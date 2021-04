Sconti più Eni gas e luce: come attivare le offerte di aprile 2021

Quali sono i motivi per i quali si consiglia una delle offerte luce e gas di Eni ? Ecco quali sono le proposte più interessanti del mese di aprile 2021 per risparmiare sul costo della bolletta mensile e i loro punti di forza.

Sono tre i motivi per i quali si dovrebbe approfittare di una delle promozioni online del fornitore Eni gas e luce:

la solidità;

l’impegno;

la missione.

La solidità è quella di un’azienda che opera da più di 60 anni e che è già presente nelle case di milioni di famiglie, oltre che in un gran numero di aziende in Italia e in Europa. L’impegno è quello di un gruppo in cui sono impiegate 1.600 persone che lavorano ogni giorno per offrire servizi in linea con i bisogni degli utenti. La missione è quella di fornire sempre le soluzioni che permettano di consumare meno e meglio l’energia.

Alla luce di quanto detto, vale assolutamente la pena prendere in considerazione le proposte luce e gas di Eni. Vediamo di seguito in cosa consiste la convenienza di Eni gas e luce e quali sono le offerte luce e gas più convenienti di aprile 2021.

L’offerta luce e gas Link

Link è un’offerta che può essere attivata in modalità Dual Fuel, quindi sia sulla luce sia sul gas, ma anche su una sola fornitura, a scelta tra luce e gas. Si tratta di un’offerta di tipo monorario con un prezzo bloccato per un periodo di 24 mesi in esclusiva online.

Il prezzo della luce è pari a 0,0515 €/kWh per il primo anno (dal secondo è pari a 0,0580 €/kWh), mentre quello del gas è di 0,1832 €/Smc per il primo anno (dal secondo è pari a 0,2061 €/Smc). In pratica, il primo anno si avrà diritto a una sconto del 10% sulla componente luce e gas.

Si otterrà, inoltre, anche uno sconto digitale nel caso in cui si scegliesse la bolletta digitale e l’addebito sul proprio conto corrente. In alternativa, la bolletta potrà essere comunque pagata tramite bollettino e ricevuta in formato cartaceo (soluzione che non si consiglia perché più dispendiosa e meno ecologica).

Tra le particolarità di questa promozione, troviamo anche il fatto che l’energia elettrica certificata è prodotta presso impianti che sono alimentati da fonti rinnovabili e che la fornitura potrà essere gestita interamente online, tramite il sito o la comoda applicazione. Per saperne di più su questa promozione, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più sull'offerta Link »

La sottoscrizione dell’offerta luce e gas di Eni potrà avvenire direttamente online, in modo gratuito e con il supporto di un operatore. Si caratterizza per l’assenza di interruzioni della fornitura, il cui passaggio sarà totalmente gestito da Eni, e di vincoli, poiché nel caso in cui non si fosse soddisfatti si potrà cambiare nuovamente senza dover pagare costi aggiuntivi o penali.

Eni gas e luce offre anche:

la possibilità di avere tutte le informazioni relative alla propria fornitura nell’area personale My Eni;

un’assistenza dedicata, che può essere contattata al numero 800 900 700, disponibile dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00;

l’opzione Genius, la quale permette di ottimizzare i consumi in casa e di analizzare le abitudini da evitare se si vogliono eliminare gli sprechi.

In aggiunta, dal 24 al 25 aprile 2021, grazie all’operazione a premio Passa a Eni gas e luce si riceverà un buono Eataly del valore di 50 euro che potrà essere utilizzato sia online sia nei vari punti vendita presenti in Italia. Lo sconto avrà validità fino al 30 settembre 2021.

L’offerta luce e gas SceltaSicura

SceltaSicura è la soluzione ideale per passare al mercato libero dell’energia e del gas naturale, con la quale si avrà diritto a uno sconto del 10% sull’energia rispetto al prezzo del mercato tutelato fino al 31 dicembre 2022. Il prezzo della luce sarà dunque pari a 0,0595 €/kWh, invece di 0,0660 €/kWh,

La promozione può essere attivata in modalità monoraria oppure in modalità bioraria: la scelta dipenderà da quelle che sono le proprie abitudini di consumo e dal tempo che generalmente si trascorre in casa.

Potrà essere pagata:

tramite bollettino, oppure con addebito diretto sul proprio conto corrente;

tramite bolletta digitale oppure cartacea.

Oltre allo sconto del 10% sul prezzo dell’energia tutelato, si avrà diritto anche a 6 mesi di corrispettivo bloccato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 , che sarà pari al prezzo dell’energia stabilito da Arera nel 3° trimestre del 2022.

A seconda della tipologia di utente che sceglie di sottoscrivere la tariffa SceltaSicura sarà possibile risparmiare rispetto alla Maggior tutela:

circa 8,74 euro nel caso di una famiglia di 1-2 persone, che ha un utilizzo moderato degli elettrodomestici;

circa 19,67 euro nel caso di una famiglia di 2-3 persone, che ha un utilizzo medio degli elettrodomestici;

circa 25,50 euro nel caso di una famiglia di 3-4 persone, che ha un utilizzo frequente degli elettrodomestici;

Per saperne di più e approfittare della facilità dell’attivazione online di questa promozione, clicca sul link presente qui sotto.

Scopri di più sull'offerta SceltaSicura »

Offerta luce e gas + Fastweb

La promozione luce e gas Eni + Fastweb è una tariffa davvero molto conveniente, con la quale si potrà accedere:

da un lato, all’energia e all’affidabilità di Eni gas e luce, che garantisce uno sconto fino a 6 euro sul conto Fastweb, My Eni e diversi altri servizi;

dall’altro, alla velocità e alla trasparenza di Fastweb, che permette di navigare alla velocità massima della fibra di tipo FTTH, di chiamare tutti i numeri fissi e mobili nazionali e di avere 4 euro di sconto sul conto Fastweb.

Questa promozione permetterà di attivare una fornitura luce e gas con l’offerta Link, nella quale si avrà diritto al 10% di sconto per il 1° anno, il che significa che: il prezzo della luce è pari a 0,0515 €/kWh per il primo anno (dal secondo è pari a 0,0580 €/kWh), mentre quello del gas è di 0,1832 €/Smc per il primo anno (dal secondo è pari a 0,2061 €/Smc).

In merito agli altri vantaggi inclusi:

la promozione Internet casa di Fastweb avrà un costo di 19,95 euro al mese , poiché si riceverà uno sconto totale di 10 euro rispetto al prezzo canonico dell’offerta;

luce e gas saranno bloccati per 24 mesi;

si riceverà uno sconto del 10% sui corrispettivi per i primi 12 mesi;

si avrà diritto a uno sconto ulteriore del 10% nel caso di bolletta digitale e addebito sul proprio conto corrente.

Per conoscere quali sono le caratteristiche dei servizi di Fastweb inclusi con l’offerta Link di Eni gas e luce, si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri di più sull'offerta Internet casa di Fastweb »

La promozione Eni gas e luce + Fastweb potrà essere attivata sia dai già clienti Fastweb sia dai nuovi clienti. Nel primo caso, si riceverà uno sconto di 3 euro al mese sulla fornitura di gas e luce per 24 mesi.

Nel secondo caso, invece, se si sottoscrive nello stesso momento una delle offerte di Eni gas e luce e una delle offerte Fastweb che sono disponibili in partnership, si avrà diritto a:

3 euro di sconto al mese sulla fornitura di luce e su quella di gas;

4 euro di sconto al mese sull’abbonamento a Fastweb, per un totale di 24 mesi. Dal 25° mese la promozione Internet casa di Fastweb avrà comunque un costo scontato, pari a 25,95 euro al mese, invece di 29,95 euro al mese. Gli sconti saranno applicati direttamente sulle fatture emesse da Fastweb.