Al centro dei Fiber Connect 2024, che si terrà dal 28 al 31 aprile a Nashville, ci sarà il rapporto tra fibra ottica e smart home come conferma il titolo della conferenza “Accelerare il nostro futuro della fibra”. Quest’anno la Fiber broadband association (Fba) ha infatti collaborato con il Broadband forum (Bbf) per concentrare le dimostrazioni sulle applicazioni e i servizi di domotica, che diventano più efficienti se erogati tramite banda ultralarga. Ogni proof of concept (PoC) dovrà essere dimostrato usando una delle due certificazioni di interoperabilità di Bbf. Inoltre, si dovrà esporre come i servizi di ultima generazione per lo smart home migliorino l’esperienza degli utenti sfruttando le caratteristiche della fibra, a partire dalla capacità fino a scalabilità, latenza e sicurezza.

“Poiché sempre più case sono collegate alla banda larga in fibra, – ha dichiarato Evann Freeman, vicepresidente, Government & community relations, Epb di Chattanooga e presidente del Conference committee della Fba – è importante garantire che le attrezzature e i dispositivi utilizzati per collegare la casa possano interagire. Quando questo ecosistema di servizi e applicazioni connessi sarà tuto collegato, gli abbonati potranno accedere a nuove opportunità per lo sviluppo economico, l’occupazione, l’istruzione e altro ancora. I PoC di quest’anno saranno un esercizio stimolante per dare prova del valore dell’ecosistema della banda larga in fibra sulla user experience“.

Fibra ottica e smart home: i dettagli sul Fiber Connect di aprile 2024

A partecipare ai Fiber Connect 2024 saranno tre aziende, una delle quali membro di Fba o Bbf. Ogni PoC dovrà includere una delle specifiche Bbf Connected home o Bbf.247 Gpon Onu, che si concentra sull’interoperabilità multi-vendor tra Olt (Optical line terminals) e Onus (Optical network units), o Bbf.369 User services platform (Usp). Quest’ultima rappresenta un sistema di servizi gestiti finalizzato a migliorare i sistemi di smart home.

“Le dimostrazioni Proof of concept sono un passo vitale per determinare nuove possibilità. Forniscono entusiasmanti evoluzioni per le specifiche del settore e siamo lieti di lavorare con la Fiber broadband association per creare la Fiber Connect 2024 PoC Showcase – ha affermato Ken Pyle, direttore del marketing, al Broadband forum – L’ecosistema della banda larga in fibra cerca di collegare ogni persona a Internet in modo affidabile, ma la Connected home è il passo successivo per garantire esperienze di abbonamento di alta qualità“.

