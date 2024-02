La nuova promo Vodafone di San Valentino è l'occasione giusta per attivare un nuovo abbonamento per la connessione Internet casa: per i nuovi clienti è possibile sfruttare uno sconto sul canone, l'attivazione gratuita oltre a un Buono Amazon da 100 euro in regalo . Si tratta di una promo flash: le condizioni descritte valgono fino al 15 febbraio. Vediamo i dettagli completi.

Internet Unlimited di Vodafone è una delle promozioni più interessanti per la connessione Internet casa: in occasione di San Valentino e fino al prossimo 15 di febbraio, per chi sceglie l’offerta dell’operatore, ci sono condizioni agevolate. Per tutti i nuovi clienti, infatti, è possibile ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo, beneficiando, inoltre, dell’attivazione gratuita e di un canone scontato a 24,90 euro al mese.

La promozione, con le condizioni descritte, è attivabile esclusivamente online, previa verifica della copertura. L’offerta di Vodafone è accessibile sia tramite fibra ottica FTTH che per chi è raggiunto solo dalla fibra mista FTTC oppure dalla rete ADSL. Le condizioni della promozione non cambiano.

Internet Unlimited di Vodafone: 100€ di Buono Amazon per San Valentino

Scegliendo Internet Unlimited di Vodafone è possibile accedere a un’offerta completa e ricca di vantaggi, ideale per poter sfruttare una connessione Internet casa ad alta velocità e con condizioni economiche al top del mercato. Le caratteristiche della promozione sono riepilogate nella tabella qui di seguito.

INTERNET UNLIMITED DI VODAFONE LE CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Linea telefonica Disponibile e con chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali Connessione Illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit o ADSL fino a 20 Megabit Canone 24,90 euro al mese Attivazione Attivazione iniziale gratuita; c’è un contributo incluso nel canone di 5 euro al mese per 24 mesi Bonus per nuovi clienti Buono Amazon da 100 euro per attivazioni entro il 15/2

La nuova promozione di Vodafone è, quindi, l’occasione giusta per attivare una connessione Internet casa, sfruttando la fibra ottica FTTH (se disponibile al proprio indirizzo di casa), con condizioni particolarmente convenienti e senza costi iniziali. Il Buono Amazon da 100 euro, disponibile fino al 15 febbraio, rappresenta un plus di grande rilievo che può fare la differenza nella scelta della tariffa.

Da notare, inoltre, che scegliendo Internet Unlimited per la connessione di casa è possibile, dopo l’attivazione, passare a Vodafone con il proprio numero di cellulare è attivare l’offerta Family+. Questa tariffa mette a disposizione minuti, SMS e Giga in 4G e 5G senza limiti a fronte di un costo pari a 9,99 euro al mese (con addebito nel conto dell’abbonamento di rete fissa).

Per attivare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto, in modo da raggiungere il sito di Vodafone, e poi scegliere l’opzione Verifica la copertura. La procedura di verifica della copertura è guidata e permette di verificare, prima dell’attivazione, la tecnologia con cui verrà effettuata l’attivazione.

Per confrontare le caratteristiche della promozione Vodafone con tutte le altre offerte disponibili in questo momento sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa.

