Eni gas e luce cambia nome: le offerte Plenitude di marzo 2022

Eni gas e luce cambia nome e si trasforma in Plenitude : la società mira a una transizione equa verso una maggiore consapevolezza energetica. Vediamo di seguito quali sono stati gli step che hanno portato alla nascita di Plenitude e le migliori offerte luce e gas disponibili a marzo 2022.

Offerte in evidenza VIVIweb Flex LuceGas Monorario 844,73 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA E.ON ValoreMercato Luce 792,00 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 792,82 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Eni gas e luce cambia nome e diventa Plenitude, una scelta in grado di inglobare la storia di una brand che opera da più di 60 anni, portando l’energia nelle case di milioni di famiglie e aziende (in Italia e in Europa).

Plenitude si caratterizza per:

un approccio integrato alla sostenibilità;

la produzione di energia rinnovabile e il suo uso responsabile;

investimenti in innovazione tecnologica, che permettono di offrire prodotti e servizi basati su scelte virtuose.

Un cambiamento etico, ancor prima che estetico, che si fa portavoce di un’innovazione epocale: è attraverso scelte consapevoli che si potrà raggiungere il traguardo “zero emissioni”. Perché è possibile prendersi cura del pianeta, già a partire dall’energia.

Eni gas e luce diventa Plenitude: la comunicazione ufficiale

Riportiamo di seguito le parole del comunicato stampa in cui è stato annunciato il passaggio di Eni Gas e Luce a Plenitude.

“Eni gas e luce oggi diventa Plenitude, realizzando un modello di business unico che vede integrate la produzione da rinnovabili, la vendita di gas e luce, i servizi energetici e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici.

Plenitude fornisce energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail, vanta un portafoglio di circa 1,1 GW di capacità rinnovabile in esercizio e ha l’obiettivo di raggiungere oltre 6 GW installati al 2025 e oltre 15 GW al 2030.

Nel settore della mobilità elettrica, attraverso la controllata Be Charge, possiede una rete di oltre 6.500 punti di ricarica che sarà ampliata sia in Italia che in Europa con oltre 27.000 punti di ricarica previsti entro il 2025 e oltre 31.000 entro il 2030. Plenitude è inoltre leader in Italia nella generazione distribuita da impianti fotovoltaici di piccola taglia grazie a Evolvere, società acquisita nel 2020.

Plenitude è una Società Benefit, per cui si pone l’obiettivo di avere un impatto positivo sulle persone, le comunità e l’ambiente, e si inquadra nel più ampio impegno di Eni volto a creare valore attraverso la transizione energetica e ad azzerare le emissioni nette di CO2 Scope 3 entro il 2040, grazie a una proposta integrata e diversificata per fornire il 100% di energia decarbonizzata a tutti i clienti. Plenitude nel corso di quest’anno prevede, compatibilmente con le condizioni di mercato, di quotarsi in Borsa tramite un’offerta pubblica iniziale (IPO)”.

Plenitude (ex Eni gas e luce): un po’ di numeri

Plenitude fa dunque il suo ingresso sul mercato preceduta da tutti i traguardi raggiunti da Eni gas e luce, oggi operante in Italia, Francia, Grecia, Spagna, Portogallo e Slovenia, con:

1.600 impiegati, che lavorano ogni giorno con passione e coraggio;

155 punti vendita presenti in città come Milano, Bologna, Vicenza, Treviso, Padova, Parma, Brescia e Genova, con i Flagship Store, e su tutto il territorio italiano con una rete di Eni Plenitude Store in franchising.

Plenitude vanta già 10 milioni di clienti, 6 Paesi in cui sono presenti le energie rinnovabili (gli impianti eolici e solari si trovano oggi in Italia, Spagna, Francia, Stati Uniti, Kazakhstan e Australia), e un portafoglio delle rinnovabili che ha una capacità totale installata di 1,1 GW.

Come passare a Plenitude

Chi volesse passare al mercato libero attivando una delle offerte luce e gas di Plenitude, dovrebbe avere a propria disposizione:

un documento di identità valido; il codice fiscale del titolare della bolletta relativa all’ultimo contratto di fornitura; una bolletta relativa all’ultimo contratto di fornitura; il codice IBAN, se si desidera addebitare i costi delle bollette direttamente sul proprio conto corrente.

Per effettuare il passaggio a Plenitude, i dati del titolare della fornitura devono coincidere con quelli dell’intestatario dell’ultima bolletta.

Nell’ipotesi in cui si volesse cambiare anche l’intestatario della fornitura, invece:

si dovrebbe prima effettuare la voltura con il proprio fornitore e, solo dopo essere diventati intestatario della bolletta, sarà possibile effettuare il passaggio ad Plenitude;

nel caso in cui si fosse già clienti Plenitude, invece, sarà sufficiente richiedere la voltura, che è la procedura con la quale cambiare il nome dell’intestatario di una bolletta.

Quali sono le migliori offerte Plenitude a marzo 2022

Il mercato libero si differenzia dal mercato tutelato proprio per la possibilità di poter scegliere la soluzione più conveniente per le proprie esigenze di gestione. Tra le offerte disponibili oggi, le migliori sono quelle di tipo Dual Fuel, le quali prevedono l’attivazione di una promozione luce e gas con lo stesso fornitore.

Nel caso di Plenitude, tra le migliori offerte che è possibile sottoscrivere a marzo 2022, troviamo Trend Casa, promozione che assicura prezzi in linea con il mercato e le cui caratteristiche sono state riassunte nella tabella che segue.

Caratteristiche Trend Casa Spiegazione Prezzo di mercato Questa offerta permette di accedere alle condizioni del mercato all’ingrosso riservate agli operatori energetici, con un piccolo contributo mensile Tariffe trasparenti Sarà possibile verificare in qualsiasi momento l’indice luce (PUN) sul sito del Gestore mercato Energetico Tariffa monorario o bioraria Sarà possibile scegliere se attivare una promozione monoraria (con prezzo fisso tutti i giorni, a tutte le ore), oppure bioraria, sulla base delle proprie esigenze e abitudini di consumo Gas con CO2 compensata Plenitude finanzia progetti che compensano la CO2 prodotta durante il consumo domestico

I clienti che hanno già sottoscritto una promozione Plenitude e desiderano cambiare offerta, avranno la possibilità di farlo richiedendo la modifica direttamente online.

Le pratiche amministrative nel caso di cambio fornitore, quindi di passaggio a Plenitude, avvengono in circa 3 mesi, durante i quali l’erogazione di gas e luce non subirà alcuna interruzione. Sarà possibile monitorare lo stato di attivazione della propria fornitura – e la data in cui il passaggio a Plenitude diventerà effettivo – attraverso l’area personale.

Un’altra promozione che si potrebbe prendere in considerazione è Flexi Pertinenze: si tratta di un’offerta luce, che si potrà attivare con tariffa monoraria o bioraria, perfetta per garage, solai, piscine e cantine.

Consiste, in altre parole, in un’offerta luce dedicata alle pertinenze della propria abitazione che utilizzano un contatore separato e che si caratterizza per:

un corrispettivo fisso per 2 anni;

uno sconto del 5% nel caso di attivazione della domiciliazione diretta sul proprio conto corrente.

Le aziende potranno invece attivare la promozione Trend Business, promozione che si caratterizza per:

il prezzo di mercato di luce e gas, che corrisponde a quello all’ingrosso;

tariffe trasparenti, in quanto sarà possibile verificare in qualsiasi momento l’Indice Luce (PUN) sul sito del Gestore mercato Energetico.

Offerte Plenitude + Fastweb

Uno dei vantaggi delle offerte di Plenitude (ex Eni gas e luce) è la partnership con Fastweb, uno dei migliori operatori di telefonia fissa e mobile in Italia, dalla quale sarà possibile ottenere vantaggi e sconti.

In questo modo, si potranno risparmiare fino a 144 euro di sconto di 24 mesi su Conto Fastweb (6 euro al mese). Oltre alla convenienza delle offerte luce e gas di Plenitude, dunque, sarà possibile avere a propria disposizione la fibra ultraveloce, con Internet illimitato, oltre che modem e attivazione inclusi.

