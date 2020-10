Catalogo Netflix: le serie TV e i film di ottobre 2020

Ogni volta che apri Netflix passi ore a fissare la lente di ingrandimento alla ricerca di qualcosa di interessante da guardare? Per aiutarvi nella scelta, ecco il catalogo completo dell'app per film, serie TV e documentari di ottobre

Netflix è tra i servizi di streaming più conosciuti al mondo. L’app ogni anno investe miliardi di dollari per costruire un catalogo ricco e variegato, che oggi comprende film, serie TV, documentari e produzioni originali. Ora che il freddo dell’autunno si comincia a far sentire con maggiore intensità, la voglia di sedersi sul divano e accendere Netflix aumenta ma resta sempre l’annosa domanda di cosa vedere. Il palinstesto della piattaforma viene aggiornamento costantemente ma per gli amanti dei classici abbiamo una selezione di pellicole Anni 80-90 che hanno fatto al storia come Ritorno al futuro, Gremlins e The Breakfast Club.

Chi invece prefersice storie più attuali non può perdersi Il processo ai Chicago 7 che uscità il 16 ottobre. Il film racconta del processo contro alcuni ragazzi della controcultura giovanile americana accusati dei disordini avvenuti durante la convention democratica di Chicago del 1968. Insieme a loro sul banco degli imputati c’è anche Bobby Seale, co-fondatore del movimento delle Pantere Nere. Un altro lungometraggio molto apprezzato dagli utenti Netflix è Enola Holmes, sorella del celebre investigatore Shelrlock Holmes alla ricerca della madre scomparsa. Tra le produzioni italiane non si possono non citare Lo chiamavano Jeeg Robot e Mio fratello è figlio unico, che entrambi hanno fatto che ha fatto incetta di David di Donatello rispettivamente nel 2016 e nel 2007.

Tra le serie TV da non perdere c’è Emily in Paris, che racconta l’esperienza di un americana a Parigi ma è stata ampiamente criticata in Francia per come la città viene ritratta, e La regina degli scacchi che arriverà il 23 ottobre. Social distance è una serie innovativa girata durante i primi 3 mesi della pandemia da Coronavirus con attori ingaggiati e ripresi a distanza. Per gli amanti del brivido invece consigliamo The haunting of Bly Manor. La terza attesissima stagione di Suburra arriverà il 30 ottobre mentre per la quinta serie de La Casa di Carta e la sesta di Peaky Blinders bisognerà attendere ancora un po’.

Infine, tra i documentari più interessanti su Netflix spicca The social dilemma, che tratta dei social network e del loro impatto sulla quotidianità e i rapporti sociali.

Film

Il processo ai Chicago 7 Rebecca Hubie Halloween Love Actually Enola Holmes Sto pensando di finirla qui Django Unchained The Terminal Project Power Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo Lo chiamavano Jeeg Robot Sotto il sole di Riccione Ritorno al futuro (tutta la trilogia) Schindler’s List – La lista di Schindler Il codice da Vinci Big Fish – Le storie di una vita incredibile Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re Gremlins Dunkirk The Lovebirds L’altra metà Going Clear – Scientology e la prigione della fede Manchester by the Sea The Breakfast Club Lo squalo (la saga) La storia infinita The Truman Show Un giorno di ordinaria follia Spenser Confidential Sex and the City 1 e 2 The Founder Porco rosso American Hustle – L’apparenza inganna Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971) Chiamami col tuo nome Romanzo criminale Scarface The Irishman Klaus Colazione da Tiffany Downsizing Quei bravi ragazzi El Camino: il film di Breaking Bad Whiplash L’avvocato del Diavolo Mio fratello è figlio unico Magic Mike XXL Operazione U.N.C.L.E 2001: Odissea nello Spazio Pulp fiction Le ali della libertà Collateral 50 volte il primo bacio Murder Mystery Via col vento The last summer Voglio una vita a forma di me Wine Country The perfect date Le pagine della nostra vita Il curioso caso di Benjamin Button Triple frontier Highwaymen, l’ultima imboscata The social network Prova a prendermi Mamma mia The Bourne Identity Il lato positivo Velvet Buzzsaw Non è romantico? American Sniper The Twilight Saga BREAKING DAWN Parte 2 Close Basilicata coast to coast Il discorso del Re Lion Roma Mowgli, il figlio della giungla Natale a 5 stelle Lei La ballata di Buster Scruggs 12 anni schiavo 22 luglio Animali notturni Sulla mia pelle Sierra Burgess è una sfigata Pets – vita da animali Chicago Bridget Jones’s Baby Dal tramonto all’alba Jason Bourne One Direction: This is Us Drive Rimetti a noi i nostri debiti Se mi lasci ti cancello First Match Beniamino Love per Square Foot Se ci conoscessimo oggi Le nostre anime di notte Amanda Knox War Machine You Me Her You Get Me Kill Bill Vol. 1 My Happy Family Il gioco di Gerald Gaga: Five Foot Two 6 Days

Serie TV

Compagni di università La Nebbia Girlboss Master of None Jane The Virgin Black Mirror Sherlock Sense8 Breaking Bad Una mamma per amica: di nuovo insieme Jessica Jones Everything Sucks! Glacé Lovesick Dark The Ranch Greenleaf L’altra Grace She’s Gotta Have It White Gold American Vandal La Casa de las Flores Shooter Bordertown The Story of God with Morgan Freeman 13 novembre: attacco a Parigi Glow Safe Non c’è bisogno di presentazioni, con David Letterman Dear white people Gotham L’alienista Turn Up Charlie Santa Clarita Diet Dirty John Russian Doll Gossip Girl American Crime Story II L’assassinio di Gianni Versace Una serie di sfortunati eventi Prison break 1983 Making a Murderer Unbreakable Kimmy Schmidt Maniac The good cop Disincanto Mindhunter Stranger Things Orange Is The New Black Tales of the City Glee Designated Survivor What / if When they see us Quicksand Il nostro pianeta Osmosis Messiah Le terrificanti avventure di Sabrina Grace and Frankie You The Crown Ray Donovan Living with yourself Pose Il metodo Kominsky Peaky Blinders Daybreak Criminal Unbelievale Outer Banks Summertime Elite Riverdale The Good Place I am not okay with this Locke & Key Homeland Better Call Soul Narcos Sex Education Dracula The Politician Tredici New Girl Hollywood The Eddy Snowpiercer Dynasty Unorthodox Vis a vis La Casa di Carta Community Away Julie and the Phantoms Le regole del delitto perfetto Baby Lucifer 3% Come vendere droga online (in fretta) Le ragazze del centralino The umbrella academy Al passo con i Kardashian (KUWTK) Modern family Suits Hoops Emily in Paris La regina degli scacchi Social distance The haunting of Bly Manor Deaf U Suburra – la serie, stagione 3 Ratched Il giovane Wallander Jack Whitehall: travel with my father The Duchess

Documentari

Winter on Fire The Square – Dentro la rivoluzione Twinsters Gaga: Five Foot Two The social dilemma Anelka: genio e sregolatezza Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi Tiger King Notte sul pianeta Terra Messi – Storia di un campione Il nostro pianeta Alla conquista del congresso Into the Inferno Amanda Knox Audrie & Daisy Caschi bianchi The Ivory Game La scala celeste: l’arte di Cai Guo-Qiang What Happened, Miss Simone?

Netflix per facilitare la ricerca dei propri contenuti preferiti ha diviso la Home dell’app in sezioni. In quella Novità troviamo:

Trafficanti

Stranger

To the Lake

Cats

Safe House – Nessuno è al sicuro

Doom

The forty-year-old version

Ginny weds Sunny

Super Monsters: dia del los muertos

Hubie Halloween

Cattivissimo Me 3

Capri-Revolution

I contenuti più Popolari sull’app di streaming sono:

Enola Holmes

Lucifer

Origini segrete

Il legame

Project power

The 100

Riverdale

Crimini in famiglia

Double World

Hubie Halloween

Cobra Kai

The old guard

Prossimamente su Netflix si potranno invece vedere:

Mine vaganti

Le conseguenze dell’amore

Dean

La Révolution

Baciami ancora

Precious

Guida per babysitter a caccia di mostri

Polly Pocket

The Hero – una vita da eroe

Sam il pompiere

Atomica bionda

Blackpink: Light Up The Sky

