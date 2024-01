A gennaio 2024 scatta la fine Tutela gas per i clienti “non vulnerabili”. Tuttavia, per gli anziani over 75 e altre categorie di utenti prosegue il regime dei prezzi calmierati del metano. Ecco tutto quello che c’è da sapere su SOStariffe.it , oltre a un focus su come trovare le migliori offerte gas per passare al Mercato Libero .

A gennaio 2024 scatta la fine Tutela gas, ma gli anziani over 75 potranno continuare a beneficiare dei prezzi calmierati del metano nel caso in cui non attivino un’offerta gas nel Mercato Libero.

Prima di analizzare in dettaglio chi può rimanere nel Mercato Tutelato nonostante la fine Tutela gas, ricordiamo che il passaggio alla libera concorrenza è gratuito, non prevede l’interruzione dell’erogazione del gas e non richiede alcun intervento tecnico sul contatore di casa. Uno strumento utile per trovare le offerte gas cucite sul proprio fabbisogno domestico è il comparatore di SOStariffe.it, raggiungibile cliccando direttamente sul pulsante verde qui sotto:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

Si tratta di un tool gratuito che permette di confrontare le soluzioni per riscaldare casa proposte dai gestori energetici del Mercato Libero e individuare quella in linea con il proprio consumo annuo di metano. Questa informazione è sempre riportata in bolletta (ecco come leggere la bolletta gas), oppure può essere stimata tramite i filtri integrati nel comparatore stesso.

Cliccando sul widget qui sotto si potrà impostare i parametri necessari al comparatore per elaborare una stima del consumo annuo. In particolare, bisognerà indicare la tipologia d’uso della fornitura metano, cioè se si utilizzi il gas per riscaldare casa, l’acqua oppure anche per la cottura dei cibi.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fine Tutela gas: cosa succede per gli over 75 a Gennaio 2024

LE DOMANDE DEI CONSUMATORI LE RISPOSTE DI SOSTARIFFE.IT Cosa succede agli over 75 con la fine Tutela gas? Possono continuare a beneficiare dei prezzi calmierati del gas in quanto considerati clienti “vulnerabili” Chi altro rientra nella categoria degli utenti “vulnerabili”? le persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;

le persone in condizioni di disagio economico

quanti hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi Come è erogata la fornitura gas a questi clienti domestici da gennaio 2024? Continueranno a vedersi erogato il servizio tramite il servizio di tutela della vulnerabilità Gli over 75 possono passare al Mercato Libero? Sì, certamente. Possono attivare in qualsiasi momento un contratto di fornitura metano con un gestore del Mercato Libero.

Come accennato poco sopra, gli over 75 sono esclusi dalla fine Tutela gas in quanto considerati clienti domestici “vulnerabili”. Oltre agli anziani con un’età superiore ai 75 anni, sono classificati come utenti “vulnerabili” anche:

le persone con disabilità , ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;

, ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92; le persone che si trovano in condizioni di disagio economico (come i percettori di bonus luce e gas);

(come i percettori di bonus luce e gas); quanti hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Gli over 75 (e gli altri clienti “vulnerabili” appartenenti alle categorie elencate qui sopra) che non sceglieranno un fornitore nel Mercato Libero a gennaio 2024 resteranno automaticamente in Maggior Tutela, beneficiando così dei prezzi calmierati stabiliti da ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

In particolare, come spiega la stessa ARERA sul suo sito, da gennaio 2024 il proprio gestore gas continuerà ad erogare la fornitura con il servizio di tutela della vulnerabilità, “alle condizioni economiche previste per il servizio di tutela gas definite dall’Autorità e con le condizioni contrattuali dell’offerta PLACET di gas naturale“.

Coloro che ritengano di rientrare in una delle categorie sopra elencate ma non sono ancora stati identificati come clienti “vulnerabili” possono richiedere al proprio o altro venditore di essere serviti nel Servizio di tutela della Vulnerabilità compilando il modulo autocertificazione vulnerabilità, disponibile sul sito internet di ARERA.

Fine Tutela gas: come passare al Mercato Libero a Gennaio 2024

In ogni caso, anche i clienti domestici “vulnerabili” possono in qualsiasi momento decidere di dire “addio” al Mercato Tutelato e, di conseguenza, scegliere di attivare un contratto gas nel Mercato Libero.

Il passaggio al Mercato Libero può essere effettuato online, in pochi, semplici click. Dopo aver confrontato le tariffe gas sul comparatore di SOStariffe.it e aver individuato quella più in linea con i propri stili di consumo, basta raggiungere il sito del fornitore scelto e avviare la procedura di attivazione del nuovo contratto. In questa fase, bisogna ricordarsi di avere a portata di mano i seguenti documenti:

i dati dell’intestatario della fornitura (il nome, il cognome e il codice fiscale);

della fornitura (il nome, il cognome e il codice fiscale); i dati della fornitura (per il gas serve il codice PDR, che è facilmente reperibile in una bolletta recente);

(per il gas serve il codice PDR, che è facilmente reperibile in una bolletta recente); i recapiti (telefonici o mail);

il codice IBAN del proprio conto corrente per chi scelga la domiciliazione bancaria.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 730,29 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 906,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 788,71 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

« notizia precedente Il conto deposito delle Poste conviene davvero? Le novità di Dicembre 2023 notizia successiva »