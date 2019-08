Fastweb, Wind e TIM: offerte internet casa di agosto 2019 a confronto

Ad agosto 2019 sono disponibili alcune offerte Internet casa davvero molto interessanti. In particolare, Fastweb, Wind e TIM sono tra gli operatori principali che presentano tariffe davvero molto vantaggiose per chi vuole attivare un nuovo abbonamento per la linea fissa di casa.

Di seguito, troverete un dettagliato confronto tra le offerte Fastweb, Wind e TIM di agosto 2019. Prima di entrare nei dettagli delle varie offerte, riassumiamo brevemente quali sono le tariffe proposte questo mese dai tre operatori:

Fastweb propone una sola tariffa Fastweb Casa che include connessione ad Internet (FTTH, FTTC o ADSL) e chiamate illimitate;

Ricordiamo, in ogni caso, che è possibile individuare l’offerta più adatta alle proprie esigenze consultando il comparatore di SosTariffe.it per offerte ADSL e fibra ottica da cui si potrà anche procedere con la verifica della copertura ed, eventualmente, l’attivazione online senza costi aggiuntivi della tariffa scelta.

Vediamo, quindi, nel dettaglio quali sono le tariffe Internet casa di agosto 2019 attualmente attivabili da chi vuole passare a Fastweb, Wind oppure a TIM.

Offerte Internet casa Fastweb di agosto 2019

Iniziamo il nostro confronto con l’analisi delle offerte Internet casa di agosto 2019 di Fastweb. L’operatore, che da tempo rappresenta uno dei principali protagonisti del mercato di telefonia italiano, propone ai nuovi clienti la tariffa Fastweb Casa, unica offerta attualmente disponibile in listino per chi è interessato a passare a Fastweb.

Con Fastweb Casa si avrà a disposizione un piano tariffario che comprende le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; inclusi nel canone ci sono anche i servizi Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate; con un costo di 5 Euro in più al mese è, inoltre, possibile ottenere un bonus di 1000 minuti di chiamate gratis da rete fissa verso oltre 60 destinazioni internazionali;

connessione illimitata; a seconda della copertura disponibile presso l’indirizzo di attivazione dell’offerta, la connessione avverrà tramite rete FTTH (Fiber to the home) con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, fibra mista FTTC (Fiber to the cabinet) con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

accesso illimitato alla rete WOW FI di Fastweb per navigare senza limiti anche fuori casa;

modem FASTGate incluso nel prezzo;

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese a tempo indeterminato e senza alcun contributo di attivazione. L’offerta è disponibile senza alcun vincolo e senza alcun costo nascosto. Nel caso in cui il cliente volesse effettuare il recesso e passare ad altro operatore (oppure disattivare la linea fissa) è previsto un importo da pagare relativo al ristoro dei costi sostenuti e pari a 29,95 Euro (come prescritto dalla recente normativa dell’AGCOM).

Per verificare la copertura e procedere con l’attivazione dell’offerta Fastweb Casa è possibile cliccare sul box qui di sotto:Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Offerte Internet casa Wind di agosto 2019

Anche Wind presenta una delle migliori offerte Internet casa del mese di agosto 2019, soprattutto per via del prezzo contenuto (si parte da 26,98 Euro al mese) e dei vari bonus aggiuntivi per quanto riguarda l’utilizzo in mobilità del proprio smartphone. Andiamo con ordine e vediamo quali sono le caratteristiche dell’offerta Internet casa di Wind denominata Fibra 1000.

Questa tariffa include i seguenti bonus:

linea telefonica con chiamate a consumo (0 cent/min e scatto alla risposta di 23 centesimi per ogni chiamata effettuata); al costo di 5 Euro in più al mese è possibile aggiungere le chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali in Europa, USA e Canada;

connessione illimitata ad Internet tramite fibra FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avviene tramite fibra FTTC (velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) oppure tramite rete ADSL (velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload);

100 GB di traffico dati in 4G ogni mese da condividere tra le proprie SIM Wind di famiglia che presentino un’offerta All Inclusive, Wind Smart o Call Your Country con minuti inclusi già attivata;

da condividere tra le proprie SIM Wind di famiglia che presentino un’offerta All Inclusive, Wind Smart o Call Your Country con minuti inclusi già attivata; per chi attiva Fibra 1000 di Wind c’è la possibilità di passare a Wind con la propria SIM per smartphone per attivare un’offerta con minuti illimitati e 150 GB di traffico dati in 4G al costo di 7,99 Euro al mese;

Fibra 1000 di Wind, a prescindere dalla tecnologia con cui avviene la connessione presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione.

E’ possibile verificare la copertura ed attivare l’offerta Internet casa di Wind direttamente online, cliccando sul box qui di sotto:Verifica la copertura ed attiva Fibra 1000 di Wind

Offerte Internet casa TIM di agosto 2019

A differenza di quanto visto con Fastweb e Wind, per agosto 2019 TIM propone delle tariffe specifiche a seconda della tipologia di connessione disponibile presso l’indirizzo dell’utente. Le differenze tra le varie offerte sono comunque minime va vanno sottolineate per un dettagliato confronto tra le varie opzioni.

Per chi è raggiunto dalla fibra FTTH, ad esempio, c’è la possibilità di attivare TIM Super Fibra. La tariffa include i seguenti bonus:

linea telefonica con chiamate a consumo verso tutti;

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload;

accesso illimitato alla piattaforma di streaming on demand TIM Vision;

modem Wi-Fi TIM incluso nel prezzo; in alternativa è possibile richiedere il FRITZ!Box 7590 al costo di 29 Euro;

possibilità di attivare una tariffa per smartphone con minuti illimitati e 20 GB a 10 Euro al mese (per ogni linea fissa è possibile attivare due SIM);

Incluso nel prezzo di sottoscrizione di TIM Super Fibra, inoltre, troviamo un’opzione a scelta tra le seguenti:

Smart Home: arricchisce l’abbonamento con due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione per smartphone l’App IoTIM e la connessione ad Internet;

arricchisce l’abbonamento con due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione per smartphone l’App IoTIM e la connessione ad Internet; TIM Vision Plus: permette di accedere alla versione arricchita di TIM Vision che offre l’accesso con più dispositivi in contemporanea e la possibilità di guardare contenuti in HD e programmi in esclusiva;

permette di accedere alla versione arricchita di TIM Vision che offre l’accesso con più dispositivi in contemporanea e la possibilità di guardare contenuti in HD e programmi in esclusiva; Safe Web Plus: servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web;

servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web; Assistenza: con quest’opzione si potrà sfruttare l’assistenza di un consulente qualificato che risolverà le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart;

con quest’opzione si potrà sfruttare l’assistenza di un consulente qualificato che risolverà le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart; Voce: arricchisce l’abbonamento con le chiamate gratis (0 cent/min) e senza scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa;

Le altre quattro opzioni restano attivabili, anche in fase di sottoscrizione dell’offerta, ma presentano un costo di 5 Euro in più al mese.

TIM Super Fibra costa 35 Euro al mese a tempo indeterminato e con attivazione inclusa. L’offerta è attivabile, previa verifica della copertura e disponibilità della fibra FTTH, dal link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH ha la possibilità di attivare TIM Super Mega con accesso ad Internet tramite rete FTTC e velocità massima della connessione pari a 200 Mega in download e 20 Mega in upload. L’offerta presenta le stesse caratteristiche di TIM Super Fibra anche se cambia il costo periodico.

Chi sceglie TIM Super Mega, infatti, pagherà 30 Euro al mese per il primo anno e successivamente 35 Euro al mese. L’attivazione ed il modem Wi-Fi sono inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Anche in questo caso è possibile abbinare una SIM per lo smartphone con minuti illimitati e 20 GB di traffico dati a 10 Euro al mese.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Mega

Se non sono disponibili la fibra FTTH e la fibra mista FTTC, sarà possibile attivare TIM Super ADSL con connessione ad Internet sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload. L’offerta, anche in questo caso, presenta le stesse caratteristiche delle tariffe viste in precedenza ed ha un costo di 35 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super ADSL