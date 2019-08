Il mese di agosto 2019 è il momento giusto per attivare una nuova offerta Internet casa senza telefono, ovvero un abbonamento che permetta di navigare da casa alla massima velocità disponibilità senza includere la linea telefonica oppure senza includere un’opzione per le chiamate illimitate. Ecco tutte le migliori offerte Internet casa senza telefono di agosto 2019.

Attivare una nuova offerta Internet casa senza telefono ad agosto 2019 è sicuramente molto conveniente. Le tariffe vantaggiose da attivare sono diverse e sarà possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento che garantisca la possibilità di navigare alla massima velocità da casa ad un costo tutto sommato contenuto.

Da notare che, attualmente, sul mercato la maggior parte delle tariffe prevede la presenza della linea telefonica ma con le chiamate tariffate a consumo (in alcuni casi è possibile aggiungere un’opzione per le chiamate illimitate). Oramai, in ogni caso, la maggior parte delle chiamate avvengono tramite smartphone grazie anche alle numerose offerte di telefonia mobile che includono tanti minuti al mese per chiamare.

Per quanto riguarda la connessione ad Internet, invece, le offerte Internet senza telefono di agosto 2019 prevedono quattro differenti opzioni per la connessione:

Fibra FTTH (Fiber to the home): la rete in fibra ottica arriva sino all’abitazione dell’utente che attiva l’abbonamento e la velocità massima della connessione raggiunge un valore di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; si tratta della tecnologia in grado di garantire la migliore connessione possibile sia in termini di velocità che di tempi di latenza ridotti;

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Internet casa senza telefono di agosto 2019.

Fibra 1000 di Wind

Tra le migliori offerte Internet casa che non prevedono la possibilità di utilizzare il telefono fisso per effettuare chiamate senza limiti, una delle soluzioni più convenienti in assoluto arriva da Wind con la sua Fibra 1000, una tariffa molto interessante che viene proposta con un prezzo fisso che include una lunga serie di bonus aggiuntivi che permettono di sfruttare anche la rete mobile dell’operatore con un bundle per navigare in mobilità.

Andiamo con ordine. Fibra 1000 di Wind presenta un costo di 26,98 Euro al mese a tempo indeterminato. Nel canone mensile sono inclusi sia il contributo di attivazione che il modem Wi-Fi necessario per poter sfruttare la connessione ad Internet ad alta velocità che viene offerta dall’operatore sulla base della tecnologia disponibile all’indirizzo di attivazione.

Fibra 1000 di Wind, infatti, include una connessione illimitata che, se presente la copertura, permette di sfruttare la rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) che garantisce la possibilità di navigare sino ad un massimo di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, senza limiti di alcun tipo. Se non disponibile la FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete FTTC (Fiber to the Cabinet) con la possibilità di navigare sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload. In caso di indisponibilità anche della rete FTTC, la connessione avverrà tramite rete ADSL 20 Mega.

A completare i bonus inclusi in Fibra 1000 di Wind troviamo una SIM Wind con 100 GB di traffico dati in 4G a disposizione del cliente ogni mese. Il bundle da 100 GB può essere condiviso tra un massimo di 4 SIM Wind per smartphone con un’offerta All Inclusive, Call Your Country con minuti inclusi o Wind Smart già attiva. La SIM con i già aggiuntivi può essere attivata in un negozio Wind, subito dopo la richiesta di attivazione di Fibra 1000 di Wind.

Da notare che, eventualmente, il cliente può arricchire l’offerta con l’aggiunta di un’opzione per le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali. Tale opzione presenta un costo aggiuntivo di 5 Euro in più al mese ed è selezionabile anche al momento della richiesta di attivazione dell’offerta.

Verifica la copertura ed attiva Fibra 1000 di Wind

Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra ottima tariffa per chi è interessato esclusivamente alla possibilità di sfruttare una connessione ad alta velocità da casa è rappresentata da Internet Unlimited di Vodafone. Questa tariffa presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese che include il contributo di attivazione ed anche l’opzione Vodafone Ready che, tra i vari vantaggi offerti al cliente, mette a disposizione anche il modem Wi-Fi Vodafone Station che garantisce la possibilità di navigare da casa senza la necessità di effettuare elaborate configurazioni con un altro dispositivo.

Internet Unlimited di Vodafone, di norma, è disponibile con una linea telefonica con chiamate a consumo. In alcuni casi, l’operatore propone anche le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali incluse nel prezzo. Solitamente, tale opzione è disponibile ad un costo aggiuntivo di 5 Euro in più al mese ed il cliente può decidere se procedere o meno con l’attivazione.

Il punto centrale di Internet Unlimited di Vodafone è rappresentato dalla connessione ad Internet senza limiti. Tale connessione può avvenire sia tramite rete in fibra FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, che tramite fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. A seconda della copertura, in automatico la connessione viene realizzata con la tecnologia migliore a disposizione.

A completare i vantaggi inclusi in Internet Unlimited di Vodafone troviamo due bonus aggiuntivi davvero molto interessanti:

SIM dati con 30 GB al mese: il cliente che attiva Internet Unlimited potrà attivare una SIM dati con 30 GB di traffico dati in 4G ogni mese per navigare in mobilità con la rete Vodafone; la SIM dati potrà essere utilizzata, ad esempio, in un tablet oppure in modem 4G; l’utilizzo di tale SIM non comporta costi aggiuntivi rispetto al canone dell’offerta:

il cliente che attiva Internet Unlimited potrà attivare una SIM dati con 30 GB di traffico dati in 4G ogni mese per navigare in mobilità con la rete Vodafone; la SIM dati potrà essere utilizzata, ad esempio, in un tablet oppure in modem 4G; l’utilizzo di tale SIM non comporta costi aggiuntivi rispetto al canone dell’offerta: 6 mesi di Netflix: attivando Internet Unlimited si riceveranno 6 mesi di abbonamento gratuito a Netflix (abbonamento “Standard” dal valore di 11,99 Euro al mese che permette la visualizzazione da due dispositivi in contemporanea); il cliente può disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento;

Dal box qui di sotto è possibile verificare la copertura dell’offerta Vodafone e procedere con l’attivazione.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

TIM Super Fibra

Sino al prossimo 8 di settembre, chi è interessato a passare a TIM può valutare l’offerta TIM Super Fibra, una tariffa riservata ai clienti raggiunti dalla fibra ottica FTTH dell’operatore che garantisce la possibilità di navigare sino ad una velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, senza limiti di alcun tipo. TIM Super Fibra include la linea telefonica ma le chiamate sono a consumo con la possibilità, eventualmente, di attivare un’opzione apposita per aggiungere le chiamate illimitate al proprio abbonamento.

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 35 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi TIM Hub nel prezzo di sottoscrizione. Sempre incluso nel prezzo troviamo anche l’accesso al servizio TIM Vision, la piattaforma di streaming on demand di TIM che offre un ricco catalogo di serie TV, film, programmi per bambini e documentari da guardare, comodamente dal divano di casa, da PC o da un dispositivo mobile, senza limiti e, soprattutto, senza costi aggiuntivi.

Nel canone mensile di TIM Super Fibra è incluso una di queste cinque opzioni:

Smart Home: aggiunge all’abbonamento due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione per smartphone l’App IoTIM;

aggiunge all’abbonamento due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione per smartphone l’App IoTIM; TIM Vision Plus: permette di accedere alla versione arricchita di TIM Vision, con più dispositivi in contemporanea e con contenuti in HD e programmi in esclusiva;

permette di accedere alla versione arricchita di TIM Vision, con più dispositivi in contemporanea e con contenuti in HD e programmi in esclusiva; Safe Web Plus: servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web;

servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web; Assistenza: offre un servizio d’assistenza con un consulente qualificato che risolverà le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart;

offre un servizio d’assistenza con un consulente qualificato che risolverà le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart; Voce: aggiunge le chiamate gratis e senza scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa; di base TIM Super Fibra include le chiamate a consumo;

Le quattro opzioni non scelte potranno essere ugualmente attivate anche se comporteranno un costo aggiuntivo di 5 Euro in più al mese rispetto al costo dell’abbonamento a TIM Super Fibra. Da segnalare che l’offerta è personalizzabile con l’aggiunta del router Wi-Fi FRITZ!Box 7590, un dispositivo che garantisce prestazioni nettamente superiori per la connessione senza fili di casa (sia in termini di copertura che di stabilità) ad un costo aggiuntivo di 29 Euro.

I clienti che scelgono un’offerta TIM Super hanno la possibilità di attivare anche una tariffa speciale per smartphone il cui canone mensile viene addebitato direttamente in bolletta. Ecco i dettagli:

minuti illimitati e 20 GB di traffico dati in 4G (6 GB in roaming in UE) al costo di 10 Euro al mese (è possibile attivare due tariffe di questo tipo per ogni linea fissa);

Per attivare TIM Super Fibra è necessario che l’utente sia raggiunto dalla rete FTTH.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Chi è raggiunto dalla rete FTTC potrà attivare, con le stesse condizioni e con gli stessi bonus aggiuntivi inclusi, TIM Super Mega che ha un costo mensile di 30 Euro per il primo anno e si rinnoverà al costo di 35 Euro successivamente. Per chi è raggiunto dalla sola rete ADSL, invece, l’offerta disponibile è TIM Super ADSL che costa 35 Euro al mese.

Fastweb Casa

Da alcune settimane, Fastweb ha scelto di unificare tutte le sue offerte in un’unica tariffa denominata Fastweb Casa. Pur includendo una linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, questa tariffa rappresenta un’ottima alternativa per chi è interessato a sfruttare una connessione illimitata da casa tramite rete FTTH, FTTC oppure, in caso di indisponibilità delle tecnologie più moderne, ADSL.

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese. Incluso nel canone mensile dell’offerta troviamo sia il contributo di attivazione che il router Wi-Fi FASTGate. La tariffa non presenta vincoli di alcun tipo ed include la possibilità di sfruttare gli hot spot della rete WOW Fi sparsi per tutto il territorio nazionale.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

EOLO

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC ed è insoddisfatto delle prestazioni della rete ADSL può valutare l’attivazione di un’offerta Internet wireless, una soluzione che permette di navigare ad alta velocità da casa sfruttando un collegamento senza fili che richiede l’installazione di un’apposita antenna.

Tra i provider di riferimento della categoria delle offerte Internet wireless c’è EOLO che propone la tariffa EOLO Easy. Questa tariffa mette a disposizione una connessione illimitata da casa con velocità massima di 30 Mega in download e con l’EOLOrouter incluso nel prezzo. Per i nuovi clienti ci sono anche due servizi digitali in regalo: Corriere della Sera Tutto+ (6 mesi) e Gazzetta Gold (6 mesi).

La tariffa ha un costo di 26,90 Euro al mese per sempre più un costo di 30 Euro una tantum per l’installazione dell’impianto necessario alla connessione. L’installazione viene effettuata da un tecnico specializzato inviato direttamente da EOLO. E’ possibile richiedere l’installazione rapida, il cui completamento avviene in 5 giorni, ad un costo aggiuntivo di 2 Euro in più al mese per 24 mesi.

Verifica la copertura ed attiva EOLO Easy

Per i clienti più esigenti c’è anche EOLO Super che ha un costo di 29,90 Euro al mese per sempre. Quest’abbonamento riprende le stesse caratteristiche della versione precedente e, soprattutto, la stessa tecnologia di connessione con, in aggiunta, la possibilità di navigare sino a 100 Mega in download.

Per chi sceglie EOLO Super sono previsti, in omaggio, due servizi digitali a scelta tra un anno di Amazon Prime e Xbox Live Gold, 100€ di contenuti CHILI e 6 mesi di NOW TV.

Verifica la copertura ed attiva EOLO Super