Si arricchisce il catalogo di opzioni che Iliad mette a disposizione dei suoi utenti . Da questa settimana, infatti, è possibile arricchire la propria offerta con l' opzione 5 GB in USA e Canada che consente di ottenere Giga extra da utilizzare in roaming, durante un viaggio in uno di questi due Paesi. Ecco i dettagli completi in merito a questa novità.

Gli utenti che sceglieranno una delle offerte Iliad hanno ora la possibilità di arricchire la propria tariffa con un opzione in più. L’operatore, infatti, ha aggiunto la possibilità di attivare, quando necessario, un’opzione per ottenere Giga extra da utilizzare in roaming in USA e in Canada. Si tratta di un’opzione simile, sia nei costi che nei contenuti, ad altre opzioni già introdotte in passato per il roaming in UE e in Svizzera. Per accedere a tali opzioni è necessario attivare una delle offerte Iliad.

Scopri qui le offerte Iliad »

Nuove opzioni per il roaming con Iliad per USA e Canada

Da questa settimana è possibile abbinare alla propria offerta Iliad anche l’opzione 5 GB in USA e Canada. Con quest’opzione è possibile ottenere 5 GB extra da utilizzare in roaming durante i viaggi negli USA e in Canada. Il costo di quest’opzione è di 4,99 euro e i GB sono utilizzabili per un mese. L’attivazione di quest’opzione può avvenire direttamente dall’Area Personale del sito Iliad, andando in Le mie opzioni e poi premendo su Dettagli accanto alla voce 5 GB in USA e Canada e poi ancora su Conferma. Per attivare l’offerta è necessario avere credito sufficiente sulla SIM. Questa nuova opzione va ad affiancarsi alle opzioni già presenti:

5GB extra in UE al costo di 3,99 euro

al costo di 5GB in Svizzera al costo di 4,99 euro

Le offerte per passare a Iliad di dicembre 2023

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Giga 100 minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G 7,99 €/mese Flash 180 minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G e 5G 9,99 €/mese Dati 300 minuti e SMS a consumo

300 GB in 4G 13,99 €/mese

Tra le offerte Iliad disponibili in questo momento c’è Flash 180. L’offerta in questione è attivabile fino al prossimo 28 di dicembre e include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

180 GB in 4G e 5G

in roaming in UE: minuti e SMS illimitati oltre a 11 GB al mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori sono inclusi nel prezzo

Il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese oltre a un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile con o senza portabilità del numero, tramite il link qui di sotto.

Attiva Flash 180 di Iliad »

Con quest’offerta (o con qualsiasi altra promozione da almeno 9,99 euro al mese) è possibile ottenere lo sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica Iliad che sarà, quindi, attivabile al costo di 19,99 euro al mese, invece di 24,99 euro al mese, con un contributo iniziale di 39,99 euro. Quest’offerta include:

linea telefonica con chiamate illimitate

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 5 Gigabit in download

modem Wi-Fi Iliadbox

Per verificare la copertura e attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Tra le offerte mobile di Iliad troviamo anche Giga 100:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G

Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 100 di Iliad »

C’è poi Dati 300, tariffa solo dati che include un bundle di ben 300 GB in 4G a fronte di un costo di 13,99 euro al mese, con un contributo iniziale di 9,99 euro. Chiamate e SMS prevedono una tariffazione a consumo con addebito sul credito residuo. L’offerta è attivabile di seguito.

Attiva Dati 300 di Iliad »

Con tutte le offerte Iliad è possibile anche acquistare uno smartphone a rate. L’operatore propone solo iPhone da comprare a rate e consente due modalità di acquisto:

finanziamento con Younited e possibilità di scelta tra 10 e 20 rate; è possibile ottenere uno sconto sulla rata con il trade in di un dispositivo usato Apple e/o impegnandosi a restituire il dispositivo acquistato a fine finanziamento

e possibilità di scelta tra 10 e 20 rate; è possibile ottenere uno sconto sulla rata con il trade in di un dispositivo usato Apple e/o impegnandosi a restituire il dispositivo acquistato a fine finanziamento finanziamento con Findomestic e possibilità di scelta tra 12 e 24 rate

Ecco i costi degli iPhone a rate con Iliad:

SMARTPHONE A RATE CON ILIAD COSTI E MODALITA’ iPhone 15 a partire da 40,84 €/mese per 20 rate senza interessi con Younited

per 20 rate senza interessi con Younited a partire da 40,79 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic iPhone 15 Plus a partire da 47,10 €/mese per 20 rate senza interessi con Younited

per 20 rate senza interessi con Younited a partire da 47,04 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic iPhone 15 Pro a partire da 51,69 €/mese per 20 rate senza interessi con Younited

per 20 rate senza interessi con Younited a partire da 51,62 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic iPhone 15 Pro Max a partire da 62,12 €/mese per 20 rate senza interessi con Younited

per 20 rate senza interessi con Younited a partire da 62,04 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA