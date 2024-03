Mutui a tasso variabile: rate in calo per il 2024

La rata del mutuo a tasso variabile potrebbe cominciare a scendere fra un paio di mesi. L’ipotesi più probabile è una riduzione degli interessi e, di conseguenza, dell’importo mensile delle rate, tra maggio e giugno 2024. Di quanto? Al momento è difficile calcolarlo con precisione. Ma, secondo le stime degli analisti, potrebbe tradursi in un risparmio medio mensile di 20 euro per arrivare a fine anno a un taglio più significativo, anche di 100 euro al mese.

Mutuo a tasso variabile: qual è lo scenario per il 2024

MUTUO A TASSO VARIABILE: PREVISIONI 1 4,50% il tasso sui rifinanziamenti confermato dalla BCE 2 2,3% l’inflazione prevista nell’Eurozona nel 2024 3 100 € il risparmio sulla rata di un mutuo a tasso variabile a fine 2024 4 4,66% l’interesse più basso per un mutuo a tasso variabile a marzo 2024

La Banca centrale europea ha deciso di lasciare fermi i tassi sul costo del denaro, rinviando una riduzione ai prossimi mesi. La BCE ha confermato il tasso:

sui rifinanziamenti al 4,50% ;

; sui depositi al 4%;

sui prestiti marginali al 4,75%.

L’istituto di Francoforte ha rivisto al ribasso invece le stime sull’inflazione nell’Eurozona rispetto alle previsioni formulate a dicembre 2023:

dal 2,7% al 2,3% nel 2024;

nel 2024; dal 2,1% al 2% nel 2025;

all’1,9% nel 2026;

Un buon segnale che fa sperare in un taglio degli interessi per quest’estate. E i mercati si muovono con anticipo e prevedono già che, tra maggio e giugno 2024, i mutui a tasso variabile, i più penalizzati dai tassi alti, possano cominciare a diminuire. Una riduzione che si tradurrebbe in un risparmio fino a 20 euro sulla rata mensile con l’arrivo della bella stagione, per poi progressivamente salire maggiormente verso fine anno, con un risparmio anche di 100 euro al mese.

Secondo le ultime analisi, per un mutuo di 25 anni a tasso variabile, l’interesse non scende al di sotto del 4,66%, mentre per un mutuo a tasso fisso l’interesse è del 2,87%. In sostanza, si tratta di un divario dell’1,79% tra i due. Una forbice che continua a rimanere molto ampia tra i due tipi di tasso.

Mutuo: come abbassare la rata mensile a marzo 2024

La BCE rimane prudente sul taglio degli tassi prima dell’estate. Il risultato è che i mutui a tasso variabile non scenderanno prima di maggio-giugno 2024. Per cui la surroga rimane un’ottima mossa per provare a risparmiare sulla rata mensile di un mutuo in corso.

La surroga è la portabilità di un mutuo da una banca a un’altra, con la possibilità per il mutuatario di rinegoziare le condizioni del finanziamento stesso, ma ovviamente senza variare l’importo del debito residuo. Si può, per esempio, passare dal tasso variabile al tasso fisso, si può modificare la durata del mutuo o il tasso di interesse per avere clausole più vantaggiose e convenienti.

