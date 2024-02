TIM quest’anno per la festa degli innamorati ha preparato una serie di offerte imperdibili. Grazie alle offerte TIM San Valentino potete infatti scegliere tra smartphone, smartwatch, cuffie in ear, PlayStation 5, Smart TV da acquistare a rate senza anticipo né interessi e con consegna gratuita.

TIM San Valentino: le promozioni di febbraio 2024

Offerte TIM per San Valentino Prezzo a rate Motorola razr 40 5G + Motorola moto e13 (promo 2×1) 25 €/mese per 30 rate Honor Magic6 Lite 5G + Honor 90 Lite 5G (promo 2×1) 13 €/mese per 30 rate Samsung Galaxy S24 + Galaxy Watch6 40mm (promo 2×1) a partire da 30 €/mese per 30 rate Samsung Galaxy S24 + Galaxy Watch6 47mm (promo 2×1) a partire da 33 €/mese per 30 rate Samsung Galaxy Watch6 + Galaxy Buds FE (promo 2×1) a partire da 8 €/mese per 30 rate Xiaomi Redmi Note 13 5G 6 €/mese per 30 rate con TIM Young Smart TV Samsung Crystal Ultra HD 4K 55″ e 65″ 17 €/mese per 30 rate PlayStation 5 a partire da 16 €/mese per 30 rate

Le offerte TIM San Valentino sono disponibili fino al 3/3/24 per tutti i clienti che mantengono attiva un’offerta di telefonia mobile per almeno 24 mesi o hanno la rete fissa con l’operatore. Il pagamento è previsto un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con rateizzazione in 30 mesi e addebito su carta di credito o debito. TIM non accetta invece carte prepagate o emesse all’estero. I clienti per la rete fissa possono scegliere di addebitare le rate in bolletta. La spedizione è gratuita e per tutti i dispositivi è prevista la garanzia per due anni.

Grazie al servizio TIM Rivaluta Smartphone potete poi dare in permuta un vecchio dispositivo per ottenere una rateizzazione ancora più conveniente per le offerte TIM San Valentino.

Con la Promo 2X1 potete avere due dispositivi al prezzo di uno:

Motorola razr 40 5G e Motorola moto e13 a 25 euro al mese per 30 rate

a Honor Magic6 Lite 5G e Honor 90 Lite 5G a 13 euro al mese per 30 rate

a Samsung Galaxy S24 e Galaxy Watch6 40mm a 30 euro al mese per 30 rate

a Samsung Galaxy Watch6 40mm + Galaxy Buds FE a 8 euro al mese per 30 rate

a Samsung Galaxy S24+ e Galaxy Watch6 40mm a 38 euro al mese per 30 rate

a Samsung Galaxy Watch6 44mm + Galaxy Buds FE a 9 euro al mese per 30 rate

a Samsung Galaxy S24 e Galaxy Watch6 47mm a 33 euro al mese per 30 rate

a Samsung Galaxy S24 Ultra e Galaxy Watch6 40mm a 48 euro al mese per 30 rate

a Samsung Galaxy Watch6 47mm + Galaxy Buds FE a 11 euro al mese per 30 rate

a Samsung Galaxy S24+ e Galaxy Watch6 47mm a 41 euro al mese per 30 rate

a Samsung Galaxy S24 Ultra e Galaxy Watch6 47mm a 51 euro al mese per 30 rate

Chi ha attiva TIM Young può abbinare alla sua offerta mobile:

Samsung Galaxy S23 FE a 15 euro al mese per 30 rate

a Xiaomi Redmi Note 13 5G a 6 euro al mese per 30 rate

Con le offerte TIM San Valentino potete avere anche una console o una TV di ultima generazione:

Smart TV Samsung Crystal Ultra HD 4K 55″ e 65″ a 17 euro al mese per 30 rate

a PlayStation 5 (model group – slim) a 16 euro al mese per 30 rate

a PlayStation 5 (model group – slim) GT7 Pack a 22 euro al mese per 30 rate

Le migliori offerte di TIM per il mobile a febbraio 2024

Le offerte mobile di TIM Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Iron minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G primo mese gratis, poi 6,99 €/mese TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM Wonder minuti illimitati e 200 SMS + 50 GB in 4G primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Se ancora non siete clienti di TIM per la telefonia mobile avete a disposizione una vasta e ricca scelta di tariffe tra cui scegliere. L’operatore permette poi di acquistare un’eSIM in negozio al costo di 10 euro e di attivare poi la promozione effettuando con maggiore rapidità la verifica dell’identità tramite SPID. La portabilità del numero se arrivate da un altro gestore è sempre gratuita e verrà eseguita entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Per i clienti di Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operatore) come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri che richiedono la portabilità a TIM sono disponibili:

TIM Power Iron

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G

8 GB per il roaming nei Paesi Ue

L’offerta ha un prezzo di 6,99 euro al mese ma se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Attiva qui TIM Power Iron »

TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

L’offerta ha un prezzo di 7,99 euro al mese ma se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

TIM Wonder

minuti illimitati e 200 SMS

50 GB in 4G

11 GB per il roaming nei Paesi Ue

L’offerta ha un prezzo di 9,99 euro al mese ma se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Questa tariffa è riservata a chi richiede la portabilità da ho. Mobile.

Attiva TIM Wonder »

Se state cercando un’offerta 5G conveniente, invece, con TIM potete navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in tutte le grandi città italiane e le principali località turistiche grazie al Vero 5G:

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

L’offerta ha un prezzo di 9,99 euro al mese ma se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Questa tariffa è riservata a chi è già cliente di TIM per la rete fissa.

Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e 6 GB da utilizzare la navigazione in roaming in Ue ogni mese si deve attivare TIM Unica Power al prezzo di 1,90 euro al mese. Se però abbinate alla promozione almeno 3 SIM entro il 24/2/24 il prezzo è azzerato.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo) 11 GB per il roaming nei Paesi Ue

L’offerta ha un prezzo di 9,99 euro al mese ma se l’acquistate online il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Questa tariffa è riservata a chi ha meno di 25 anni e si può personalizzare con le seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo) 16 GB per il roaming nei Paesi Ue (18 GB con credito residuo)

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta ha un prezzo di 14,99 euro al mese ma se l’acquistate online il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Scegliendo l’addebito su credito residuo il canone mensile è di 16,99 euro.

Attiva TIM 5G Power Smart

Per confrontare le offerte di TIM con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per avere la certezza di scegliere la proposta più conveniente in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le migliori offerte TIM per la rete fissa di febbraio 2024

TIM WiFi Power Smart Dettagli Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 30,90 €/mese

24,90 €/mese per i clienti con attiva una SIM mobile con offerta dati a partire da 9,99 €/mese Attivazione Gratis fino al 24/2/24, invece di 39,90

TIM invece se state cercando un’offerta Internet Casa potete attivare una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni in tutta Italia e con una latenza inferiore ai 6 millisecondi. Con queste caratteristiche potete giocare online, lavorare da remoto o guardare film e serie TV in streaming anche in 4K senza difficoltà. Per sapere siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Se siete già clienti di TIM per il mobile con un’offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese potete avere la fibra con uno sconto di 6 euro al mese:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,90 euro al mese per i già clienti mobile. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 24/2/24, invece di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

Alla fibra potete aggiungere anche l’offerta TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (visione in HD a 1080p su due dispositivi in contemporanea e qualità audio fino a 5.1). I primi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 6,99 euro al mese.

