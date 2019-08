Passa a Tre da Tim, Vodafone, Iliad: le migliori offerte di agosto 2019

Tre dopo la fusione con Wind, conclusasi ufficialmente il 31 dicembre 2016, ha avviato un piano di rilancio che l’ha riportato nelle parte alte della classifica degli operatori di telefonia mobile italiani. Per il mese di agosto il gestore italiano punta sulle sue offerte storiche ma anche su promozioni ad hoc per l’estate.

Tre per questo mese di agosto ha deciso di continuare a puntare sulle sue offerte storiche All-In e Free. Oggi però ne esistono anche in versione Super, che con un addebito mensile di poco superiore al modello “standard” permettono di arricchire sensibilmente la propria dotazione di minuti e Gigabyte. All-In Power Summer Edition è poi un’offerta imperdibile dato l’eccellente rapporto qualità prezzo ma bisogna affrettarsi perché la sua disponibilità è limitata nel tempo. Con Play Special 360 poi chiami e navighi per un anno al prezzo di 10 mesi. Chi sottoscrive anche un’offerta fibra ottica o ADSL con Tre ha inoltre altri vantaggi in termini di traffico dati su mobile.

WindTre ha inoltre recentemente sottoscritto un accordo con Fastweb per la realizzazione di una rete 5G condivisa. Entro pochi mesi potrebbero quindi arrivare le prime tariffe specifiche per il nuovo standard di rete, che consente di navigare su Internet in mobilità fino a 2 Gpbs.

Si ricorda che le tariffe della famiglie All-In e Free sono disponibili anche nella modalità telefono incluso. Questo tipo di proposte consente di acquistare uno smartphone top di gamma dei più importanti brand del settore, come Apple, Huawei, Samsung e Xiaomi, ad un costo nettamente inferiore rispetto a quello che si spenderebbe in negozio o pagandolo in un’unica soluzione. Tre impone un vincolo di 30 mesi e un eventuale anticipo, la cui entità è differente a seconda del modello scelto.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle migliori offerte Tre per chi arriva da Tim, Vodafone e Iliad disponibili questo mese e le modalità con cui sottoscriverle.

Le migliori offerte di agosto per chi passa a Tre

1. Play Power 60

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta sono inoltre compresi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music e la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

Attiva Play Power 60 di Tre

2. Play Special 360

Minuti illimitati per chiamare

2.400 SMS

360 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 119,99 euro all’anno e non prevede costi di attivazione. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta è inoltre compresa la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

3. All-In Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

Confronta le offerte di Tre

4. All-In Super Power con smartphone

Minuti illimitati per chiamare

SMS

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

5. All-In Power Summer Edition di Tre

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

All-In Power Summer Edition è disponibile anche in modalità telefono incluso e permette di ottenere uno smartphone Xiaomi Redmi Note 7 senza alcun anticipo o addebito mensile.

L’offerta scade l’1/9/19.

6. Free Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 17,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

7. Free Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 20,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono: