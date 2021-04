I migliori conti zero spese di Aprile 2021

Non sono rimasti tanti prodotti a canone zero ma è ancora possibile attivare alcuni conti zero spese. Ecco una guida per scoprire alcuni dei migliori conti zero spese di Aprile e come procedere all'apertura di questa tipologia di soluzioni. Ti forniamo anche qualche consiglio utile per individuare quali sono le condizioni più importanti da considerare per capire quando un conto corrente è vantaggioso

Aprire uno dei migliori conti correnti zero spese sarà semplice. Per i clienti è sempre più complicato trovare soluzioni che siano realmente a canone zero e secondo l’Osservatorio sul costo dei conti correnti prodotto da SOStariffe.it i costi medi di gestione e tenuta dei prodotti per le famiglie possono essere pesanti..

Dall’analisi dei conti proposti da 27 dei maggiori istituti di credito attivi in Italia è emerso come nel 2021 una famiglia con un conto tradizionale può spendere in media circa 121,70 euro. Con un conto online i costi di tenuta e quelli del canone sono stati stimati in circa 56 euro l’anno.

I conti zero spese di Aprile sono in genere coincidenti con i migliori prodotti online, sono queste le soluzioni che permettono anche di ottenere delle condizioni molto vantaggiose in termini di costi dei prelievi e delle operazioni di bonifico o di pagamento web.

La convenienze dei conti correnti zero spese

I conti online sono strumenti che possono garantire dei canoni zero e delle condizioni vantaggiose anche visto l’assenza dei costi legati alle filiali fisiche. Per permettere agli utenti di gestire i propri risparmi e di avere un supporto comunque efficace gli istituti hanno studiato sistemi di supporto online e hanno creato delle aree Fai da te o Aree personali per controllare ogni aspetto dalle promozioni.

L’internet banking e il mobile banking rendono il tuo pc o il tuo smartphone la tua filiale. Sono dei conti che offrono sicurezza, flessibilità e promozioni. Per aprire i conti correnti dovrai fornire alla banca i tuoi dati personali, il codice fiscale, in alcuni casi anche un certificato di residenza. I clienti, secondo le norme anti riciclaggio, devono anche rispondere ad un questionario di profilazione.

Per trovare i migliori conti a canone zero potrai usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento di analisi delle tariffe e delle condizioni proposte dagli istituti bancari. Il servizio è gratuito e non ti impegna all’acquisto, ma può semplificare molto il raffronto di più promozioni. Inoltre velocizza in modo notevole le operazioni di confronto e ti restituisce uno schema con costi delle transazioni e servizi gratuiti.

Puoi personalizzare la tua ricerca inserendo una serie di informazioni:

l’età del correntista

possibilità di fare trading o accredito dello stipendio

prelievi gratuiti

carte di credito o debito

imposta di bollo a carico della banca

la giacenza media

il numero di bonifici gratis

Quali sono i conti correnti zero spese di Aprile

Grazie alla ricerca effettuata con il comparatore di SOStariffe.it, che è gratuito e davvero facile da utilizzare, i migliori conti correnti online disponibili nel mese di aprile 2021 sono;

SelfyConto Banca Mediolanum

conto Widiba

My Genius, di Unicredit

Crédit Agricole online

conto corrente N26

Vediamo di seguito quali sono i loro punti di forza, oppure clicca sul link in basso e trova i migliori prodotti per te.

1. Selfy Conto Banca Mediolanum

Selfy Conto è il conto a canone zero per i clienti che scelgono Banca Mediolanum e se hanno meno di 30 anni questa condizione promozionale sarà valida fino al compimento del 30esimo compleanno. Per gli altri clienti invece il costo del canone sarà azzerato solo per 1 anno.

Sottoscrivere questo prodotto ti permetterà di avere:

bonifici gratis sia online che allo sportello

prelievi (anche presso altre banche)

Per i clienti che scelgono questo conto e lo attivano online sono anche offerti come welcome bonus:

un router e 100 Giga al mese per 12 mesi

servizio Selfy Credit Istant, per ricevere prestiti personali seguendo una semplice procedura tramite l’applicazione

una carta di credito, al costo di 12 euro

possibilità di fare trading online

Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online Selfy Conto di Banca Mediolanum, clicca sul link che trovi qui sotto.

2. Conto di Widiba

La Banca Widiba è una digital bank che propone un conto online a canone zero per 1 anno, inoltre per gli utenti che scelgono il conto di questo istituto potranno anche aprire un conto deposito vincolato a condizioni agevolate. La linea di deposito ad Aprile viene offerta ai nuovi clienti con un tasso di interesse fino allo 0,9% per vincolo fino a 6 mesi.

Con il conto di Widiba avrai i bonifici online e i prelievi agli ATM come operazioni senza commissioni, mentre i costi operativi su prelievi e su altre transazioni sono:

2 euro, per il prelievo all’estero, in zona Ue

2 euro, per il bonifico allo sportello verso paesi SEPA

3 euro per il prelievo allo sportello

una carta di credito, con un canone di 20 euro

una carta prepagata, disponibile al costo di 10 euro

Il conto permette sia di fare trading online e potrà essere associato ai sistemi di pagamento di Google Pay. Per avere maggiori informazioni su questo conto corrente zero spese clicca sul link che trovi qui sotto, potrai sia attivare la promozione che chiedere delucidazioni.

3. My Genius Unicredit

My Genius è un conto corrente online di Unicredit con canone azzerato grazie all’iniziativa che viene offerta ai nuovi clienti che attivino il pacchetto “canone zero”, “bonifici online gratuiti” e “Carta My One” entro il 30 Settembre 2021.

Le condizioni agevolate della promozione sono applicate alle aperture del conto da parte di residenti in Italia che non abbia già un conto corrente UniCredit o di Buddybank. Sono esclusi anche coloro che hanno una Genius Card, il servizio di Banca Multicanale o carte del gruppo UniCredit attivi.

Questo è un conto modulare, puoi attivarlo nella sua formula senza ulteriori servizi e aggiungere i pacchetti successivamente. Se però deciderai di disattivare la versione con un modulo associato per tornare a My Genius dovrai pagare i 3 euro (fino al 30 Giugno, poi il costo passerà a 4 euro) per Banca Multicanale.

La configurazione del conto My Genius con moduli potrà essere modificata anche una volta ogni mese. Nel piano base di questo conto sono compresi i bonifici SEPA in euro verso e dai paesi UE e verso la Repubblica di San Marino.

Viene azzerato anche il costo per la carta di debito internazionale My One non sarà applicato a chi attiva questa promozione. Lo strumento di pagamento elettronico per altri clienti ha un costo di emissione di 7 euro.

Le condizioni per operare con My Genius o con le carte associate sono:

prelievi presso l’ATM di altre banche a 2 euro

prelievo allo sportello ad un costo di 3,50 euro

bonifico allo sportello da 7,25 euro

Il conto prevede l’emissione (gratuita) della carta di debito My One, la quale è riservata a tutti i nuovi clienti che scelgono di attivare un nuovo conto entro il 30 settembre 2021. I moduli tra cui scegliere sono Silver, Gold e Platinum, nei pacchetti si potranno avere carte di credito a canone zero, prelievi gratuiti verso tutti e molti altri servizi. Aprire My Genius con i moduli costerà però tra 9 euro e 22 euro al mese.

Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di Unicredit puoi cliccare sul link che trovi qui sotto.

4. Conto Crédit Agricole

C’è poi il conto online Crédit Agricole, la banca francese propone questo suo prodotto a canone zero e nell’offerta include anche il pagamento dell’imposta di bollo da parte dell’istituto come bonus per i nuovi clienti. Quest’ultima è una tassa che si paga su conti con giacenze medie superiori a 5 mila euro l’anno.

I bonifici online e il prelievo allo sportello sono gratuiti, inoltre i primi 25 prelievi agli sportelli di altri istituti saranno gratis. Pagherai dei costi per le seguenti operazioni:

2,10 euro per il prelievo all’estero

2,10 euro per il prelievo presso gli sportelli automatici di altre banche

2,50 euro per il bonifico allo sportello

A chi attiva il conto online la banca invia anche una carta di debito MasterCard per la quale non è previsto un canone. Se hai necessità di avere una carta di credito quella proposta da Crédit Agricole ha un costo piuttosto elevato, 40,99 euro.

Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di Crédit Agricole clicca sul link che trovi qui sotto.

5. conto di N26

Infine c’è il conto corrente della banca tedesca online N26 un prodotto con IBAN italiano a canone zero. L’istituto ha nel suo catalogo anche altri conti correnti: dalla novità dei conti Smart ai prodotti You e Metal, si tratta però di conti con canoni che partono da circa 5 euro al mese e possono arrivare a 16,50 euro.

Questo conto può essere aperto scaricando un app e facendosi un selfie accanto al proprio documento, come verifica dell’identità. N26 associata alla promozione a zero spese anche una carta di debito, che potrai gestire dall’applicazione.

La promozione per aprire il conto corrente online di N26 include come condizioni:

canone annuo gratuito

l’imposta di bollo gratuita

carta di debito gratuita

i bonifici istantanei disponibili tra gli utenti N26

bonifici anche in valute estere

3 prelievi gratuiti inclusi

Per conoscere meglio i costi e le condizioni poste a chi apra il conto corrente online di N26 puoi cliccare sul link in basso.

