50 euro;

il servizio di SMS alert gratuito;

il servizio 3D Secure, utile per comprare in sicurezza sul web.

Clicca sul link per saperne di più e approfittare dei vantaggi di Widiba Carta Gold

Carta di debito zero spese N26: alternativa alla carta di credito

Le carte di pagamento proposte dalla banca digitale N26 sono carte di debito associate al conto corrente online, appartenenti al circuito MasterCard. Sono molto vantaggiose in quanto gratuite e si possono ottenere immediatamente dopo aver sottoscritto il conto. Al momento, N26 non emette né carte di credito, né carte prepagate.

Clicca sul link per saperne di più

Le carte MasterCard di N26 potranno essere utilizzate per i propri pagamenti in negozio, online e in app. Sono accettate in tutto il mondo e permettono di pagare in qualsiasi valuta estera, senza che vengano applicate delle commissioni.

Si distinguono per:

un livello di sicurezza in più, grazie al protocollo 3D Secure integrato;

la tecnologia NFC integrata;

le notifiche push in tempo reale, in modo tale da essere sempre informati su ogni movimento effettuato con la propria carta;

la protezione dei depositi, fino a 100.000 euro, grazie al Fondo tedesco di tutela dei depositi.

