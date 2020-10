Da Telecom a Vodafone Casa: le offerte cambio operatore di ottobre 2020

I clienti che passano da TIM a Vodafone per la connessione internet casa possono attivare alcune delle migliori offerte di Ottobre. Ecco come effettuare il cambio operatore, quanto tempo occorre e quali sono i costi delle promozioni

L’offerta di telefonia fissa che avete è ormai troppo desueta? Canone e servizi sono troppo costosi e poveri rispetto alle proposte dei concorrenti sul mercato? Allora, è senz’altro arrivato il momento di guardarvi intorno e valutare con attenzione un cambio del gestore internet casa.

Chi ha attivato il pacchetto telefono fisso + connessione casalinga da più di 4 anni può pagare delle somme decisamente spropositate, anche fino a 150 secondo le ricerche dei nostri esperti. I canoni delle offerte casa hanno subito dei ribassi importanti, sopratutto da quando sono state lanciate le promozioni in fibra.

Le condizioni per cambiare operatore

I clienti con un piano internet ADSL di TIM che vogliano effettuare un upgrade della propria linea dovranno pagare un contributo di attivazione di 192 euro. Questa spesa sarà suddivisa in rate da 8 euro per 24 mesi.

Passando a Vodafone questi utenti potranno risparmiare sul contributo di avvio delle offerte, il costo applicato dal gestore britannico per attivare i suoi piani è di 1 euro per 48 mesi. Per chi acquista le promozioni Vodafone Casa online il contributo richiesto viene scontato a 24 euro. Si dovrà considerare anche la spesa necessaria ad effettuare il passaggio ad un altro operatore da Telecom, il costo è di 5 euro.

Come capita per le offerte mobile, anche con il cambio operatore internet casa sarà necessario richiedere la portabilità del proprio numero telefonico. I tempi per compiere l’operazione sono però più lunghi, possono trascorrere fino a 20 giorni per rendere attivo il vostro vecchio numero. Vodafone attiverà un contatto provvisorio entro 48 ore dalla ricezione della richiesta di passaggio .

Cos’è e dove si trova il codice di migrazione

La procedura di trasferimento del numero da Telecom a Vodafone, ma è così per tutti i gestori, necessita del codice di migrazione. Si tratta di una stringa alfanumerica che identifica la linea di casa, questo codice può essere recuperato sulle fatture non fiscali o va richiesto al proprio provider. L’operatore sarà tenuto a comunicarlo entro 24 ore dall’invio della domanda.

Per verificare se il codice di migrazione è corretto SosTariffe.it fornisce un servizio di controllo gratuito e semplice. Si dovrà solo trascrivere la stringa fornita e inserire l’operatore di provenienza dell’offerta.

La pratica dei gestori per quel riguarda l’iter per il cambio operatore è di farsi carico anche di queste incombenze burocratiche. Si fa di tutto pur di alleggerire il cliente da pesi e seccature che potrebbero spingerlo a ripensarci e a rimanere con l’offerta e con il gestore di sempre.

Trovare le migliori offerte per passare a Vodafone Casa

Individuare quale sia una promozione conveniente per passare da Telecom a Vodafone è semplice con il comparatore di SosTariffe.it. Si deve selezionare il menu offerte internet casa, poi va spuntata la casella che chiede se si ha già una promozione attiva. A questo punto spunteranno dei menu a tendina in cui indicare l’attuale fornitore e quello verso cui si vuole migrare.

Una volta selezionata e attivata una delle promozioni di Vodafone Casa, che a breve esamineremo, i clienti potranno controllare lo stato di avanzamento della richiesta di portabilità chiamando il Servizio clienti, numero gratuito 190. Si riceverà comunque un sms quando il numero risulterà migrato. Per chi ha acquistato un offerta con incluso il telefono Vodafone Cordless o Vodafone Classic il messaggio sarà inviato al numero di casa e verrà visualizzato direttamente sullo schermo del fisso.

Confronta le migliori offerte Vodafone Casa »

Per chi decide di passare a Vodafone per la connessione domestica ad Ottobre le offerte tra cui scegliere sono:

Internet Unlimited

Internet Unlimited + Mobile Wi-Fi

Giga Family Infinito Edition

Internet Unlimited + TV

1. Internet Unlimited

L’offerta del mese è questa tariffa telefono e internet a 29,90 euro al mese. Nel piano sono compresi:

internet fino a 1 Gigabit/s (ma si può attivare anche con Adsl o FTTC)

Vodafone Ready con Station 6

attivazione

optimizer della rete Wi-Fi

chiamate da fisso verso mobili e fissi nazionali

buono spesa da 100 euro (solo per chi attiva online il piano ed è coperto da FTTH)

attivazione Vodafone TV gratis per clienti che acquistano l’offerta online, per gli altri contributo 2 euro per 48 mesi

1 anno di Amazon Prime in regalo

La Vodafone Ready consiste in un servizio di assistenza dedicata per l’installazione e in caso di guasti della Station. Il pacchetto Ready ha un costo complessivo di 6 euro al mese per 4 anni, 5 euro sono destinati al pagamento del modem e solo 1 euro serve ad assicurarvi il supporto. Si potrà attivare Internet Unlimited escludendo l’opzione Ready, lo sconto rispetto al canone sarà solo di 1 euro.

Il canone di questa offerta è di 29,90 euro per i primi 4 anni, poi subirà un ribasso. Nei primi 2 anni il costo mensile include infatti un contributo di 24 euro di attivazione (1 euro per 24 mesi). Inoltre dopo 4 anni i clienti termineranno di pagare le rate del modem e di Ready. Il canone dal 5° diventerà 20,90 euro.

Il piano è offerto a queste condizioni a chi resterà in Vodafone per almeno 24 mesi.

Scopri come attivare Internet Unlimited con chiamate gratuite »

2. Internet Unlimited + Mobile Wi-Fi

Al piano internet appena descritto potrà essere accostata anche un’offerta per avere il router wireless con sim Vodafone per avere la rete anche fuori casa. Il canone richiesto per questa promozione è di 32,90 euro.

Rispetto a Internet Unlimited le chiamate effettuate da fisso non sono comprese nell’offerta, si potrà avere il traffico voce senza limiti pagando 2 euro in più al mese. Chi deciderà di non attivare l’opzione Voce

In aggiunta a quanto previsto dall’altra offerta saranno forniti ai clienti:

una sim con 150 GB al mese

modem Wi-Fi portatile (solo per chi attiva l’offerta online)

Il dispositivo permette di collegare fino a 10 dispositivi, la velocità massima supportata è 150 Mega in download e 50 Mega in upload.

3. Giga Family Infinito Edition

Un piano internet casa e mobile è la nuova Giga Family Infinito Edition. Il prezzo mensile di questa promozione mista si avvicina ai 40 euro al mese, 39,90 euro.

La componente che riguarda la connessione casalinga sono compresi il collegamento in fibra senza limiti, la consegna del modem, le chiamate verso i fissi e i mobili e le altre condizioni e servizi del piano Internet Unlimited. Sarà fornita una sim solo dati con una sim con 30 Giga per connettersi da tablet, dispositivi mobili.

L’offerta sim abbinata al piano offre Giga illimitati, sms e chiamate illimitate verso i numeri nazionali e in UE. Il traffico dati di questa promozione è fornito alla velocità massima di 10 Mega. Il piano prevede l’attivazione di Smart Passport+ quando si è in Paesi extra UE e in USA, il pacchetto comprende:

60 minuti

60 sms

500 MB al giorno

Il costo di questa opzione è 3 euro al giorno, ma saranno scalati sono in caso di utilizzo.

L’offerta mobile prevede il pagamento di un contributo di attivazione di 32,99 euro, la promozione per i nuovi clienti dà la possibilità di pagare solo 6,99 euro. Per ottenere questo sconto è richiesto che gli utenti facciano ricariche per almeno 180 euro sulla sim.

Attiva l’offerta casa e mobile Giga Infinito Family »

4. Vodafone TV

Tutte le offerte descritte danno la possibilità di attivare gratuitamente il servizio di tv in streaming di Vodafone. Si tratta di una piattaforma che permette di racchiudere in un unico contenitore le diverse applicazione per vedere contenuti online.

Questo servizio ha un costo di attivazione (azzerato per chi attiva i piani online) da pagare a rate, 2 euro per 48 mesi. I pacchetti Vodafone Tv da abbinare alle offerte casa del gestore sono tre:

Intrattenimento – 10 euro al mese

Sport – 30 euro al mese

Sport e Intrattenimento – 40 euro al mese

Scopri il piano Internet Unlimited e Vodafone TV »

Il piano Intrattenimento garantisce la visione dei contenuti di NOW TV Intrattenimento e Serie tv, si tratta dell’offerta di serie e show prodotti da Sky e trasmessi dalle reti della pay tv. Con questo pacchetto è incluso anche 1 anno di Amazon Prime.

La Vodafone TV con il piano Sport permette si seguire gli eventi sportivi, sia calcistici che di altri sport (ad esempio Moto GP, Formula 1, tennis, NBA, ecc…). Nell’offerta di Ottobre è incluso anche DAZN per 6 mesi gratis, al termine di questo periodo promozionale l’abbonamento alla streaming tv sarà rinnovo a 9,99 euro al mese se non si provvederà alla disdetta di DAZN.

La combinazione dei due pacchetti fornirà accesso ad entrambe i contenuti. Con Vodafone Tv i clienti riceveranno la tv Box, il dispositivo viene consegnato e include anche il telecomando. La Box fungerà da decoder e connetterà il televisore ad internet, ma non si limita a queste funzioni ed è uno strumento supporta la visione in UHD , i servizi Dolby surround e permette di registrare i programmi preferiti. Per gestire la Box si potrà utilizzare il telecomando fornito in abbinamento all’attivazione o scaricando l’apposita app sul proprio smartphone.

Ad Ottobre è in corso una promozione che permette di attivare il servizio per 3 mesi come periodo di prova gratis.