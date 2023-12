Tra le offerte per la connessione Internet casa c'è oggi una nuova opzione da considerare: Super Fibra di WINDTRE è in offerta, per un periodo di tempo limitato, con un costo ridotto a 24,99 euro al mese. In più, i clienti che attivano l'abbonamento per la rete fissa possono accedere anche a una tariffa mobile con Giga illimitati a 7,99 euro al mese. Ecco i dettagli completi in merito alla nuova promozione lanciata da WINDTRE.