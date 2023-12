Buoni fruttiferi postali serie Q-P , una buona notizia per i risparmiatori: dopo la sentenza della Corte di Cassazione , avranno diritto a ricevere i pagamenti degli interessi previsti per l’intera durata dei buoni, compresi gli ultimi dieci anni. Per scoprire che cosa cambia per i Buoni fruttiferi postali serie Q-P, c’è SOStariffe.it , che aiuta a trovare le offerte più redditizie di dicembre 2023 per un investimento sicuro, come i conti deposito .

Buoni fruttiferi postali serie Q-P: si chiude finalmente un contenzioso durato a lungo. A scrivere la parola fine sulla battaglia legale sono stati i giudici della Corte Suprema, i quali hanno stabilito che i risparmiatori hanno diritto a un rimborso di questi Buoni postali in base alle condizioni contrattuali fissate per la serie Q/P, nonostante i documenti originali non riportassero i tassi di interesse per gli ultimi dieci anni. Questa sentenza della Cassazione ha obbligato l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) a cambiare la sua posizione.

Prima di conoscere quali siano le conseguenze per i risparmiatori dopo questo pronunciamento degli “ermellini”, con il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it, è possibile individuare le offerte più remunerative di dicembre 2023 per investire i propri risparmi in modo sicuro e con un rendimento garantito nel tempo. Per una panoramica delle soluzioni più fruttuose, premi sul bottone verde qui sotto. Attualmente, è possibile ottenere un rendimento superiore al 5% puntando sui migliori conti deposito.

SCOPRI I MIGLIORI CONTI DEPOSITO »

Buoni fruttiferi postali: cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione

Equità e trasparenza nella gestione dei prodotti di risparmio postale in Italia, oltre che il riconoscimento di un proprio diritto sul rimborso dei Buoni postali secondo le condizioni fissate nella serie Q-P e, quindi, superando l’ostacolo di una discrepanza tra i documenti. Ecco che cosa rappresenta per i risparmiatori l’applicazione da parte dell’Arbitrato Bancario Finanziario della sentenza della Cassazione, destinata a fare giurisprudenza in termini di legittimità.

Infatti il braccio di ferro legale sui buoni fruttiferi postali aveva preso avvio dal riscontro di una serie di “pratiche ambigue” durante la loro emissione. In sostanza, il contenzioso era scoppiato perché i Buoni della serie Q erano in numerosi casi emessi usando moduli della serie P, aggiungendo un timbro che indicava i nuovi tassi di rendimento per i primi 20 anni, senza specificare gli interessi previsti per l’ultimo decennio. Adesso che l’Arbitrato Bancario Finanziario, recependo il provvedimento della Corte Suprema, ha modificato la sua posizione sui Buoni fruttiferi postali serie Q-P, il caso è chiuso.

Buoni fruttiferi postali: le proposte di Dicembre 2023

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA 1 Buono dedicato minori Rendimento del 6% annuo lordo fino alla maggiore età del minore 2 Buono ordinario Rendimento lordo annuo del 3,5% per una durata di 20 anni 3 Buono 3×4 Durata di 12 anni e offre il 3,25% di rendimento lordo annuo 4 Buono soluzione Eredità Tasso del 3,25% lordo annuo per un investimento di 4 anni 5 Buono Rinnova Tasso lordo annuo del 3,25% per 6 anni 6 Buono 4 anni Plus Investimento di 4 anni al 3% lordo annuo 7 Buono 3×2 Rendimento lordo annuo del 3% per 6 anni 8 Buono Risparmio Sostenibile Investimento di 7 anni al 2,50% con premio finale 9 Buono 4 anni risparmiosemplice Rendimento annuo standard dell’1,50% per 4 anni 10 Buono Soluzione Futuro Piano di risparmio in 180 rate mensili dai 65 agli 80 anni di età

Buoni fruttiferi postali non hanno costi di apertura, gestione e chiusura. Sono un investimento sicuro in quanto sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e sono garantiti dallo Stato, Inoltre:

i Buoni fruttiferi postali hanno una tassazione agevolata al 12,50% ;

; sono esenti da imposta di successione;

con Libretto Smart o un conto BancoPosta è possibile aprirli online, altrimenti occorre andare in un ufficio postale;

offrono la possibilità di rimborso del capitale investito entro il termine di prescrizione;

per tutti questi prodotti finanziari, l’importo minimo è di 50 euro.

Per i risparmiatori è possibile scegliere la classica forma cartacea di emissione dei buoni (Buoni cartacei), oppure la formula più moderna dei Buoni dematerializzati. Si possono acquistare negli uffici postali e, per i soli Buoni dematerializzati, è possibile aprirli anche grazie ai canali online (www.poste.it e App BancoPosta).

Buono dedicato ai minori

Il Buono dedicato ai minori concede un rendimento lordo fino al 6% annuo. Si tratta di un investimento dedicato ai minori e gli interessi maturano con loro fino alla maggiore età. È sottoscrivibile da un genitore o da un nonno.

Buono ordinario

Il Buono ordinario offre il 3,5% di rendimento lordo a fronte di un investimento di 20 anni. Vista la sua durata gli interessi sono riconosciuti dopo un anno dalla sottoscrizione e successivamente ogni bimestre e corrisposti al rimborso del Buono. È possibile rientrare in possesso della somma investita in qualsiasi momento, ma perdendo gli interessi maturati.

Buono 3×4

Il Buono 3×4 offre un rendimento sicuro nel lungo periodo. È un investimento lungo 12 anni e offre il 3,25% di rendimento lordo annuo. La liquidazione è alla scadenza. Offre una flessibilità di rimborso in qualsiasi momento e, dopo 3 anni (tasso dell’1,25% lordo), 6 anni (tasso dell’1,75% lordo) e 9 anni (tasso del 2,25% lordo), anche con il riconoscimento degli interessi maturati.

Buono soluzione Eredità

Il Buono soluzione Eredità mette a disposizione un tasso annuo lordo del 3,25% per 4 anni di investimento. È dedicato ai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste Italiane. Con rimborso prima della scadenza dei 4 anni, si ha diritto solo alla restituzione del capitale investito e non degli interessi maturati.

Buono Rinnova

È dedicato a chi rimborsi uno o più Buoni fruttiferi postali scaduti, purché rimborsati a partire dal 1° agosto 2023 ed entro il periodo di collocamento del Buono Rinnova. L’offerta prevede la possibilità di reinvestire i propri risparmi fino a 6 anni, con un rendimento del 3,25%. È un prodotto flessibile e rimborsabile anche dopo 3 anni (tasso dell’1,75%), entro il termine di prescrizione, con il riconoscimento degli interessi maturati nel primo triennio.

Buono 4 anni Plus

Il Buono 4 anni Plus ha una durata di 4 anni e un rendimento annuo lordo del 3%. Capitale e interessi maturati sono liquidati alla scadenza dei 4 anni. È possibile chiedere il rimborso del Buono in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione.

Buono 3×2

Il Buono 3×2 ha una durata di 6 anni e offre un tasso del 3% lordo annuo. La liquidazione degli interessi è alla scadenza. Offre la possibilità di rimborsarlo anche dopo 3 anni (tasso dell’1,25%) con il riconoscimento degli interessi maturati.

Buono Risparmio Sostenibile

Il Buono Risparmio Sostenibile ha una durata di 7 anni con rendimento annuo del 2,50%, con liquidazione degli interessi alla scadenza. Inoltre offre anche la possibilità alla scadenza di conseguire un eventuale premio legato all’andamento, se positivo, dell’indice STOXX Europe 600 ESG-X.

Buono 4 anni risparmiosemplice

Il Buono 4 anni risparmiosemplice è attivabile solo con il Piano di Risparmio risparmiosemplice. Prevede:

durata di 4 anni ;

; tasso annuo lordo standard alla scadenza dell’ 1,50% ;

; liquidazione alla scadenza.

È possibile beneficiare di un rendimento premio a scadenza al raggiungimento minimo di 24 sottoscrizioni periodiche nel Piano.

Buono Soluzione Futuro

Il Buono Soluzione Futuro è dedicato a coloro che vogliano una rendita per il loro domani se in una fascia di età compresa tra i 40 anni e i 54 anni per multipli di 50 euro. Con questa soluzione è possibile ottenere una rendita in 180 rate mensili dai 65 e fino agli 80 anni di età.

Libretto di risparmio postale: le offerte di Dicembre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Libretto Smart canone annuo gratuito

rendimento annuo lordo dell’ 1,5%

Supersmart 360 giorni con tasso del 2,5%

con tasso del Supersmart Pensione 364 giorni , con tasso del 3,5%

, con tasso del promozione Supersmart Premium 540 giorni con tasso del 4% 2 Libretto ordinario canone annuo gratuito

tasso di interesse dello 0,001% 3 Libretto dedicato ai minori canone annuo gratuito

tre differenti formule in base alla fascia di età del minore: da 0 a 12 anni, da 12 a 14 anni, da 14 anni a 18 anni

I Libretti di risparmio postale sono un investimento con queste caratteristiche:

zero costi di apertura, chiusura e di gestione;

di apertura, chiusura e di gestione; garanzia dallo Stato ;

; versamenti e prelievi in tutti gli uffici postali;

in tutti gli uffici postali; con la “Carta Libretto”, o con l’App BancoPosta, si può prelevare gratis da tutti gli sportelli ATM Postamat.

Libretto Smart

L’offerta del Libretto Smart propone fino al 10 gennaio 2024 la promozione Supersmart Premium 540 giorni con la quale è possibile beneficiare di un rendimento lordo annuo del 4%. Inoltre, è possibile sottoscrivere le offerte:

Supersmart 360 giorni con un tasso del 2,5% lordo annuo;

con un tasso del lordo annuo; Supersmart Pensione 364 giorni, con un tasso del 3,5% lordo annuo.

Quest’ultima soluzione è riservata a coloro che abbiano presentato una richiesta di accredito di pensione INPS presso Poste italiane o che abbiano ricevuto almeno un accredito sul Libretto Smart.

Ricordiamo che Libretto Smart è sottoscrivibile dal sito www.poste.it, da app BancoPosta e in ufficio postale, assicurando un tasso di interesse annuo dell’1,50% e consente di prelevare contanti da tutti gli uffici postali e gli sportelli ATM del circuito Postamat.

Libretto ordinario

Il Libretto ordinario permette versamenti e prelievi in tutti gli uffici postali, anche con Carta Libretto. Consente di sottoscrivere in ufficio postale Buoni fruttiferi postali dematerializzati e di accreditare pensione INPS e INPDAP. Inoltre, c’è da osservare che il Libretto Ordinario assicura un tasso nominale annuo lordo dello 0,001%.

Libretto dedicato ai minori

Il Libretto dedicato ai minori è distinto per tre fasce d’età con tre diversi livelli di autonomia, un modo per educare i ragazzi al risparmio. Nel dettaglio:

“ Io cresco ”, dedicato ai bambini tra 0 e 12 anni permette di fare versamenti e prelievi consentiti al genitore e al tutore. I risparmi crescono tranquilli in attesa che il minore possa gestirli in modo autonomo;

”, dedicato ai bambini tra 0 e 12 anni permette di fare versamenti e prelievi consentiti al genitore e al tutore. I risparmi crescono tranquilli in attesa che il minore possa gestirli in modo autonomo; “ Io conosco ”, dedicato ai ragazzi tra 12 e 14 anni, permette di effettuare versamenti e prelievi anche al minore fino a 30 euro al giorno e 250 euro al mese. Il genitore o il tutore possono richiedere la “Carta IO”, intestata al minore;

”, dedicato ai ragazzi tra 12 e 14 anni, permette di effettuare versamenti e prelievi anche al minore fino a 30 euro al giorno e 250 euro al mese. Il genitore o il tutore possono richiedere la “Carta IO”, intestata al minore; “Io capisco”, dedicato ai ragazzi tra 14 e 18 anni, consente di eseguire versamenti e prelievi anche al minore fino a 50 euro al giorno e 500 euro al mese. Il genitore o il tutore possono richiedere la “Carta IO”, intestata al minore.

Offerte in evidenza Cherry Vincolato Tasso netto: 5.40% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Deposito X Risparmio Tasso netto: 5.50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA