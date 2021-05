Cubo WindTre: costo, offerte e funzionalità

Cubo WindTre : scopri le caratteristiche del modem Wi-Fi portatile per connettersi fuori casa, quanto costa in un'unica soluzione e le offerte per averlo incluso

A tutti può capitare di doversi collegare a Internet fuori casa ma non è disponibile a una rete Wi-Fi libera. Oggi il lavoro è diventato più flessibile e con l’ampia diffusione dello smart working sempre più utenti hanno la necessità di accedere al web per lavorare. Allo stesso modo, anche gli studenti sentono il bisogno di una connessione Internet a portata di mano per la didattica a distanza (DAD) anche lontano dalle aule scolastiche o universitarie. Il Cubo WindTre è un modem Wi-Fi portatile che consente di navigare ad alta velocità e facilmente trasportabile. Basta attaccarlo a una presa di corrente per disporre di una rete wireless a cui collegare anche più dispositivi (smartphone, tablet, PC, smart device, etc.) in contemporanea.

Cubo WindTre: costo e funzionalità

Il Cubo WindTre è disponibile in due diverse varianti. WebCube. 4G+ di ZTE prevede le seguenti caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 100 x 100 x 80,42 mm

Peso: 140,2 g

Velocità LTE: Cat.6 (300 Mbps in download e 50 Mbps in upload), Supporto Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac at 2.4 GHz&5GHz

Alimentazione: presa di corrente

Fino a 20 dispositivi connessi

Il modem portatile è disponibile a 99,90 euro con pagamento in un’unica soluzione o gratuitamente in associazione all’offerta Cube Large con Easy Pay.

Per chi cerca un dispositivo più evoluto e dal design che ricorda gli ormai diffusissimi smart speaker e altoparlanti dotati di assistente vocale è invece disponibile WebCubePro. 4G+ di Alcatel, le cui caratteristiche tecniche sono:

Dimensioni: 145 mm (altezza) 100 mm (diametro inferiore) 89,3 mm (diametro superiore)

Peso: 325 g

Rete Mobile LTE Cat.: 7 (DL 300,UL 100)

Wi-Fi Standard 802.11 a/b/g/n/ac, Dual band, WiFi MIMO 2×2, 2.4 & 5 GHz

LED di stato multicolore per l’immediata visualizzazione dello stato di funzionamento

RAM da 2 GB

Memoria interna da 2 GB non espandibile

Alimentazione: presa di corrente (fast recharging non presente)

Processore: Qualcomm MDM9240-1

Sistema operativo proprietario

1 Micro SIM (3FF)

Fino a 32 dispositivi connessi

Porta LAN per i dispositivi non nativi Wi-Fi

WebCubePro. 4G+ è disponibile a 119,90 euro con pagamento in un’unica soluzione o gratuitamente in associazione all’offerta Cube Large con Easy Pay.

Cubo WindTre: le offerte

Il Cubo WindTre come detto in precedenza è incluso in alcune tariffe Internet mobile. Trattandosi di un modem Wi-Fi portatile, può essere utilizzato sia all’interno delle mura domestiche sia fuori a casa quando non è disponibile una connessione Wi-Fi. La modalità Easy Pay prevede l’addebito automatico del costo del piano su carta di credito o conto corrente e permette di eliminare la necessità di acquistare ricariche manuali.

1. Cube Large con Easy Pay

100 GB per navigare sulla Top Quality Network

WebCube. 4G+ incluso con offerta attiva per 24 mesi

Segreteria telefonica

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

La tariffa di WindTre ha un costo di 12,99 euro al mese. Sottocrivendola online l’attivazione è gratuita per i nuovi clienti con offerta attiva per 24 mesi mentre in negozio è di 6,99 euro con lo stesso vincolo di durata. All’offerta è possibile associare solo in negozio anche:

PC Huawei MateBook D15 a 16,99 euro al mese

a 16,99 euro al mese tablet Alcatel TAB 3T 10 incluso

Una volta esaurito il traffico dati incluso, fino al rinnovo successivo, è possibile continuare a navigare ogni giorno solo in caso di effettivo utilizzo al costo di 99 cent ogni 1 GB fruibile fino alle 23:59.

Attiva Cube Large con Easy Pay »

2. Cube XL Unlimited

Gigabyte illimitati per navigare a casa anche in 5G

WebCube. 4G+ incluso con offerta attiva per 24 mesi

La tariffa ha un costo di partenza di 14,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro con offerta attiva per 24 mesi. La promozione è disponibile solo per alcuni Comuni.

L‘app WindTre Cube, disponibile gratuitamente per iOS e Android, consente di attivare tutte le principali funzioni del Cubo WindTre:

Gestione la connessione Internet e tutti i device (massimo 15) collegati alla rete Wi-Fi

Visualizzare i messaggi ricevuti sulla SIM del router

Controllare la durata e la velocità della connessione rilevata

Per collegare l‘app WindTre Cube al proprio router portatile basta selezionare tra le reti disponibili quella associata al dispositivo, inserire la password del Wi-Fi e infine aprire di nuovo l’app per gestire la rete generata dal modem.

WindTre: le altre offerte Internet mobile

WindTre dispone di molte altre tariffe Internet mobile ma che non includono il Cubo WindTre. Il modem portatile può comunque essere acquistato separatamente:

Annunci Google

3. Cube Large Limited Edition

100 GB per navigare sulla Top Quality Network

Segreteria telefonica

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

La tariffa ha un costo di 12,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro per chi attiva una nuova SIM o passa a WindTre. La SIM ha un costo di 10 euro. All’offerta è possibile associare il modem WebPocket 4G di ZTE al costo di 39,90 euro.

4. Cube Medium con Easy Pay

60 GB per navigare sulla Top Quality Network

Segreteria telefonica

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

La tariffa ha un costo di 8,99 euro al mese. Sottocrivendola online l’attivazione è gratuita per i nuovi clienti con offerta attiva per 24 mesi mentre in negozio è di 6,99 euro con lo stesso vincolo di durata.

Attiva Cube Medium con Easy Pay solo SIM »

5. Internet card

100 GB per navigare per 2 mesi sulla Top Quality Network a 14,99 euro. L’attivazione è di 6,99 euro per chi attiva una nuova SIM o passa a WindTre mentre la SIM ha un costo di 10 euro. La tariffa si può prenotare online con ritiro in negozio.

6. Giga International

40 GB per navigare sulla Top Quality Network

Segreteria telefonica

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese. L’attivazione è di gratuita per chi attiva una nuova SIM o passa a WindTre. La SIM ha un costo di 10 euro.

7. Internet card 200 GB

200 GB per navigare per 2 mesi sulla Top Quality Network a 19,99 euro. L’attivazione è gratuita per chi attiva una nuova SIM o passa a WindTre mentre la SIM ha un costo di 10 euro. La tariffa si può prenotare online con ritiro in negozio.

8. Smart Security

500 MB per la connessione a Internet del proprio allarme domestico

50 minuti

250 SMS

Notifica SMS di servizio verso un numero anche di altro operatore

Segreteria telefonica

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

L’offerta ha un costo di 24,90 euro per 1 anno. L’attivazione è gratuita mentre la SIM ha un costo di 10 euro. La tariffa consente di controllare remoto tutta la casa, dalla caldaia al cancello, e tutti i propri dispositivi. Esaurito il traffico dati incluso nel piano la velocità è ridotta a 128 KB.