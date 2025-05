Ancora per qualche giorno l'offerta per la fibra TIM include un bonus di 100 euro per attivare una connessione fino a 2,5 Gbps in FTTH con chiamate illimitate a prezzo scontato per 20 mesi e attivazione gratis

TIM nel mese di aprile ha lanciato la sua Promo Primavera che prevedeva un bonus di 100 euro per acquistare la fibra ottica a prezzo scontato. La promozione poi tornata nei giorni scorsi, anche se con un nome differente. Ora si chiama più semplicemente Bonus 100€ ma la sostanza comunque non cambia.

Collegandovi sul sito dell’operatore potete infatti attivare la fibra TIM a prezzo scontato per quasi 2 anni e attivazione gratis. Attenzione però, la scadenza è vicina e quindi, salvo eventuali proroghe, avete ancora poco tempo per accedere alla promozione.

Per confrontare le migliori offerte fibra vi basta cliccare sul tasto di seguito per farlo gratuitamente con il comparatore di SOStariffe.it. Trovata la soluzione più conveniente per le vostre esigenze di connettività potrete poi attivarla comodamente online.

Confronta le offerte fisso »

Fibra TIM con incluso buono da 100 euro e attivazione gratis a maggio 2025

TIM Wi-Fi Casa Dettagli Costi 24,90 € /mese per 20 mesi , poi 29,90 €/mese, acquistandola online entro il 3/6/25

, poi 29,90 €/mese, acquistandola online entro il 3/6/25 24,90 € /mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile a partire da 29,90 € /mese con offerta TV

con offerta TV Attivazione gratis solo online o 39,90 € con offerta TV Servizi inclusi connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

bonus di 100 euro entro il 3/6/25

L’offerta per la fibra TIM oggi quindi include un bonus di 100 euro, suddiviso in 5 euro al mese per 20 mesi, che vi verrà accreditato direttamente in fattura se attivare online la rete fissa dell’operatore. Con TIM potete navigare senza limiti sulla sua rete in fibra FTTH (Fiber to the Home) che raggiunge oltre 1.500 Comuni in tutta Italia.

TIM Wi-Fi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (5 euro al mese per 48 rate già inclusi nel canone mensile)

bonus di 100 euro entro il 3/6/25 (5 euro al mese per 20 mesi)

La fibra TIM grazie al bonus 100 euro costa 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, acquistandola online entro il 3/6/25. Il contributo per l’attivazione è gratis.

La fibra TIM costa invece 24,90 euro al mese ma senza limiti di tempo per chi è già clienti dell’operatore per la telefonia mobile con offerta dati attiva.

In questo caso è possibile attivare la promozione TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le principali città e località turistiche. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone (mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi) o 3 mesi gratis di TIMVISION e Disney+ Standard con pubblicità (poi 6,99 euro al mese). Con TIM Voce WiFi potrete poi chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 28/6/35.

A partire da 29,90 euro al mese potete aggiungere alla fibra ottica TIM anche un abbonamento a TIMVISION a 84 euro invece di 215,88 euro, suddivisi in 12 mensilità a 7 euro anziché 17,99 euro. Il prezzo per l’offerta fibra più TV è invece di 27,90 euro al mese per i già clienti mobile.

Con TIMVISION Family M avete inclusi film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana, lo sport di Eurosport, Discovery+ oltre ai contenuti di app di streaming come Netflix, Disney+, Infinity+ e DAZN Goal Pass per vedere 3 partite di Serie A per giornata (le stesse trasmesse da Sky) e tutta la Serie BTK. Avete poi incluso TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Il contributo per l’attivazione per la fibra in questo caso è di 39,90 euro.

Scopri le offerte TIM fibra »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Altre offerte fibra a basso prezzo di maggio 2025

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Super Fibra di WindTre 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile Attivazione gratis solo online navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi incluso

Giga illimitati fino a 6 SIM

12 mesi di Amazon Prime Sky WiFi 25,90 €/mese per 12 mesi solo online

solo online 20,90 €/mese per 18 mesi con offerta TV

con offerta TV 23,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Attivazione a 29 € navigazione fino a 1 Gbps in FTTH

chiamate illimitate (solo online)

modem Wi-Fi incluso

Sky TV + Sky Sport a partire da 9 €/mese per 18 mesi Internet Unlimited Smart di Vodafone 27,95 €/mese

23,95 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile Attivazione gratis solo online navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi incluso

SIM dati con 50 GB

Buono Amazon da 50 € Fastweb Casa Light 27,95 €/mese

23,95 €/mese con offerta mobile attiva

con offerta mobile attiva Attivazione gratis navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate a consumo

modem Wi-Fi 6 incluso

Altri operatori permettono di attivare una connessione in fibra FTTH a un prezzo conveniente. Tra le migliori disponibili alla fine di maggio potete scegliere tra le seguenti:

Internet Unlimited Smart di Vodafone

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi ottimizzato e tecnologia “Sempre connessi”

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

SIM dati con 50 GB al mese

buono Amazon da 50 euro utilizzando il codice BUONO50 entro l’11/6/25

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese in esclusiva online. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Attivando l’offerta di Vodafone con Telepass avrete 2 mensilità a canone zero di rete fissa più 6 mesi di abbonamento a Telepass Sempre a zero euro, poi 3,90 euro al mese, e 6 mesi di Assistenza Stradale Europa, poi 2,80 euro al mese. Avrete incluso anche il 50% di Cashback sui pedaggi effettuati con Telepass in Italia fino a un massimo di 25 euro per 3 mesi (con un limite di 10 euro al mese).

Attiva Internet Unlimited Smart »

Il prezzo della fibra per chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile è di 23,95 euro al mese ma senza la SIM dati inclusa. I clienti convergenti (fisso più mobile) possono poi attivare l’opzione Infinito Insieme per avere senza costi aggiuntivi Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM per tutta la famiglia.

Attiva l’offerta per clienti mobile »

Sky Wi-Fi

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate (solo online)

modem Sky WiFi Hub incluso

L’offerta di Sky Wi-Fi costa 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 34,90 euro al mese, in esclusiva online. Il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro, invece di 49 euro.

L’operatore vi permette di abbinare alla rete fissa anche il pacchetto Sky TV + Sky Sport + Sky Ultra HD a partire da 9 euro al mese per 18 mesi. In questo caso il prezzo per la fibra diventa di 20,90 euro al mese per 18 mesi. Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Stream è di 19 euro, invece di 99 euro.

Al prezzo di 5 euro al mese potete invece aggiungere il servizio Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky Wifi Spot per ampliare la portata del segnale e raggiungere ogni angolo della casa. Il contributo per l’attivazione è incluso, invece di 50 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete invece acquistare online l’offerta di WindTre al costo di 24,99 euro al mese, invece di 27,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Il prezzo per la fibra è invece di 22,99 euro al mese per i già clienti di WindTre per la telefonia mobile.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Fastweb Casa Light

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a consumo (15 cent al minuto)

modem Internet Box NeXXt One con Wi‑Fi 6

attivazione inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese senza vincoli. Potete provarla per 30 giorni e scegliere poi se continuare con l’operatore oppure richiedere direttamente online il recesso senza penali o costi aggiuntivi per la disattivazione della linea, ottenendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Dopo l’attivazione della fibra potete aggiungere anche un’offerta di Fastweb Mobile per avere la rete fissa al prezzo scontato di 23,95 euro al mese. Potete scegliere tra una serie di promozioni con inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G sulla rete di Vodafone a partire da 8,95 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potrete poi chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. L’offerta convergente (fisso più mobile) costerà quindi 32,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM o eSIM, che è possibile richiedere anche online.

Attiva Fastweb Casa Light »

All’offerta fisso potete poi aggiungere anche:

Fastweb Booster : ripetitore Wi-Fi con Alexa integrata al costo di 2 euro al mese

: ripetitore Wi-Fi con Alexa integrata al costo di Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia al costo di 3 euro al mese ma con i primi 3 mesi gratis

per la sicurezza online di tutta la famiglia al costo di ma con i opzione Plus con inclusi Assistenza Plus e tutti i vantaggi di FastwebUP al costo di 2 euro al mese ma con i primi 2 mesi gratis

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?

« notizia precedente Come funziona il filtro contro i call center di AGCOM notizia successiva »