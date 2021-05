I migliori conti zero spese a Maggio 2021

Quali sono le condizioni per attivare i migliori conti zero spese ? Sono dei prodotti molto ricercati dagli utenti, soprattutto dai più giovani. Per poter trovare questi conti e scegliere le soluzioni più convenienti puoi utilizzare gli strumenti di comparazione online, questi tool ti permetteranno di avere una panoramica dei costi e delle condizioni imposti dalle diverse banche. Vediamo come funzionano questi strumenti di analisi e quali sono i prodotti segnalati come più vantaggiosi a Maggio

Un conto corrente può essere molto costoso da mantenere per una famiglia, soprattutto se ci si affida agli strumenti tradizionali. Sono rimasti pochi conti zero spese e si devono leggere con attenzione le clausole dei contratti per essere certi di scegliere un prodotto a canone gratuito.

L’Osservatorio sul costo dei conti correnti prodotto da SOStariffe.it mostra come i conti possano pesare sul bilancio familiare, per un conto tradizionale si possono spendere anche fino a 122 euro in un anno solo di canone. Un po’ meno costosi sono i conti correnti online, in questo caso la tenuta del prodotto medio si aggira intorno ai 56 euro in 12 mesi.

Per agevolare gli utenti, soprattutto under 30, ad aprire un conto alcuni istituti di credito però propongono delle soluzioni a canone zero oppure offrono un periodo a costo di gestione gratuita per i nuovi clienti.

I conti zero spese del mese di Maggio promettono condizioni molto vantaggiose, ad essere particolarmente convenienti sono i costi di prelievi e operazioni di bonifico. Questi prodotti sono molto convenienti se gli utenti utilizzano le funzioni di home banking e mobile banking.

Come trovare il tuo conto a zero spese

L’analisi dei conti a canone zero può essere lunga e complessa, però grazie a strumenti di analisi automatica come il comparatore di SOStariffe.it si può iniziare a restringere il campo di offerte da valutare. Lo strumento può essere consultato gratuitamente, l’analisi non ti impegna all’acquisto, sul sito o scaricando l’App di SOStariffe.it.

Puoi personalizzare la tua ricerca scegliendo tra i filtri o inserendo alcune informazioni o caratteristiche che possono influire su costi e servizi offerti:

l’età del correntista

carte di credito o debito

possibilità di fare trading o accredito dello stipendio

prelievi gratuiti

imposta di bollo a carico della banca

numero di bonifici gratis

servizi web

I conti zero spese sono spesso dei prodotti online con condizioni molto favorevoli se si utilizzano i servizi di Internet banking e di mobile banking. Ad esempio un bonifico fatto come operazione bancaria online viene offerto senza commissioni, mentre per fare la transazione presso gli sportelli fisici i costi di gestione sono piuttosto elevati. L’abbattimento dei costi dei conti correnti di questo tipo è proprio collegato alla mancanza di filiali fisiche.

Confronta i migliori correnti correnti online gratuiti di aprile 2021 »

I conti a canone zero di Maggio

Ecco quali sono le migliori offerte di conti zero spese a Maggio 2021:

Unicredit;

Selfy;

Widiba;

N26;

Crédit Agricole;

Tinaba.

1. Conti correnti online – Unicredit

Un prodotto che consente di azzerare le spese fisse sul conto corrente lo propone Unicredit con il suo My Genius. Il conto è a canone zero per chi richiede l’attivazione entro il 30 Settembre 2021.

Con l’apertura di questo prodotto potrai anche ricevere una carta di debito a canone zero (My One) e avrai diritto ad un buono regalo Amazon del valore di 50 euro se attivato entro il 31 Maggio 2021.

Le commissioni operative permettono di fare bonifici gratuiti online, mentre i costi sulle altre transazioni sono:

2 euro per il prelievo ATM altre banche;

3,50 euro per il prelievo allo sportello;

7,25 euro per il bonifico allo sportello.

Chiedi maggiori informazioni agli operatori e scopri se questo conto può essere quello giusto per le tue esigenze.

Scopri di più sul conto corrente Unicredit »

2. Selfy Conto Banca Mediolanum

Selfy Conto è il conto a zero spese che offre Banca Mediolanum ai nuovi clienti, per poter accedere alle condizioni proposte dall’istituto di credito è necessario avere meno di 30 anni. Una volta attivata questa soluzioni le condizioni della promo saranno applicate fino a quando l’intestatario del conto compirà 30 anni. Chi vuole aprire il Selfy Conto ma è over 30 potrà farlo e avrà 1 anno di canone gratuito.

Le operazioni gratuite con questa offerta sono:

bonifici sia online che allo sportello

prelievi (anche presso sportelli automatici di altre banche)

La banca ha anche previsto una serie di regali per i nuovi utenti o di servizi sottoscrivibili:

un router e 100 Giga al mese per 12 mesi

carta di credito, al costo di 12 euro

servizio Selfy Credit Istant, per ricevere prestiti personali seguendo una semplice procedura tramite l’applicazione

Chi attiva Selfy ha anche la possibilità di fare trading online.

Per avere maggiori informazioni sul conto corrente Selfy Conto di Banca Mediolanum, puoi cliccare sul pulsante qui in basso e parlare con gli operatori di SOStariffe.i.

Scopri di più su SelfyConto »

3. Conti correnti online – Widiba

Il conto proposto da banca Widiba è un prodotto a canone zero ma solo per i primi 12 mesi di contratto. Con l’attivazione di questa soluzione potrai contare su:

bonifici online gratuiti;

apertura conto deposito vincolato a 6 mesi a condizioni agevolate;

opzione trading online;

pagamenti con Google Pay.

Le commissioni applicate alle transazioni effettuate sono:

2 euro, per il prelievo all’estero, in zona Ue;

2 euro, per il bonifico allo sportello verso paesi SEPA;

3 euro per il prelievo allo sportello.

Con il conto Widiba sarà possibile anche richiedere l’emissioni di una carta di debito o credito alle seguenti condizioni:

una carta di credito, con un canone di 20 euro;

una carta prepagata, disponibile al costo di 10 euro.

Potranno avere la Carta Widiba Classici gli utenti che hanno un patrimonio di 3.000 euro o superiore e coloro che richiedono l’accredito dello stipendio sul conto (ma deve essere di importo almeno pari a 800 euro).

Le caratteristiche di questa carta di credito sono:

limite di spesa di 1.500 euro al mese;

servizi di SMS alert gratis;

estratto conto online senza costi (alla versione cartacea 1 euro di commissione);

l’assenza di limiti massimi per il prelievo;

commissione di 2 euro su prelievo in Italia sia su quello all’estero.

Se vuoi approfondire la conoscenza di questo prodotto puoi cliccare sul pulsante qui in basso, non sarai tenuto alla sottoscrizione del conto ma potrai ottenere maggiori informazioni.

Scopri di più sul conto corrente Widiba »

4. Conti correnti online – N26

N26 è una banca digitale tedesca con cui potrai aprire un conto che ti offre molte funzioni innovative e che potrai gestire interamente con l’app N26. Per sottoscrivere questa offerta è necessario scaricare l’applicazione dell’istituto di credito e associarla al tuo smartphone o tablet, ti sarà anche richiesto di scattarti un selfie che servirà per le procedure di riconoscimento.

Con N26 il conto Standard è a canone zero, per i nuovi clienti inoltre la banca si impegna a coprire l’onere dell’imposta di bollo annuale e ti offre una carta di debito gratuita.

Tra le condizioni e i servizi di cui potrai usufruire con questo prodotto ci sono:

cambio PIN e la gestione dei massimali dei pagamenti;

bonifici istantanei tra utenti N26;

pagamenti con carta in valuta estera gratuiti;

metti in pausa la carta tramite app e ricevi le notifiche sui movimenti in tempo reale;

partecipa al programma Amazon Cashless, con il quale si potranno vincere fino a 160 euro di buoni Amazon.

Chiedi maggiori informazioni o attiva questo conto cliccando sul link in basso.

Scopri di più sul conto corrente N26 »

5. Conti correnti online – Crédit Agricole

Anche Crédit Agricole ha tra i suoi prodotti un conto corrente zero spese, si tratta di un prodotto online e che potrai gestire creando il tuo profilo dall’Area personale del sito o con l’app.

I vantaggi riservati ai nuovi utenti che aprono un conto con l’istituto francese ci sono:

canone annuo e imposta di bollo gratuiti;

emissione di una carta MasterCard debit a canone gratuito (solo per attivazioni online);

prelievo allo sportello gratuito;

bonifici online, gratis.

Le commissioni applicate alle transazioni effettuate sono invece:

2,10 euro per singolo prelievo presso l’ATM di altre banche, con i primi 24 prelievi gratuiti;

2,50 euro per bonifico allo sportello;

prelievo all’estero, in zona Ue, costo 2,10 euro;

canone della carta di credito 40,99 euro.

Per saperne di più puoi di cliccare sul link qui sotto.

Scopri di più sul conto corrente Crédit Agricole »

6. Conti correnti online – Tinaba

E siamo alla carta conto di Tinaba, questo prodotto è una carta prepagata con IBAN che ti permette di effettuare e ricevere pagamenti e ti garantisce le principali funzionalità di un conto. Il conto a canone zero di Tinaba ti offre:

imposta di bollo gratuita;

10 euro di bonus di benvenuto;

carta prepagata a canone zero;

bonifici online gratuiti;

trasferimenti istantanei tra gli utenti Tinaba.

Per le seguenti operazioni invece pagherai una commissioni di 2 euro:

il prelievo all’estero, in zona Ue;

il prelievo presso gli ATM di altre banche (in questo caso i primi 24 sono gratuiti);

il prelievo allo sportello.

Per saperne di più, si consiglia di cliccare sul link presente qui sotto.

Scopri di più sul conto corrente Tinaba »